Інші гуцули , які за цей ліс переживають
А то
крадуть одні гуцули , їх сусіди їздять по заробіткам бо вже все вкрали...
а винуваті чиновники які видали документи на вкрадений ліс.
Все просто
а - якщо здурі вкрали все то відразу чекай
б - пора валити з території де сам все вкрав....
і нефіг розповідати про ліси які колись росли.
А так як всі звалять після того як спиляють останню сосну- то дороги за рік розмиє і отримаємо НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК.. де сосни внаслідок відсутності тих хто їх пиляє - виростуть.
А вимагати щоб на контролюючі органи від гуцулів які пиляють ліс платили кияни - якось не розумно...