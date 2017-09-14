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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1096610967109681096910970>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:57

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Якщо гуцули не пиляють ліс - то не потрібна ПРИРОДООХОРОННА ПРОКУРАТУРА...а як немає природоохоронної - то немає потреби і в органах які КОНТРОЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННУ...

Добре, а хто в цій моделі карає таки тих гуцулів, які таки пилять ліс? .
Інші гуцули , які за цей ліс переживають
А то
крадуть одні гуцули , їх сусіди їздять по заробіткам бо вже все вкрали...
а винуваті чиновники які видали документи на вкрадений ліс.

Все просто
а - якщо здурі вкрали все то відразу чекай
б - пора валити з території де сам все вкрав....
і нефіг розповідати про ліси які колись росли.
А так як всі звалять після того як спиляють останню сосну- то дороги за рік розмиє і отримаємо НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК.. де сосни внаслідок відсутності тих хто їх пиляє - виростуть.

А вимагати щоб на контролюючі органи від гуцулів які пиляють ліс платили кияни - якось не розумно...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:58

  Бетон написав:Йшов 4120 й день війни. Зеленський потужно представив планово новий план плану планового планування нового плану розпланування 10 ти пунктів плану потужності і перемоги


наступний план по розробці, обліку та класифікації планів :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:58

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Свято наближається.
Відключення повертаються.

Знайти графіки відключень можна на сайті Yasno. Графік на завтра має з‘явитися приблизно о 20:00

пишут что Одесса без света

все 300ТГ каналов пишут?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 21:04

  jump написав:
  Бетон написав:Йшов 4120 й день війни. Зеленський потужно представив планово новий план плану планового планування нового плану розпланування 10 ти пунктів плану потужності і перемоги


наступний план по розробці, обліку та класифікації планів :lol:


можете щось оперативно підсказати ?
ну ,чимось допомогти УКРАЇНІ ?
Бо ви намагаєтесь жартувати над самим собой
холява
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 21:04

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холява
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 21:06

  холява написав:Це наш Президент .
Це чоловік який не прогнувся і не почав скиглити .
Він не писав що відправив тещу з грошами за кордон .....


вот именно. потому что он президент которого не отправят на ноль.
как бы он себя вел останься он обыкновенным гражданином которому пришла повестка на фронт никому не известно. но думаю что вы помните как он бахвалился что проигнорил четыре повестки когда не был президентом?
не даром говорят - место сидения определяет точку зрения.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 21:06

  холява написав:
  jump написав:
  Бетон написав:Йшов 4120 й день війни. Зеленський потужно представив планово новий план плану планового планування нового плану розпланування 10 ти пунктів плану потужності і перемоги


наступний план по розробці, обліку та класифікації планів :lol:


можете щось оперативно підсказати ?
ну ,чимось допомогти УКРАЇНІ ?
Бо ви намагаєтесь жартувати над самим собой

мне jump напоминает "прыг-скок прыг-скок я веселый гонокок"(с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 21:09

  Бетон написав:Свято наближається.
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Знайти графіки відключень можна на сайті Yasno. Графік на завтра має з‘явитися приблизно о 20:00



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jump
 
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обана!

❗️Байден дозволив Україні вдарити по Росії американськими ракетами великої дальності - NYT

https://www.nytimes.com/2024/11/17/us/p ... siles.html
Xenon
 
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  Бетон написав:Свято наближається.
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Знайти графіки відключень можна на сайті Yasno. Графік на завтра має з‘явитися приблизно о 20:00

п.1 потужного плану незламної стійкості
flyman
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  #<1 ... 1096610967109681096910970>
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