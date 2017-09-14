|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:15
Я ж кажу: єдиний наш шанс на перемогу в неадекватності москалів. І поки вони неадекватні.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4164
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 735 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:16
Xenon написав:
обана!
згідно заяв турбопатріотів РФ має підняти білий прапор
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37258
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:18
tester7336 написав: холява написав:
Це наш Президент .
Це чоловік який не прогнувся і не почав скиглити .
Він не писав що відправив тещу з грошами за кордон .....
вот именно. потому что он президент которого не отправят на ноль.
как бы он себя вел останься он обыкновенным гражданином которому пришла повестка на фронт никому не известно. но думаю что вы помните как он бахвалился что проигнорил четыре повестки когда не был президентом?
не даром говорят - место сидения определяет точку зрения.
фраза де що затягана .
Так іноді буває , щось відповів , а потім не знаєш як виправдовуваться .
...... буває бачиш у чоловіка ознаки хвороби , кажеш йому до кого на обслідування сбігати , а він іде к іншому .... так і бувають недоречності
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4866
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4133 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:22
раша выпустила по Украине за почти 3 года войны - несколько тысяч дальнобойных крылатых и балистических ракет. привело-ли это к какимто критическим и непоправимым последствиям?
И почему некоторые думают , что когда Украина нанесет пару десятков ударов АТАКМСами по раше на глубину 300 км - это както кардинально чтото изменит
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4905
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:23
flyman написав:
це рашковансько-комуняцька байка про норманське походження Києвнаша, яке підтримується шамано-попами теперішнього #властітєлєміракрасносолнишка імя которого ніззя називать.
Як в твоїй голові поміщаються руси-арії-скити-алани і угро-мокши-ординці ще новохозари збоку.
Ти там що новохроном переувльокся і Великою Татарію з ядерною війною 1812 року? Земля плоска, чи не все так однозначно?
А ти яким боком до Київської Русі ?
Ти корінням з Болоховської Землі, населеною сумішшю волохів із західними каракалпаками(т.з "чорні клобуки"). І твої фото, що постив Хотаб, антрополгічно це підтверджують.
А мали чи не мали Рюрікоівічі скандинавське походження не має ніякого значення, слов'яно-готські контакти мають відлік ще з Черняхівської культури (3-5 вв. н.е.), і вже тоді заклали фундамент безпеки України - "Змієві Вали", що рятували Київ від навали московитської орди 2022.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2366
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:26
Xenon написав:
а глубину 300 км - это както кардинально чтото изменит
потрібно щоб хоча б до Волги.
Ну трохи зіб'є загарбницькі настрої. В нас простору для компромісів значно менше
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2366
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:27
Xenon написав:
раша выпустила по Украине за почти 3 года войны - несколько тысяч дальнобойных крылатых и балистических ракет. привело-ли это к какимто критическим и непоправимым последствиям?
И почему некоторые думают , что когда Украина нанесет пару десятков ударов АТАКМСами по раше на глубину 300 км - это както кардинально чтото изменит
іншими словами , ви проти
я правільно зрозумів ?
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4866
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4133 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:29
flyman написав: Xenon написав:
обана!
згідно заяв турбопатріотів РФ має підняти білий прапор
Згідно заяв всьопропалістів - треба негайно підписувати мир - бо пуйло як озвіріє..то вау що натворить
А по суті
Якщо правда - то американці почали гру хороший/поганий поліцейський..
Бука/бяка Байден - ДАВ дозвіл
тепер пуйло яке навіть не поздоровляло Трампа - бо западло - повинен приповзти до няшечки Трампа з проханням відмінити дозвіл буки/бяки Байдена... або на крайняк не дати ракети...
пуйло то приповзе, а от що цікавого для Трампа цей повзун в зубах принесе - побачимо.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28258
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:32
холява написав: tester7336 написав: холява написав:
Це наш Президент .
Це чоловік який не прогнувся і не почав скиглити .
Він не писав що відправив тещу з грошами за кордон .....
вот именно. потому что он президент которого не отправят на ноль.
как бы он себя вел останься он обыкновенным гражданином которому пришла повестка на фронт никому не известно. но думаю что вы помните как он бахвалился что проигнорил четыре повестки когда не был президентом?
не даром говорят - место сидения определяет точку зрения.
фраза де що затягана .
Так іноді буває , щось відповів , а потім не знаєш як виправдовуваться .
...... буває бачиш у чоловіка ознаки хвороби , кажеш йому до кого на обслідування сбігати , а він іде к іншому .... так і бувають недоречності
ну если не зеля так может весь 95й квартал в едином патриотическом порыве пошел на фронт в окопы? нет?
вся их точка зрения (храбрости) определяется местом сидения.
если бы они знали что их могут отправить в окопы - на 99% уверен что сверкали бы их пятки. и то что он ранее игнорировал повестки - наочный тому пример.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:35
budivelnik написав: BIGor написав: budivelnik написав:
Брехня...
Ті що кращі козаки вивчають досвід найкращих і пропонують гіршим підтягуватись до себе і не вестись на провокації корисних ідіотів...
При цьому - якщо щось просувають то мають право це робити , якщо перевірили це на власному досвіді
В мене немає досвіду бойових дій і тому я жодного разу не писав що мають робити бійці ЗСУ
З іншого боку - мій економічний досвід більший ніж в основної маси тут присутніх - тому я показуючи СВІЙ закликаю й інших РОБИТИ ТАК САМО.
Що в цьому поганого?
Погано те, що ти вважаєш себе Наполеоном. Хоча, Наполеон не строчив хвалебні простині про себе 24/7.
Ти точно знаєш ким був Наполеон? Ні з ким не переплутав?
Наполеон - Головнокомандувач , який ні бельмеса не розумів в економіці і ніколи нею не займався
Я ж пишу про економіку...
Тому перш ніж якесь порівняння використовувати - хоча б вікіпедію почитав...
Бачу що наш форумний "Наполеон" дуже високої думки про себе, і заниженої про інших. Ну тоді моя теорія вірна - ти і є недо-Наполеон.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9590
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 1787 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|74034
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|242633
|
|
|6076
|873857
|
|