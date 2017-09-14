Бачу примітива , в якого в голові каша-а виговоритись то десь треба
Жінка ложкою під плінтус загнала, от він тишком взяв телефон і в туале.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 21:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:39
фраза де що затягана .
Так іноді буває , щось відповів , а потім не знаєш як виправдовуваться .
...... буває бачиш у чоловіка ознаки хвороби , кажеш йому до кого на обслідування сбігати , а він іде к іншому .... так і бувають недоречності[/quote]
ну если не зеля так может весь 95й квартал в едином патриотическом порыве пошел на фронт в окопы? нет?
вся их точка зрения (храбрости) определяется местом сидения.
если бы они знали что их могут отправить в окопы - на 99% уверен что сверкали бы их пятки. и то что он ранее игнорировал повестки - наочный тому пример.[/quote]
я не бажаю ругаться , але і ви не на фронті .....
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:42
Жалко що тільки в Курській області
Уже вся лента:
Байден разрешил бить в глубь России.
Как же хотят поймать хайп на этой новости.
Советую всем читать оригинал, а нашим каналам миллионникам - точнее доносить информацию!
Байден разрешил ВСУ использовать недальнобойные ракеты ATACMS дальностью 50 миль на территории Курской области. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников
Такое решение было принято в ответ на привлечение северокорейских военных.
«Но г-н Байден не разрешил украинцам использовать ATACMS большей дальности, которые имеют дальность около 190 миль», - добавляет издание.
Впрочем, пока информация о разрешении на удары по РФ официально не подтверждена.
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:44
я не проти.
просто вважати що це якась срібна куля , що змінить ситуацію на фронті - не варто.
хіба що ракет дадуть тисячі (як балістики, так і крилаті) - але ні, бо такої кілкості фізично немає в світі
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