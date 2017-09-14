|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:39
BIGor написав:
Бачу що наш форумний "Наполеон" дуже високої думки про себе, і заниженої про інших. Ну тоді моя теорія вірна - ти і є недо-Наполеон.
Бачу примітива , в якого в голові каша-а виговоритись то десь треба
Жінка ложкою під плінтус загнала, от він тишком взяв телефон і в туале.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28260
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:39
tester7336 написав: холява написав:
Це наш Президент .
Це чоловік який не прогнувся і не почав скиглити .
Він не писав що відправив тещу з грошами за кордон .....
вот именно. потому что он президент которого не отправят на ноль.
как бы он себя вел останься он обыкновенным гражданином которому пришла повестка на фронт никому не известно. но думаю что вы помните как он бахвалился что проигнорил четыре повестки когда не был президентом?
не даром говорят - место сидения определяет точку зрения.
фраза де що затягана .
Так іноді буває , щось відповів , а потім не знаєш як виправдовуваться .
...... буває бачиш у чоловіка ознаки хвороби , кажеш йому до кого на обслідування сбігати , а він іде к іншому .... так і бувають недоречності[/quote]
ну если не зеля так может весь 95й квартал в едином патриотическом порыве пошел на фронт в окопы? нет?
вся их точка зрения (храбрости) определяется местом сидения.
если бы они знали что их могут отправить в окопы - на 99% уверен что сверкали бы их пятки. и то что он ранее игнорировал повестки - наочный тому пример.[/quote]
я не бажаю ругаться , але і ви не на фронті .....
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4867
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4133 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:42
Xenon написав:
обана!
Жалко що тільки в Курській області
Уже вся лента:
Байден разрешил бить в глубь России.
Как же хотят поймать хайп на этой новости.
Советую всем читать оригинал, а нашим каналам миллионникам - точнее доносить информацию!
Байден разрешил ВСУ использовать недальнобойные ракеты ATACMS дальностью 50 миль на территории Курской области. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников
Такое решение было принято в ответ на привлечение северокорейских военных.
«Но г-н Байден не разрешил украинцам использовать ATACMS большей дальности, которые имеют дальность около 190 миль», - добавляет издание.
Впрочем, пока информация о разрешении на удары по РФ официально не подтверждена.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3892
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:44
холява написав: Xenon написав:
раша выпустила по Украине за почти 3 года войны - несколько тысяч дальнобойных крылатых и балистических ракет. привело-ли это к какимто критическим и непоправимым последствиям?
И почему некоторые думают , что когда Украина нанесет пару десятков ударов АТАКМСами по раше на глубину 300 км - это както кардинально чтото изменит
іншими словами , ви проти
я правільно зрозумів ?
я не проти.
просто вважати що це якась срібна куля , що змінить ситуацію на фронті - не варто.
хіба що ракет дадуть тисячі (як балістики, так і крилаті) - але ні, бо такої кілкості фізично немає в світі
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4906
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:52
Xenon написав:
просто вважати що це якась срібна куля
, що змінить ситуацію на фронті - не варто.
А як пісчинка
яка зломає хребет верблюду - можна?
В будь-якому разі - це покращення ситуації для нас.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 17 лис, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28260
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:53
холява написав:
я не бажаю ругаться , але і ви не на фронті .....
так я и героя из себя не строю. обыкновенный обыватель как и все.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:55
tester7336 написав: холява написав:
я не бажаю ругаться , але і ви не на фронті .....
так я и героя из себя не строю. обыкновенный обыватель как и все.
Звичайний - тобто НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО - як правило читач, бо розуміє свою ницість
ти ж з одного боку розумієш що нічого не робиш для Перемоги
з другого - як шпичка-яка всім заважає робити ЗА ТЕБЕ і твою роботу.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28260
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:56
tester7336 написав: холява написав:
я не бажаю ругаться , але і ви не на фронті .....
так я и героя из себя не строю. обыкновенный обыватель как и все.
Маленький человек вне политики )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5337
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 22:01
Xenon написав: холява написав: Xenon написав:
раша выпустила по Украине за почти 3 года войны - несколько тысяч дальнобойных крылатых и балистических ракет. привело-ли это к какимто критическим и непоправимым последствиям?
И почему некоторые думают , что когда Украина нанесет пару десятков ударов АТАКМСами по раше на глубину 300 км - это както кардинально чтото изменит
іншими словами , ви проти
я правільно зрозумів ?
я не проти.
просто вважати що це якась срібна куля , що змінить ситуацію на фронті - не варто.
хіба що ракет дадуть тисячі (як балістики, так і крилаті) - але ні, бо такої кілкості фізично немає в світі
....я думаю що цей дозвіл даст деякі "плюшки " ЗСУ " яки дозволять залишити для себе деякі ділянки у Курському повіту
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4867
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4133 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 22:07
budivelnik написав: tester7336 написав: холява написав:
я не бажаю ругаться , але і ви не на фронті .....
так я и героя из себя не строю. обыкновенный обыватель как и все.
Звичайний - тобто НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО - як правило читач, бо розуміє свою ницість
ти ж з одного боку розумієш що нічого не робиш для Перемоги
з другого - як шпичка-яка всім заважає робити ЗА ТЕБЕ і твою роботу.
ты не устаешь подтверждать что у тебя одна извилина и так от короны
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|74037
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|242634
|
|
|6076
|873860
|
|