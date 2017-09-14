Додано: Нед 17 лис, 2024 22:24

Xenon написав: раша выпустила по Украине за почти 3 года войны - несколько тысяч дальнобойных крылатых и балистических ракет. привело-ли это к какимто критическим и непоправимым последствиям?

И почему некоторые думают , что когда Украина нанесет пару десятков ударов АТАКМСами по раше на глубину 300 км - это както кардинально чтото изменит раша выпустила по Украине за почти 3 года войны - несколько тысяч дальнобойных крылатых и балистических ракет. привело-ли это к какимто критическим и непоправимым последствиям?И почему некоторые думают , что когда Украина нанесет пару десятков ударов АТАКМСами по раше на глубину 300 км - это както кардинально чтото изменит

Может быть потому, что а) Украина не может позволить себе односторонне прекратить боевые действия, т.к. это приведёт к поражению. Большинство населения это понимают, поэтому последствия ракетных ударов терпят молча (о непосредственных пострадавших в этом контексте говорить не будем). И 2) Украину всё-таки поддерживают и финансово, и оружием, и ресурсами, в т.ч. энергетическими. Несмотря на все претензии к партнёрам.У России, в отличие от Украины, есть простой и понятный выход из ситуации -- убраться с территории Украины. Это даже не приведёт к военному поражению. И если бы Украина была способна нанести хотя бы десятую часть той разрухи, которую переживает сама, то думаю, что так называемые "цели СВО" достаточно быстро сместились бы в сторону "главная цель - выбраться из этой заварухи". На фейсбуке один товарищ периодически выкладывает аналитику российских настроений. Общий знаменатель уже несколько месяцев очевиден: больше всех их "СВО" поддерживают те, кто сами не участвуют и не затронуты. Территориально это Москва и Петербург, которых и мобилизация фактически обошла стороной, и добровольцев оттуда в гробах привозят в совсем другие регионы (они оформляются в Москве, потому что там больше платят). А социально "за СВО" -- это пенсионеры и женщины, которым отправка на фронт не грозит. Однозначно, если бы реально грозило прилететь по голове, или посидеть без света и отопления, то настроения были бы совсем другими.