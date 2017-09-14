Xenon написав:раша выпустила по Украине за почти 3 года войны - несколько тысяч дальнобойных крылатых и балистических ракет. привело-ли это к какимто критическим и непоправимым последствиям? И почему некоторые думают , что когда Украина нанесет пару десятков ударов АТАКМСами по раше на глубину 300 км - это както кардинально чтото изменит
Может быть потому, что а) Украина не может позволить себе односторонне прекратить боевые действия, т.к. это приведёт к поражению. Большинство населения это понимают, поэтому последствия ракетных ударов терпят молча (о непосредственных пострадавших в этом контексте говорить не будем). И 2) Украину всё-таки поддерживают и финансово, и оружием, и ресурсами, в т.ч. энергетическими. Несмотря на все претензии к партнёрам.
У России, в отличие от Украины, есть простой и понятный выход из ситуации -- убраться с территории Украины. Это даже не приведёт к военному поражению. И если бы Украина была способна нанести хотя бы десятую часть той разрухи, которую переживает сама, то думаю, что так называемые "цели СВО" достаточно быстро сместились бы в сторону "главная цель - выбраться из этой заварухи". На фейсбуке один товарищ периодически выкладывает аналитику российских настроений. Общий знаменатель уже несколько месяцев очевиден: больше всех их "СВО" поддерживают те, кто сами не участвуют и не затронуты. Территориально это Москва и Петербург, которых и мобилизация фактически обошла стороной, и добровольцев оттуда в гробах привозят в совсем другие регионы (они оформляются в Москве, потому что там больше платят). А социально "за СВО" -- это пенсионеры и женщины, которым отправка на фронт не грозит. Однозначно, если бы реально грозило прилететь по голове, или посидеть без света и отопления, то настроения были бы совсем другими.
Зеленский заявил, что подпишет закон, который легализует однополые семьи.
а хуле остается если все женщины выедут?
M-Audio написав:. А социально "за СВО" -- это пенсионеры и женщины, которым отправка на фронт не грозит. Однозначно, если бы реально грозило прилететь по голове, или посидеть без света и отопления, то настроения были бы совсем другими.
путин ложил на настроение один известный орган. А пенсов уже не изменишь. Я выкладывал тут одному статистику кто на рф за СВО. пенсы хотят молодость которая ассоциируется у них с совком. А сво ассоциируется с ВОВ. Давят на эти чувства. Молодежи насрать что на деда поехавшего кукухой, что на сво, что на чужие территории. Никто в адеквате не собирается переезжать в Мариуполь, Донецк или Бердянск. Это трэшак. В этом глобальный проигрыш путина. Если крым ещё встречали концертами и была эйфория, то он СВО нет ни того ни другого, а новые территории русским нахой не нужны. Он переиграл сам себя. За огромную цену войны русские получают то, что никому там не нужно. Это как золото обменять на зеркальце.
В 2022 херсонцы сбили цены на арбузы и помидоры на рынках краснодара, потому что куда их девать, сдавали оптом по 3 копейки. Местные фермеры прыгали от счастья.
По Бердянску было видео летом 2024, город пустой, а раньше был курортный, даже поезд ездил Москва-Бердянск. Я ещё не мог тогда понять кому он впал тот поезд, у них что в мск своих морей мало.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 17 лис, 2024 22:48, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła написав:. Никто не собирается переезжать в мариуполь или Бердянск. ПоБердянску было видео летом, город пустой, а раньше был курортный, даже поезд ездил Москва-Бердянск. Я ещё не мог тогда понять кому он впал тот поезд, у них что своих морей мало.
M-Audio написав:На фейсбуке один товарищ периодически выкладывает аналитику российских настроений. Общий знаменатель уже несколько месяцев очевиден: больше всех их "СВО" поддерживают те, кто сами не участвуют и не затронуты. Территориально это Москва и Петербург, которых и мобилизация фактически обошла стороной, и добровольцев оттуда в гробах привозят в совсем другие регионы (они оформляются в Москве, потому что там больше платят). А социально "за СВО" -- это пенсионеры и женщины, которым отправка на фронт не грозит. Однозначно, если бы реально грозило прилететь по голове, или посидеть без света и отопления, то настроения были бы совсем другими.
Если быть честными, то у нас ситуация также самая; даже по этому форуму видно )
1. По словам украинского депутата и члена комитета по энергетике Сергея Нагорняка, (https://t.me/kyivtv/74913) энергетика не получила критических повреждений, а все последствия сегодняшних прилётов будут устранены в течение нескольких дней.
2. Это удивительно, что после российских весенне-летних бомбардировок у Украины такое количество ТЭС, ГЭС и ТЭЦ в рабочем состоянии (понятно, что с нюансами, но всё равно). Это значит, что их ремонтируют относительно быстро - с последнего массированного обстрела 26 августа прошло менее трёх месяцев.
3. Украинская ПВО отработала очень хорошо. Возможно, у Украины сейчас самая боеспособная ПВО за всё время войны. По официальным данным, (https://t.me/kpszsu/23111) сбиты 102/120 ракет (85%) и 85/90 дронов (94%, с учётом подавленных средствами РЭБ, обновил, там было ещё +2 подавленных дрона). Получается, было 23 прилёта. Около 10 ракет были сбиты F-16. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/12432)
4. Больше всего пострадал юг - Кривой Рог, Одесса, Николаев, а также Ровно. Но при таком количестве ракет это чудо, что не случилось блэкаута, а массовые отключения всего в нескольких областях.
5. Манёвренная энергетика (ТЭС, ГЭС и ТЭЦ) составляет около 50% от всей генерации Украины. В текущей ситуации в условиях надвигающейся зимы поражение даже 2-3 ТЭС может стать критическим для украинской энергосистемы. И удары только начались. Россия накопила достаточно ракет для нескольких таких ударов. (https://t.me/akovalenko1989/8296) Даже несмотря на ограниченные последствия сегодняшнего обстрела, зима будет тяжёлой. В первую очередь это должен понимать Запад и наращивать поставки вооружений.
В результате удара всего погибло 8 человек в разных городах Украины, 16 ранены.
Как видите, Путин не показывает никаких признаков готовности к переговорам, и звонок Трампа не помог. (Шольца я даже не упоминаю - я просто жду досрочных выборов в Германии. Кстати, ХДС/ХСС чуть укрепили своё лидерство за последнюю неделю - уже 33%). (https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/germany/)
Матчасть (https://t.me/kpszsu/23111) по ракетам: ▪️85/101 крылатых ракет (Х-101, "Калибры"); ▪️7/8 "Кинжалов"; ▪️5/5 Х-59/Х-69; ▪️4/4 Х-22/Х-31П; ▪️1/1 "Циркон"; ▪️0/1 "Искандер-М"; ▪️85/90 "Шахедов" (42 сбиты, 43 подавлены РЭБ, обновил, там ещё +2 улетели в обратном направлении).