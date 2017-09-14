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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лис, 2024 23:17
Жители Курской области записали обращение к «президенту великой и могучей страны путину», который уже третий месяц не может победить Украину под Курском, и попросили «закончить проклятую войну».https://t.me/dnicheebanoe/93649
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