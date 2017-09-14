Додано: Нед 17 лис, 2024 23:59

detroytred написав: Путло відповів... продовженням.

Черговий ракетний удар мав мету - покращити позицію оркостану стосовно просування своїх вимог на перемовинах.

Тепер черга України відповісти оркостану. Щоб покращити наші позиції щодо майтніх перемовин.



Тобто нічого нового не сталося:

обидві сторони намагаються покращити свої позиції ПЕРЕД перемовинами. Зробити свої позиції сильнішими.

Путло відповів... продовженням.Черговий ракетний удар мав мету - покращити позицію оркостану стосовно просування своїх вимог на перемовинах.Тепер черга України відповісти оркостану. Щоб покращити наші позиції щодо майтніх перемовин.Тобто нічого нового не сталося:обидві сторони намагаються покращити свої позиції ПЕРЕД перемовинами. Зробити свої позиції сильнішими.

«План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково», – сказав Зеленський.За повідомленнями, найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети ATACMS із дальністю до 306 кілометрів.Після цього видання Le Figaro із посиланням на джерела повідомило, що Франція і Велика Британія також дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow.Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Вашингтона, Парижа і Лондона поки що немає.*Тільки для об'єктивності слід визнати, що партнери все ж таки діють знов не по схемі перемоги (тобто посилення допомоги наперед), а по схемі компенсації тиску рфії.Без надання оцих дозволів ситуація останніх місяців виглядає кепсько...А так попереду захопливі історії.__________________________________Реакція оркостану:“Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ”, - сказала Захарова.Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”.“Це буде означати, що США, європейські країни воюють з Росією. А якщо це так, то, маючи на увазі зміну самої суті цього конфлікту, ми будемо ухвалювати відповідні рішення, з огляду на ті загрози, які нам будуть створюватися", — пригрозив кремлівський диктатор.