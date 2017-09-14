Wirująświatła написав:. Никто не собирается переезжать в мариуполь или Бердянск. ПоБердянску было видео летом, город пустой, а раньше был курортный, даже поезд ездил Москва-Бердянск. Я ещё не мог тогда понять кому он впал тот поезд, у них что своих морей мало.
1. По словам украинского депутата и члена комитета по энергетике Сергея Нагорняка, (https://t.me/kyivtv/74913) энергетика не получила критических повреждений, а все последствия сегодняшних прилётов будут устранены в течение нескольких дней.
2. Это удивительно, что после российских весенне-летних бомбардировок у Украины такое количество ТЭС, ГЭС и ТЭЦ в рабочем состоянии (понятно, что с нюансами, но всё равно). Это значит, что их ремонтируют относительно быстро - с последнего массированного обстрела 26 августа прошло менее трёх месяцев.
3. Украинская ПВО отработала очень хорошо. Возможно, у Украины сейчас самая боеспособная ПВО за всё время войны. По официальным данным, (https://t.me/kpszsu/23111) сбиты 102/120 ракет (85%) и 85/90 дронов (94%, с учётом подавленных средствами РЭБ, обновил, там было ещё +2 подавленных дрона). Получается, было 23 прилёта. Около 10 ракет были сбиты F-16. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/12432)
4. Больше всего пострадал юг - Кривой Рог, Одесса, Николаев, а также Ровно. Но при таком количестве ракет это чудо, что не случилось блэкаута, а массовые отключения всего в нескольких областях.
5. Манёвренная энергетика (ТЭС, ГЭС и ТЭЦ) составляет около 50% от всей генерации Украины. В текущей ситуации в условиях надвигающейся зимы поражение даже 2-3 ТЭС может стать критическим для украинской энергосистемы. И удары только начались. Россия накопила достаточно ракет для нескольких таких ударов. (https://t.me/akovalenko1989/8296) Даже несмотря на ограниченные последствия сегодняшнего обстрела, зима будет тяжёлой. В первую очередь это должен понимать Запад и наращивать поставки вооружений.
В результате удара всего погибло 8 человек в разных городах Украины, 16 ранены.
Как видите, Путин не показывает никаких признаков готовности к переговорам, и звонок Трампа не помог. (Шольца я даже не упоминаю - я просто жду досрочных выборов в Германии. Кстати, ХДС/ХСС чуть укрепили своё лидерство за последнюю неделю - уже 33%). (https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/germany/)
Матчасть (https://t.me/kpszsu/23111) по ракетам: ▪️85/101 крылатых ракет (Х-101, "Калибры"); ▪️7/8 "Кинжалов"; ▪️5/5 Х-59/Х-69; ▪️4/4 Х-22/Х-31П; ▪️1/1 "Циркон"; ▪️0/1 "Искандер-М"; ▪️85/90 "Шахедов" (42 сбиты, 43 подавлены РЭБ, обновил, там ещё +2 улетели в обратном направлении).
detroytred написав:Путло відповів... продовженням. Черговий ракетний удар мав мету - покращити позицію оркостану стосовно просування своїх вимог на перемовинах. Тепер черга України відповісти оркостану. Щоб покращити наші позиції щодо майтніх перемовин.
Тобто нічого нового не сталося: обидві сторони намагаються покращити свої позиції ПЕРЕД перемовинами. Зробити свої позиції сильнішими.
«План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково», – сказав Зеленський. За повідомленнями, найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети ATACMS із дальністю до 306 кілометрів. Після цього видання Le Figaro із посиланням на джерела повідомило, що Франція і Велика Британія також дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Вашингтона, Парижа і Лондона поки що немає.* https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 05625.html
Тільки для об'єктивності слід визнати, що партнери все ж таки діють знов не по схемі перемоги (тобто посилення допомоги наперед), а по схемі компенсації тиску рфії. Без надання оцих дозволів ситуація останніх місяців виглядає кепсько... А так попереду захопливі історії. __________________________________ Реакція оркостану: “Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ”, - сказала Захарова.
Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”. “Це буде означати, що США, європейські країни воюють з Росією. А якщо це так, то, маючи на увазі зміну самої суті цього конфлікту, ми будемо ухвалювати відповідні рішення, з огляду на ті загрози, які нам будуть створюватися", — пригрозив кремлівський диктатор. https://tsn.ua/svit/u-kremli-prokomentu ... 03498.html
detroytred написав:Путло відповів... продовженням. Черговий ракетний удар мав мету - покращити позицію оркостану стосовно просування своїх вимог на перемовинах. Тепер черга України відповісти оркостану. Щоб покращити наші позиції щодо майтніх перемовин.
Тобто нічого нового не сталося: обидві сторони намагаються покращити свої позиції ПЕРЕД перемовинами. Зробити свої позиції сильнішими.
«План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково», – сказав Зеленський. За повідомленнями, найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети ATACMS із дальністю до 306 кілометрів. Після цього видання Le Figaro із посиланням на джерела повідомило, що Франція і Велика Британія також дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Вашингтона, Парижа і Лондона поки що немає.* https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 05625.html
Тільки для об'єктивності слід визнати, що партнери все ж таки діють знов не по схемі перемоги (тобто посилення допомоги наперед), а по схемі компенсації тиску рфії. Без надання оцих дозволів ситуація останніх місяців виглядає кепсько... А так попереду захопливі історії. __________________________________ Реакція оркостану: “Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ”, - сказала Захарова.
Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”. “Це буде означати, що США, європейські країни воюють з Росією. А якщо це так, то, маючи на увазі зміну самої суті цього конфлікту, ми будемо ухвалювати відповідні рішення, з огляду на ті загрози, які нам будуть створюватися", — пригрозив кремлівський диктатор. https://tsn.ua/svit/u-kremli-prokomentu ... 03498.html
на болотах почувши новину побільше колон направили до радіусу враження і збільшили накопичення скупчень
budivelnik написав:............ Будь які вимоги знайти того хто краде - чиновники виконати не можуть і вимагають все більше і більше повноважень Чим більше повноважень отримують - тим більш наглішими і багатшими стають.
Звідси висновок Щоб чиновники крали менше - треба ЗАБИРАТИ в них ПОВНОВАЖЕННЯ а так як просто забрати не вийде, то треба ці повноваження перекидати на себе... Тоді й вийде Якщо гуцули не пиляють ліс - то не потрібна ПРИРОДООХОРОННА ПРОКУРАТУРА...а як немає природоохоронної - то немає потреби і в органах які КОНТРОЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННУ... з автоматичним зменшенням повноважень поліцаїв які ловлять і тих хто ліс перевозить так і тих хто перевозить гроші від продажу лісу... Зніміть митні платежі(або зменшіть до мінімума) - і не треба буде розповідати про знахабнілих митників і переживати про те що якийсь з них везе в багажнику 700000 євро. Якщо просий лікар з медсестрою не продасть пацієнту безкоштовні ліки - не треба міністерство яке визначає квоти для різних лікарень.. а нема квот - не несуть хабарі на верх-не потрібні слідчі...
Тому Спроба заявити що ті хто вкрав 20 млрд наносять більше шкоди ніж ті хто краде 300 млрд - це демагогія.
Первое и третье пытались добиться коммунисты - "воспитать нового человека". Почему-то не вышло. Второе - загробить отечественного производителя. Все страны так или иначе ограничивают импорт в большей или меньшей степени. У Трампа это был один из основных пунктов предвыборной агитации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 лис, 2024 00:39, всього редагувалось 1 раз.
"Оскільки, якщо відбудеться погіршення двосторонніх відносин Вашингтона та Пекіна, то Сі Цзіньпін може показувати Трампу, що він тепер не хоче стримувати Путіна ні в чому, або ж хай президент США починає поводити себе більш обережно. Тобто, в Сі Цзіньпіна є ще такий козир тиску на Дональда Трампа, як ядерна бомба Путіна. Фактично, Сі Цзіньпін може це використати так, що Байден просив його стримувати Путіна, а Трамп не буде цього робити, тому США отримає те, що навіть не очікували. Сі Цзіньпін може піти на відвертий шантаж", - пояснив Портников. https://tsn.ua/politika/kitay-mozhe-doz ... 02997.html