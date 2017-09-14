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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10969109701097110972>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:. Никто не собирается переезжать в мариуполь или Бердянск. ПоБердянску было видео летом, город пустой, а раньше был курортный, даже поезд ездил Москва-Бердянск. Я ещё не мог тогда понять кому он впал тот поезд, у них что своих морей мало.



москаль нынче балованый пошел, неитересен Бердянск
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 22:56

Украина отключила 7 из 9 действующих ядерных реакторов АЭС после атаки на критическую инфраструктуру страны — Bloomberg

лет тюрьмы грозит стрелку в форме, который сегодня с пистолетом догонял мужчину под Киевом, — Нацполиция (https://kv.npu.gov.ua/news/slidchi-poli ... 755dab5d3b)

Ведомство утверждает, что это был не работник ТЦК, а сотрудник добровольческой группы оповещения, который действовал по приказу ТЦК.
https://kv.npu.gov.ua/news/slidchi-poli ... 755dab5d3b
классическое "этонемы" клоуны блдь
и почему "добровольческая группа оповещения" не на фронте?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 17 лис, 2024 23:04, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 22:58

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:
Зеленский заявил, что подпишет закон, который легализует однополые семьи.
а хуле остается если все женщины выедут?


Это из Декалога Незламности что ли ?

потужний удар по скрєпам
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 22:59

  tester7336 написав:
  Бетон написав:Байден разрешил ВСУ использовать недальнобойные ракеты ATACMS дальностью 50 миль на территории Курской области. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников


зато рейтерс пишет:
"За даними джерел, перші глибокі удари України, ймовірно, будуть завдані ракетами ATACMS, які мають радіус дії до 190 миль (306 км)."

так что давайте подождем инфу более точную а не "источники сообщают" :roll:

в оригіналі там про корейців та Курську обл., а то що вони мають дальність, то пулятимуть десь із "стратегічної глибині", а не поблизу ЛБЗ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 23:11

Что касается результатов.

1. По словам украинского депутата и члена комитета по энергетике Сергея Нагорняка, (https://t.me/kyivtv/74913) энергетика не получила критических повреждений, а все последствия сегодняшних прилётов будут устранены в течение нескольких дней.

2. Это удивительно, что после российских весенне-летних бомбардировок у Украины такое количество ТЭС, ГЭС и ТЭЦ в рабочем состоянии (понятно, что с нюансами, но всё равно). Это значит, что их ремонтируют относительно быстро - с последнего массированного обстрела 26 августа прошло менее трёх месяцев.

3. Украинская ПВО отработала очень хорошо. Возможно, у Украины сейчас самая боеспособная ПВО за всё время войны. По официальным данным, (https://t.me/kpszsu/23111) сбиты 102/120 ракет (85%) и 85/90 дронов (94%, с учётом подавленных средствами РЭБ, обновил, там было ещё +2 подавленных дрона). Получается, было 23 прилёта. Около 10 ракет были сбиты F-16. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/12432)

4. Больше всего пострадал юг - Кривой Рог, Одесса, Николаев, а также Ровно. Но при таком количестве ракет это чудо, что не случилось блэкаута, а массовые отключения всего в нескольких областях.

5. Манёвренная энергетика (ТЭС, ГЭС и ТЭЦ) составляет около 50% от всей генерации Украины. В текущей ситуации в условиях надвигающейся зимы поражение даже 2-3 ТЭС может стать критическим для украинской энергосистемы. И удары только начались. Россия накопила достаточно ракет для нескольких таких ударов. (https://t.me/akovalenko1989/8296) Даже несмотря на ограниченные последствия сегодняшнего обстрела, зима будет тяжёлой. В первую очередь это должен понимать Запад и наращивать поставки вооружений.

В результате удара всего погибло 8 человек в разных городах Украины, 16 ранены.

Как видите, Путин не показывает никаких признаков готовности к переговорам, и звонок Трампа не помог. (Шольца я даже не упоминаю - я просто жду досрочных выборов в Германии. Кстати, ХДС/ХСС чуть укрепили своё лидерство за последнюю неделю - уже 33%). (https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/germany/)

Матчасть (https://t.me/kpszsu/23111) по ракетам:
▪️85/101 крылатых ракет (Х-101, "Калибры");
▪️7/8 "Кинжалов";
▪️5/5 Х-59/Х-69;
▪️4/4 Х-22/Х-31П;
▪️1/1 "Циркон";
▪️0/1 "Искандер-М";
▪️85/90 "Шахедов" (42 сбиты, 43 подавлены РЭБ, обновил, там ещё +2 улетели в обратном направлении).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 23:17

Жители Курской области записали обращение к «президенту великой и могучей страны путину», который уже третий месяц не может победить Украину под Курском, и попросили «закончить проклятую войну».

https://t.me/dnicheebanoe/93649
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 23:59

  detroytred написав:Путло відповів... продовженням.
Черговий ракетний удар мав мету - покращити позицію оркостану стосовно просування своїх вимог на перемовинах.
Тепер черга України відповісти оркостану. Щоб покращити наші позиції щодо майтніх перемовин.

Тобто нічого нового не сталося:
обидві сторони намагаються покращити свої позиції ПЕРЕД перемовинами. Зробити свої позиції сильнішими.


«План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково», – сказав Зеленський.
За повідомленнями, найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети ATACMS із дальністю до 306 кілометрів.
Після цього видання Le Figaro із посиланням на джерела повідомило, що Франція і Велика Британія також дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow.
Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Вашингтона, Парижа і Лондона поки що немає.*
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 05625.html

Тільки для об'єктивності слід визнати, що партнери все ж таки діють знов не по схемі перемоги (тобто посилення допомоги наперед), а по схемі компенсації тиску рфії.
Без надання оцих дозволів ситуація останніх місяців виглядає кепсько...
А так попереду захопливі історії.
__________________________________
Реакція оркостану:
“Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ”, - сказала Захарова.

Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”.
“Це буде означати, що США, європейські країни воюють з Росією. А якщо це так, то, маючи на увазі зміну самої суті цього конфлікту, ми будемо ухвалювати відповідні рішення, з огляду на ті загрози, які нам будуть створюватися", — пригрозив кремлівський диктатор.
https://tsn.ua/svit/u-kremli-prokomentu ... 03498.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 00:16

  detroytred написав:
  detroytred написав:Путло відповів... продовженням.
Черговий ракетний удар мав мету - покращити позицію оркостану стосовно просування своїх вимог на перемовинах.
Тепер черга України відповісти оркостану. Щоб покращити наші позиції щодо майтніх перемовин.

Тобто нічого нового не сталося:
обидві сторони намагаються покращити свої позиції ПЕРЕД перемовинами. Зробити свої позиції сильнішими.


«План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково», – сказав Зеленський.
За повідомленнями, найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети ATACMS із дальністю до 306 кілометрів.
Після цього видання Le Figaro із посиланням на джерела повідомило, що Франція і Велика Британія також дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow.
Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Вашингтона, Парижа і Лондона поки що немає.*
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 05625.html

Тільки для об'єктивності слід визнати, що партнери все ж таки діють знов не по схемі перемоги (тобто посилення допомоги наперед), а по схемі компенсації тиску рфії.
Без надання оцих дозволів ситуація останніх місяців виглядає кепсько...
А так попереду захопливі історії.
__________________________________
Реакція оркостану:
“Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ”, - сказала Захарова.

Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”.
“Це буде означати, що США, європейські країни воюють з Росією. А якщо це так, то, маючи на увазі зміну самої суті цього конфлікту, ми будемо ухвалювати відповідні рішення, з огляду на ті загрози, які нам будуть створюватися", — пригрозив кремлівський диктатор.
https://tsn.ua/svit/u-kremli-prokomentu ... 03498.html

на болотах почувши новину побільше колон направили до радіусу враження і збільшили накопичення скупчень
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 00:27

  budivelnik написав:............
Будь які вимоги знайти того хто краде - чиновники виконати не можуть і вимагають все більше і більше повноважень
Чим більше повноважень отримують - тим більш наглішими і багатшими стають.

Звідси висновок
Щоб чиновники крали менше - треба ЗАБИРАТИ в них ПОВНОВАЖЕННЯ
а так як просто забрати не вийде, то треба ці повноваження перекидати на себе...
Тоді й вийде
Якщо гуцули не пиляють ліс - то не потрібна ПРИРОДООХОРОННА ПРОКУРАТУРА...а як немає природоохоронної - то немає потреби і в органах які КОНТРОЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННУ... з автоматичним зменшенням повноважень поліцаїв які ловлять і тих хто ліс перевозить так і тих хто перевозить гроші від продажу лісу...
Зніміть митні платежі(або зменшіть до мінімума) - і не треба буде розповідати про знахабнілих митників і переживати про те що якийсь з них везе в багажнику 700000 євро.
Якщо просий лікар з медсестрою не продасть пацієнту безкоштовні ліки - не треба міністерство яке визначає квоти для різних лікарень.. а нема квот - не несуть хабарі на верх-не потрібні слідчі...

Тому
Спроба заявити що ті хто вкрав 20 млрд наносять більше шкоди ніж ті хто краде 300 млрд - це демагогія.

Первое и третье пытались добиться коммунисты - "воспитать нового человека".
Почему-то не вышло. :)
Второе - загробить отечественного производителя. Все страны так или иначе ограничивают импорт в большей или меньшей степени. У Трампа это был один из основных пунктов предвыборной агитации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 лис, 2024 00:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 00:27

"Оскільки, якщо відбудеться погіршення двосторонніх відносин Вашингтона та Пекіна, то Сі Цзіньпін може показувати Трампу, що він тепер не хоче стримувати Путіна ні в чому, або ж хай президент США починає поводити себе більш обережно. Тобто, в Сі Цзіньпіна є ще такий козир тиску на Дональда Трампа, як ядерна бомба Путіна. Фактично, Сі Цзіньпін може це використати так, що Байден просив його стримувати Путіна, а Трамп не буде цього робити, тому США отримає те, що навіть не очікували. Сі Цзіньпін може піти на відвертий шантаж", - пояснив Портников.
https://tsn.ua/politika/kitay-mozhe-doz ... 02997.html
detroytred
 
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