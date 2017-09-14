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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лис, 2024 00:29
detroytred написав:
Реакція оркостану:
“Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ”, - сказала Захарова.
Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”.
путин хочет эскалации и большой войны, при том что уже испытывает дефицит ресурсов. Ничем кроме безумия такое желание не объясняется. Вероятно (моё предположение) путин выдвинул трампу/шольцу невыполнимые условия, например откат нато к 1992г. Естественно ему отказали и он с новой силой продолжил лупить по Украине. Искать тут логику бессмысленно. Кроме версии что путин слетел с катушек у меня нет объяснения "целей СВО". Нато эта война никаким боком не задевает. Героически объявить своему народу о победе над Западом? Темой войны там активно интересуется что то 8%. Остальным ну есть война хорошо, нет войны тоже хорошо (в зависимости от количества выпитого боярышника). Русских даже судьба курской области не интересует, а не то что нато.
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