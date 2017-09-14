RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10969109701097110972

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 00:29

  detroytred написав:Реакція оркостану:
“Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ”, - сказала Захарова.

Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”.
путин хочет эскалации и большой войны, при том что уже испытывает дефицит ресурсов. Ничем кроме безумия такое желание не объясняется. Вероятно (моё предположение) путин выдвинул трампу/шольцу невыполнимые условия, например откат нато к 1992г. Естественно ему отказали и он с новой силой продолжил лупить по Украине. Искать тут логику бессмысленно. Кроме версии что путин слетел с катушек у меня нет объяснения "целей СВО". Нато эта война никаким боком не задевает. Героически объявить своему народу о победе над Западом? Темой войны там активно интересуется что то 8%. Остальным ну есть война хорошо, нет войны тоже хорошо (в зависимости от количества выпитого боярышника). Русских даже судьба курской области не интересует, а не то что нато.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25712
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 10969109701097110972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74038
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873862
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5912)
17.11.2024 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.