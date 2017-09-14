detroytred написав:Реакція оркостану: “Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ”, - сказала Захарова.
Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”.
путин хочет эскалации и большой войны, при том что уже испытывает дефицит ресурсов. Ничем кроме безумия такое желание не объясняется. Вероятно (моё предположение) путин выдвинул трампу/шольцу невыполнимые условия, например откат нато к 1992г. Естественно ему отказали и он с новой силой продолжил лупить по Украине. Искать тут логику бессмысленно. Кроме версии что путин слетел с катушек у меня нет объяснения "целей СВО". Нато эта война никаким боком не задевает. Героически объявить своему народу о победе над Западом? Темой войны там активно интересуется что то 8%. Остальным ну есть война хорошо, нет войны тоже хорошо (в зависимости от количества выпитого боярышника). Русских даже судьба курской области не интересует, а не то что нато.
budivelnik написав:............ Будь які вимоги знайти того хто краде - чиновники виконати не можуть і вимагають все більше і більше повноважень Чим більше повноважень отримують - тим більш наглішими і багатшими стають.
Звідси висновок Щоб чиновники крали менше - треба ЗАБИРАТИ в них ПОВНОВАЖЕННЯ а так як просто забрати не вийде, то треба ці повноваження перекидати на себе... Тоді й вийде Якщо гуцули не пиляють ліс - то не потрібна ПРИРОДООХОРОННА ПРОКУРАТУРА...а як немає природоохоронної - то немає потреби і в органах які КОНТРОЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННУ... з автоматичним зменшенням повноважень поліцаїв які ловлять і тих хто ліс перевозить так і тих хто перевозить гроші від продажу лісу... .... Якщо просий лікар з медсестрою не продасть пацієнту безкоштовні ліки - не треба міністерство яке визначає квоти для різних лікарень.. а нема квот - не несуть хабарі на верх-не потрібні слідчі...
Тому Спроба заявити що ті хто вкрав 20 млрд наносять більше шкоди ніж ті хто краде 300 млрд - це демагогія.
Первое и третье пытались добиться коммунисты - "воспитать нового человека". Почему-то не вышло.
Зверніть увагу на зміну поведінки невсьотакодназначника - по відношенню до того що пишу.. Він вже не називає мене прапором, він навіть припускає що я просто чогось не розумію і спокійним менторським тоном типу вказує на помилки.. Насправді ТУПО БРЕШЕ
моя пропозиція не має нічого спільного з комуняцьким ВОСПИТАТЬ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА комуняки виховували собі рабів, які повинні були померти за світле майбутнє парторгів з совка...
А що пишу я? Я дбаю про населення Якщо ти гуцул і живеш з заготовки дерева - то в першу чергу ТИ повинен дбати , щоб ніхто зайвого стовбура не зрізав, бо як зріже - то твоїм дітям не буде що їсти...
А що пропонує парторг? він хоче привести з центру злодія в шкірянці, який почне ділити дерево яке не вирощував, бо виконує план зверху( по дорозі набиваючи собі кишені)
От і виходить що я ніби погано до населення - але хочу щоб воно жило краще а парторг крокодилячими сльозами плаче за населення.. - але не має нічого проти щоб це ж населення голодом заморити..бо куркулі..а НОВА ЛЮДИНА це тільки колгоспники..
Тому є приказка Той хто вас хвалить(особливо на форумі) -першим встромить ножа в спину як повернетесь
Про митні платежі - навть не хочу обговорювати , бо воно все одно перекрутить Так , всі країни ЗАХИЩАЮТЬ свій ринок і пробують залізти без мита на чужий... У нас ситуація трошки не така 1 Ми маємо море товарів які навіть не виготовляємо - і не збираємось виготовляти - тому мита на такі товари це не захист власного виробника - це додаткове податкове навантаження на власне населення 2 Під час війни збираючи 50 000 грн з кожного імпортованого авто - ми втрачаємо 15 млн на кожного пізно евакуованого або взагалі не евакуованого бійця на фронті Тому знову крокодилячі сльоз парторга по захисту державних фінансів... але чомусь він плаче тільки там де ми реально втрачаємо від цього мита.
Bloomberg: Північна Корея може відправити Путіну 100 000 військовослужбовців
Фото: Ed Jones/AFP/Getty Images Північна Корея може відправити до Росії до 100 000 військових для війни проти України. Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначається, це можливо, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою і надалі поглиблюватиметься.
Видання зауважує, що такий крок не є неминучим, і військова підтримка в такому масштабі, якщо вона буде, ймовірно, відбуватиметься партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.
У матеріалі йдеться, що раніше цього місяця подібну оцінку зробив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко. Він сказав, що Київ очікує, що до 15 тис. північнокорейських військових, дислокованих для бойових дій у Курській області Росії і, можливо, в окупованих районах на сході України, змінюватимуться кожні кілька місяців.
Le Figaro: Франція і Британія дозволили удари углиб РФ ракетами SCALP/Storm Shadow
За даними французького видання Le Figaro, Франція та Британія слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії. Про це пише Le Figaro з посиланням на джерела.
“Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow”, – йдеться в повідомленні.
Видання не наводить інших подробиць, а також джерел інформації.
Загалом матеріал присвячено дозволу президента США Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території РФ за допомогою американських ракет ATACMS.
“Це рішення означає серйозну зміну в проведенні операцій українських сил, які, як кажуть, мають більше американських ракет, ніж франко-британських”, – зазначає Le Figaro.
У вересні Путін заявляв, що дозвіл Україні завдавати ударів західною далекобійною зброєю по території РФ означатиме участь НАТО у війні з Росією
"З огляду на психоемоційний стан країни ми повинні чітко показати, як ми будемо розставляти пріоритети в інвестиціях у промисловість, як буде функціонувати енергетичний сектор, як ми будемо повідомляти про мобілізацію армії, зміцнювати фізичну оборону - усі найболючіші питання, пов'язані зі стійкістю країни", - зауважив Подоляк.
Зокрема, уряд хоче збільшити виробництво зброї, щоб у довгостроковій перспективі знизити залежність від західних озброєнь. Він також планує встановити динамічну протиракетну оборону та обладнати безпечні сховища для кожного населеного пункту.
"Ще один аспект плану буде пов'язаний з культурною спадщиною: Київ намагається звернутися до численної діаспори біженців в Україні в надії, що багато хто з них повернеться", - пише Times.
Крім того, особлива увага приділяється природним ресурсам, які пропонується відкрити для американських компаній. В експертній статті до плану йдеться про небезпеки, пов'язані з нездатністю зберегти природні ресурси України для експорту на Захід, і підкреслюється стратегічна важливість її літієвих родовищ для розвитку американських технологій. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 22939.html
«Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего», - заявил премьер Польши Туск, комментируя звонок Шольца Путину.
Макрон дал понять, что не будет говорить с Путиным, как это сделал Шольц.
Он поговорит с Путиным, когда «позволит контекст», заявил французский президент. При этом пока, по его словам, российский президент «не готов к переговорам», поскольку «не хочет мира».
«В нынешнем контексте, я думаю, ясно, что намерения президента Путина заключаются в том, чтобы усилить эти бои, мы видели это в течение нескольких недель», - сказал Макрон, который сегодня прибыл в Аргентину.
"Какими бы ни были его заявления, он не хочет мира и не готов к его вести переговоры", - добавил он. Макрон заявил, что нужно «подтолкнуть Россию прекратить борьбу и пойти на мирные переговоры на условиях, которые уважают международное право».
пошлёт ли путин Эрдогана?
На саммите G20 в Бразилии президент Турции выступит с идеей заморозить конфликт по линии фронта.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Эрдоган предлагает создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска.
Также президент Турции хотел бы отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на десять лет и обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации.
Турецкие власти считают этот подход наиболее реалистичным, хотя и признают, что Украине будет трудно принять это предложение, отмечает агентство.
При этом российские СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что одной из целей Эрдогана является устойчивое прекращение огня