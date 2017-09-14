Додано: Пон 18 лис, 2024 01:17

ЛАД написав: budivelnik написав: ............

Будь які вимоги знайти того хто краде - чиновники виконати не можуть і вимагають все більше і більше повноважень

Чим більше повноважень отримують - тим більш наглішими і багатшими стають.



Звідси висновок

Щоб чиновники крали менше - треба ЗАБИРАТИ в них ПОВНОВАЖЕННЯ

а так як просто забрати не вийде, то треба ці повноваження перекидати на себе...

Тоді й вийде

Якщо гуцули не пиляють ліс - то не потрібна ПРИРОДООХОРОННА ПРОКУРАТУРА...а як немає природоохоронної - то немає потреби і в органах які КОНТРОЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННУ... з автоматичним зменшенням повноважень поліцаїв які ловлять і тих хто ліс перевозить так і тих хто перевозить гроші від продажу лісу...

....

Якщо просий лікар з медсестрою не продасть пацієнту безкоштовні ліки - не треба міністерство яке визначає квоти для різних лікарень.. а нема квот - не несуть хабарі на верх-не потрібні слідчі...



Тому

Спроба заявити що ті хто вкрав 20 млрд наносять більше шкоди ніж ті хто краде 300 млрд - це демагогія. ............Будь які вимоги знайти того хто краде - чиновники виконати не можуть і вимагають все більше і більше повноваженьЧим більше повноважень отримують - тим більш наглішими і багатшими стають.Звідси висновокЩоб чиновники крали менше - треба ЗАБИРАТИ в них ПОВНОВАЖЕННЯа так як просто забрати не вийде, то треба ці повноваження перекидати на себе...Тоді й вийдеЯкщо- то не потрібна ПРИРОДООХОРОННА ПРОКУРАТУРА...а як немає природоохоронної - то немає потреби і в органах які КОНТРОЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННУ... з автоматичним зменшенням повноважень поліцаїв які ловлять і тих хто ліс перевозить так і тих хто перевозить гроші від продажу лісу.......Якщо- не треба міністерство яке визначає квоти для різних лікарень.. а нема квот - не несуть хабарі на верх-не потрібні слідчі...ТомуСпроба заявити що ті хто вкрав 20 млрд наносять більше шкоди ніж ті хто краде 300 млрд - це демагогія.

Первое и третье пытались добиться коммунисты - "воспитать нового человека".

Почему-то не вышло. Первое и третье пытались добиться коммунисты - "воспитать нового человека".Почему-то не вышло.

Зверніть увагу на зміну поведінки невсьотакодназначника - по відношенню до того що пишу..Він вже не називає мене прапором, він навіть припускає що я просто чогось не розумію і спокійним менторським тоном типу вказує на помилки..Насправді ТУПО БРЕШЕмоя пропозиція не має нічого спільного з комуняцьким ВОСПИТАТЬ НОВОГО ЧЕЛОВЕКАкомуняки виховували собі рабів, які повинні були померти за світле майбутнє парторгів з совка...А що пишу я?Я дбаю про населенняЯкщо ти гуцул і живеш з заготовки дерева - то в першу чергу ТИ повинен дбати , щоб ніхто зайвого стовбура не зрізав, бо як зріже - то твоїм дітям не буде що їсти...А що пропонує парторг?він хоче привести з центру злодія в шкірянці, який почне ділити дерево яке не вирощував, бо виконує план зверху( по дорозі набиваючи собі кишені)От і виходить що я ніби погано до населення - але хочу щоб воно жило кращеа парторг крокодилячими сльозами плаче за населення.. - але не має нічого проти щоб це ж населення голодом заморити..бо куркулі..а НОВА ЛЮДИНА це тільки колгоспники..Томує приказкаТой хто вас хвалить(особливо на форумі) -першим встромить ножа в спину як повернетесьПро митні платежі - навть не хочу обговорювати , бо воно все одно перекрутитьТак , всі країни ЗАХИЩАЮТЬ свій ринок і пробують залізти без мита на чужий...У нас ситуація трошки не така1 Ми маємо море товарів які навіть не виготовляємо - і не збираємось виготовляти - тому мита на такі товари це не захист власного виробника - це додаткове податкове навантаження на власне населення2 Під час війни збираючи 50 000 грн з кожного імпортованого авто - ми втрачаємо 15 млн на кожного пізно евакуованого або взагалі не евакуованого бійця на фронтіТому знову крокодилячі сльоз парторга по захисту державних фінансів... але чомусь він плаче тільки там де ми реально втрачаємо від цього мита.