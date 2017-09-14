Wirująświatła написав:Вероятно (моё предположение) путин выдвинул трампу/шольцу невыполнимые условия, например откат нато к 1992г.
Ему надо только условия по Украине. Пока ещё правит Байден, то Трамп ничего офиц. обьявить не может. Создаются сейчас раб. группы, которые и будут решать все пункты. А пока если ничего не подписано, то конечно будет лупасить по Украине. Это типа как в бизнесе - нет договоров с поставщиками про новые цены, то зачем тогда заранее снижать стоимость на продукцию. Шольцу нужны балы для выборов, решил сыграть миротворца. Реально решает всё Трамп, а у него только начался процесс подбора команды по всем направлениям в мире. Француз решил взять паузу и выжидает все пункты в переговорах. А потом начнёт тоже высказываться и вставлять свои пять копеек. Макрон хитрая лиса...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 лис, 2024 11:30, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:Вероятно (моё предположение) путин выдвинул трампу/шольцу невыполнимые условия, например откат нато к 1992г.
Виталий, никто ничего никому не выдвигал. Вы что не видите? Мы - полигон. И всё. Война будет до тех пор, пока живы ОПГ Озеро. Это около 15 лет. Ничего и никто её не остановит. Если поднять глаза наверх страницы forum.finance.ua, в этом легко убедиться - так же считает более половины проголосовавших форумчан в опросе
Wirująświatła написав:Вероятно (моё предположение) путин выдвинул трампу/шольцу невыполнимые условия, например откат нато к 1992г.
Виталий, никто ничего никому не выдвигал. Вы что не видите? Мы - полигон. И всё. Война будет до тех пор, пока живы ОПГ Озеро. Это около 15 лет. Ничего и никто её не остановит. Если поднять глаза наверх страницы forum.finance.ua, в этом легко убедиться - так же считает более половины проголосовавших форумчан в опросе
подоляк-mode on ?
тут никто кроме меня не верил в победу трампа потому что большинство и есть "никто" всё будут решать критически мыслящие индивиды, а не охло-большинство
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 18 лис, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:для чого був вигадан сталіним термін "великая отечественная", щоб люди не здогадувались про те, що СССР діяв в коаліції з Гітлером і має нести повну відповідальність за цю війну перед всім людством, і це історично-дведений факт.
стосовно того: скільки населення СССР було в оккупації в 1941-44 роках, Сталіна теж цікавила цифра, він запитав Молотова, скільки зараз в окупації? той відповів, що точну цифру назвати важко, але приблизно 37-38млн Сталін сказав: краще би вони всі здохли, бо якщо ні, то будуть працювати на ворога.
Благодарю Вас prodigy за озвучивание важнейших данных касательно жизни украинцев в составе СССР фактически в качестве колонии кремля и во время второй мировой войны, до и во время немецкой оккупации.
Помню как историю в школе нам читали в коммунистической редакции. Вроде все эмоционально красиво и правильно, но из песни слов не выкинешь - сотрудничество кремля с гитлером историк не мог утаить и тем более его приемлемо объяснить - нес пургу про мудрость сталина, перед которым стояла типа задача оттянуть неизбежную войну. И я попытался осторожно выяснить реальное мнение пожилых людей, переживших ту войну.
С удивлением я узнал, что кремлевские т.н. коммунисты творили страшные вещи на территории Украины перед войной и во время войны. Их действия свидетельствовали о том, что они относятся к нам как к завоеванному и покоренному народу. И доят его всеми бессовестными способами. В то же время немцы относились к нашим, попавшим в оккупацию, вполне приемлемо - подкармливали, лечили, давали неплохо оплачиваемую работу, что в украинских селах было на то время невиданным благом. Я думал, что опрошенные мной ошибаются или бредят. Но теперь то мне ясно, что они говорили все правду.
История ведь, как известно, повторяется. Это означает, что оккупация кремлевскими наемниками в этой войне принесет украинцам только горе.
Далее необходимо поднять тему о единственной причине этой войны, которая заключается в требовании отдать неподъемные криминальные долги связанные с российским газом, которые благодаря преступным действиям Ю.Тимошенко в 2001 году изменили свой статус с частных на статус всеукраинских государственных, что фактически означает перевод обязанностей выплатить огромный криминальный долг кремлю на каждого украинца.
Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!
Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.
По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму
buratinyo написав:Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!
Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.
По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму
Логіка почне кульгувати, якщо в рівняння не забути включити витрати ворога на "вибивання цього боргу". Може статися, що витрати з'їдять увесь профіт. А то і овсі перевищать))
buratinyo написав:В то же время немцы относились к нашим, попавшим в оккупацию, вполне приемлемо - подкармливали, лечили, давали неплохо оплачиваемую работу, что в украинских селах было на то время невиданным благом.
Да-да, подкармливали-лечили А потом при оступление сжигали села. Мне,чей отец уроженец самой западной Волыни, в 2013 такие ебанаты из одесс-днепропетровсков и почие "хорошие русские" рассказывали что у поляков нет претензий к ОУН-УПА за геноцид, потому что это типа коммуняцко-рыговская выдумка. Так и вы, не лезьте туда, где вас не было. У вас вообще этой весной русский народ скинул путина
Wirująświatła написав:Если крым ещё встречали концертами и была эйфория, то он СВО нет ни того ни другого, а новые территории русским нахой не нужны. Он переиграл сам себя. За огромную цену войны русские получают то, что никому там не нужно.
Согласен. Главная проблема этой войны то что она слишком затянулась. Если учитывать, что скорость перемещения войск и качество координации с времен второй мировой выросли многократно, то у нас уже как минимум идет 9-й год ВОВ. Перебор!
завдяки таким керманичам як Кучма, Ющенко, Тимошенко маємо війну сьогодні Кучма тримав Юльку в Лукьянівському СІЗО-по факту прибрав конкурента по бізнесу своїх друзів (Суркисів і КО)
Вона провела в Лук'янівському СІЗО 43 дні, ставши іконою акції "Україна без Кучми". Саме після цієї відсидки Тимошенко набула статус мучениці, продовживши тріумфальний шлях у велику політику. Коса і модні бренди були вже потім.
У середині січня 2001 року Генеральна прокуратура висунула обвинувачення віце-прем'єр-міністру з питань ПЕК Юлії Тимошенко за трьома статтями Кримінального кодексу (контрабанда валюти, підробка документів, несплата податків).
Переслідування Юлі почалося як відповідь на урядові реформи у сфері палива й енергетики, де умови диктувала група СДПУ(о), що "приватизувала" обленерго.
19 січня президент Кучма підписав указ про звільнення Юлі з посади віце-прем'єра у зв'язку з притягненням до відповідальності та постановою Генпрокурора від 15 січня (відповідно до п. 10 ст. 106 Конституції України).
17 миттєвостей весни 2001-го. Секрети відставки Ющенка й Тимошенко
"Не Президент мене звільнив, а ті кримінально-олігархічні кола, які звикли споживати Україну", - сказала Тимошенко. Вона звинуватила заступника Генпрокурора Миколу Обіхода, який "двічі на тиждень париться з Медведчуком і Суркісом", і "Волкова, який париться з чиновниками нижчого рангу".
13 лютого 2001-го Тимошенко заарештували. Пані Юлія потрапила в те саме Лук'янівське СІЗО, де вже півроку як утримували її чоловіка Олександра (за обвинуваченням у розкраданні держкоштів при експорті металопрокату).
Масового поширення в Києві тоді набув плакат із гаслом "Я не зламалась! А ти?", на якому молоде обличчя Юлі проглядає через розламані ґрати. Тренд зимового сезону - виставляти такий плакат на лобовому склі автомобіля.
екс-президент Ющенко приймав участь в розграбовуванні і доведення до банкрутства одного з найбільших банків СССР "Акціонерний комерційний агропромисловий банк «Україна» (Агропромбанк «Україна»; АК АПБ «Україна») — український банк, що існував з 1990 по 2001 роки. Входив до групи найбільших. Перший голова банку Гетьман Вадим Петрович (1990-1992) у 1992 очолів НБУ. після розпаду СССР у банку була значна кількість радянських рублів (точну цифру треба шукати в моїх архівах), виникло питання -як ці рублі поміняти на долари? Україна не мала валютних рахунків в США, тільки Москва мала можливість банківських переказів. в січні 1992 в банку Україна почались контакти з москвою стосовно обміну валюти (рублі на долари), посередником виступив Семен Могілевіч (який давно займався валютними операціями). Кажуть що з Київа до Москви привезли декілька чемоданів радянських рублів, курс обміну був значно гірше ніж у бариг в Києві, але до бариг не ходили з десятками мільонів рублів, оборутка пройшла нормально і группи Ющенко виріс апетит, повезли до москви сумму значно більшу ниж першого разу. кому цікаво почитати про Могілевича (але так не має навіть 1% інформації, яки мало в фсб/сбу/фбр стосовно Семена. https://fakty.ua/ru/25520-izbegat-pravo ... hranitelej