Додано: Пон 18 лис, 2024 12:23

Вона провела в Лук'янівському СІЗО 43 дні, ставши іконою акції "Україна без Кучми". Саме після цієї відсидки Тимошенко набула статус мучениці, продовживши тріумфальний шлях у велику політику. Коса і модні бренди були вже потім.

У середині січня 2001 року Генеральна прокуратура висунула обвинувачення віце-прем'єр-міністру з питань ПЕК Юлії Тимошенко за трьома статтями Кримінального кодексу (контрабанда валюти, підробка документів, несплата податків).



Переслідування Юлі почалося як відповідь на урядові реформи у сфері палива й енергетики, де умови диктувала група СДПУ(о), що "приватизувала" обленерго.



19 січня президент Кучма підписав указ про звільнення Юлі з посади віце-прем'єра у зв'язку з притягненням до відповідальності та постановою Генпрокурора від 15 січня (відповідно до п. 10 ст. 106 Конституції України).



17 миттєвостей весни 2001-го. Секрети відставки Ющенка й Тимошенко



"Не Президент мене звільнив, а ті кримінально-олігархічні кола, які звикли споживати Україну", - сказала Тимошенко. Вона звинуватила заступника Генпрокурора Миколу Обіхода, який "двічі на тиждень париться з Медведчуком і Суркісом", і "Волкова, який париться з чиновниками нижчого рангу".



13 лютого 2001-го Тимошенко заарештували. Пані Юлія потрапила в те саме Лук'янівське СІЗО, де вже півроку як утримували її чоловіка Олександра (за обвинуваченням у розкраданні держкоштів при експорті металопрокату).



Масового поширення в Києві тоді набув плакат із гаслом "Я не зламалась! А ти?", на якому молоде обличчя Юлі проглядає через розламані ґрати. Тренд зимового сезону - виставляти такий плакат на лобовому склі автомобіля.

в Україні багато хто вважають юлію тимошенко найкращим прем"єром в історії, і не бажають чути нічого поганого про неї.завдяки таким керманичам як Кучма, Ющенко, Тимошенко маємо війну сьогодніКучма тримав Юльку в Лукьянівському СІЗО-по факту прибрав конкурента по бізнесу своїх друзів (Суркисів і КО)екс-президент Ющенко приймав участь в розграбовуванні і доведення до банкрутства одного з найбільших банків СССР "Акціонерний комерційний агропромисловий банк «Україна» (Агропромбанк «Україна»; АК АПБ «Україна») — український банк, що існував зпо 2001 роки. Входив до групи найбільших. Перший голова банку Гетьман Вадим Петрович (1990-1992) у 1992 очолів НБУ.після розпаду СССР у банку була значна кількість радянських рублів (точну цифру треба шукати в моїх архівах), виникло питання -як ці рублі поміняти на долари? Україна не мала валютних рахунків в США, тільки Москва мала можливість банківських переказів.в січні 1992 в банку Україна почались контакти з москвою стосовно обміну валюти (рублі на долари), посередником виступив Семен Могілевіч (який давно займався валютними операціями). Кажуть що з Київа до Москви привезли декілька чемоданів радянських рублів, курс обміну був значно гірше ніж у бариг в Києві, але до бариг не ходили з десятками мільонів рублів, оборутка пройшла нормально і группи Ющенко виріс апетит, повезли до москви сумму значно більшу ниж першого разу.кому цікаво почитати про Могілевича (але так не має навіть 1% інформації, яки мало в фсб/сбу/фбр стосовно Семена.