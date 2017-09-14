buratinyo написав:В то же время немцы относились к нашим, попавшим в оккупацию, вполне приемлемо - подкармливали, лечили, давали неплохо оплачиваемую работу, что в украинских селах было на то время невиданным благом.
Да-да, подкармливали-лечили А потом при оступление сжигали села. Мне,чей отец уроженец самой западной Волыни, в 2013 такие ебанаты из одесс-днепропетровсков и почие "хорошие русские" рассказывали что у поляков нет претензий к ОУН-УПА за геноцид, потому что это типа коммуняцко-рыговская выдумка. Так и вы, не лезьте туда, где вас не было. У вас вообще этой весной русский народ скинул путина
німці прагматики, вони відносились до окупованого народу без сантіментів (молодих дівчат використовували за призначенням (деякі навіть виїхали з "коханими" до райху, до інших відносились як до раб.сили і не більше Українська інтелігенція (яка з хлібом і сіллю зустріла на Хрищатику колони вермахта і Мельника) дуже швидко "пішла під ніж" у Бабиному Яру
- Як вони ставилися до киян у ці дні у 1941 році?
- Німці швидко влаштували біржу праці. Працювати мали всі від 15 до 45 років. Оплата була мізерною. За зарплату можна було купити лише дві буханки хліба. Якщо розділити всю зарплату на місяць, то в день можна з’їсти менше 100 грамів хліба. Люди пристосувались. Несли одяг у навколишні села та обмінювали на квасолю, борошно, картоплю. Якщо у перші дні такий обмін можна було зробити поблизу Києва, то пізніше ходили за 60-100 км. Звісно, працювали базари, але там коштувало усе неймовірно дорого.
Молодим було легше вижити, а ось для старших - це трагедія. У Києві було запроваджено комендантську годину, і якщо порушували її, то німецький патруль стріляв без попередження. Літні люди виходили на вулицю ввечері спеціально, щоб у такий спосіб померти. Щоночі так вбивали до десяти осіб.
- Правда, що врятувати дитину від голоду можна було, тільки віддавши її до дитячого садочка?
- Так, мій колега розповідав, що вижив саме завдяки садочку, бо мати не могла його прогодувати. Його бабуся померла з голоду.
- А якою була ситуація з електрикою та водою?
- Електрику і воду мали лише німці і ті, хто з ними співпрацював. Для звичайних киян вода була у Дніпрі.
- А дівчата?
- Багато дівчат гуляли з окупантами. Їх можна зрозуміти, бо коли людина усвідомлює, що помирає від голоду, вона здатна і не на таке. Іноді жінки таким чином рятували своїх дітей, близьких. Але були і любовні історії. У спогадах учасника війни читав, що у таборі військовополонених німецький вояк закохався в українку. Їх не видавали, якщо була можливість, залишали наодинці.
- Як місцеві пересувалися містом?
- У громадському транспорті їздили в основному німці, кияни ходили пішки.
Бетон написав: Если поднять глаза наверх страницы forum.finance.ua, в этом легко убедиться - так же считает более половины проголосовавших форумчан в опросе
Україна не витримає стільки років . Хіба шо війна перейде в сирійський формат.
багато залежить від допомоги (майже 99,999%) -допомога Україні в всього світу (і як США будуть давати зброю) -допомога пуйлу (якщо пуйлу не будуть допомогати(КНДР, Китай, Індія, та інші країни -які купляють сировину з рф і також ті, через які отримують заборонену продукцію підвійного призначення -Індія
Індія: останніми місяцями Індія різко збільшила експорт критично важливих технологій до Росії. За даними Bloomberg, обсяг експорту мікрочіпів, мікросхем та інших підсанкційних товарів перевищив $60 млн щомісяця в квітні і травні 2023 року, а в липні ця сума зросла до $95 млн
_Mykola_ написав:............ Момент істини з підготовкою буде коли почнуться довготривалі відключення і не буде зовнішнього постачання електроенергії з мережі.
Из-за чего предполагаете "довготривалі відключення" и отсутствие "зовнішнього постачання електроенергії з мережі" (я правильно понял, что имеется ввиду отсутствие импорта? или что-то другое?)?
Довготривалі це графіки та позапланові доба і вище. Коли не буде постачання з енергосистеми, а критичні комунальні послуги будуть надаватися за рахунок цієї встановленої локальної генерації яку встановили у Вашому місті.
На імпорт особливо розраховувати не варто, 2 ГВт, це зимою майже нічого, частину піде на підтримання мережі, скоріше за все залізниці та критичних потреб на кшталт циркуляції на вимкнених АЕС і т.д... Крім того цей імпорт майже весь викуплений приватними підприємствами-споживачами по контрактам.