Бетон написав: Если поднять глаза наверх страницы forum.finance.ua, в этом легко убедиться - так же считает более половины проголосовавших форумчан в опросе
Україна не витримає стільки років . Хіба шо війна перейде в сирійський формат.
багато залежить від допомоги (майже 99,999%) -допомога Україні в всього світу (і як США будуть давати зброю) -допомога пуйлу (якщо пуйлу не будуть допомогати(КНДР, Китай, Індія, та інші країни -які купляють сировину з рф і також ті, через які отримують заборонену продукцію підвійного призначення -Індія
Індія: останніми місяцями Індія різко збільшила експорт критично важливих технологій до Росії. За даними Bloomberg, обсяг експорту мікрочіпів, мікросхем та інших підсанкційних товарів перевищив $60 млн щомісяця в квітні і травні 2023 року, а в липні ця сума зросла до $95 млн
_Mykola_ написав:............ Момент істини з підготовкою буде коли почнуться довготривалі відключення і не буде зовнішнього постачання електроенергії з мережі.
Из-за чего предполагаете "довготривалі відключення" и отсутствие "зовнішнього постачання електроенергії з мережі" (я правильно понял, что имеется ввиду отсутствие импорта? или что-то другое?)?
Довготривалі це графіки та позапланові доба і вище. Коли не буде постачання з енергосистеми, а критичні комунальні послуги будуть надаватися за рахунок цієї встановленої локальної генерації яку встановили у Вашому місті.
На імпорт особливо розраховувати не варто, 2 ГВт, це зимою майже нічого, частину піде на підтримання мережі, скоріше за все залізниці та критичних потреб на кшталт циркуляції на вимкнених АЕС і т.д... Крім того цей імпорт майже весь викуплений приватними підприємствами-споживачами по контрактам.
prodigy написав:Індія, та інші країни -які купляють сировину з рф і також ті, через які отримують заборонену продукцію підвійного призначення -Індія
Індія: останніми місяцями Індія різко збільшила експорт критично важливих технологій до Росії. За даними Bloomberg, обсяг експорту мікрочіпів, мікросхем та інших підсанкційних товарів перевищив $60 млн щомісяця в квітні і травні 2023 року, а в липні ця сума зросла до $95 млн
якщо обрізати домогу пуйлу, а Україні збільшити в рази, то до осені 2025р армія рф повністю втратить боєздатність
Співпадіння)) *Індія провела успішне випробування свої першої гіперзвукової ракети. Про це повідомив міністр оборони цієї держави Раджнат Сінгх.
"Індія досягла важливої віхи, успішно провівши льотні випробування гіперзвукової ракети великої дальності. Це історичний момент, і це значне досягнення поставило нашу країну в групу обраних націй, які володіють такими критично важливими та передовими військовими технологіями", – написав він на платформі Х.* https://www.unian.ua/weapons/indiya-zay ... 23218.html
Бетон написав: Если поднять глаза наверх страницы forum.finance.ua, в этом легко убедиться - так же считает более половины проголосовавших форумчан в опросе
Україна не витримає стільки років . Хіба шо війна перейде в сирійський формат.
багато залежить від допомоги (майже 99,999%) -допомога Україні в всього світу (і як США будуть давати зброю) -допомога пуйлу (якщо пуйлу не будуть допомогати(КНДР, Китай, Індія, та інші країни -які купляють сировину з рф і також ті, через які отримують заборонену продукцію підвійного призначення -Індія
Індія: останніми місяцями Індія різко збільшила експорт критично важливих технологій до Росії. За даними Bloomberg, обсяг експорту мікрочіпів, мікросхем та інших підсанкційних товарів перевищив $60 млн щомісяця в квітні і травні 2023 року, а в липні ця сума зросла до $95 млн
якщо обрізати домогу пуйлу, а Україні збільшити в рази, то до осені 2025р армія рф повністю втратить боєздатність
з якого дива китай і індія має обрізати? Вони заробляють на росії дякуючи цій війні. Зброю нам давати не будуть, тієї зброї шо нам дали в 23 в європах вже нема. Це були запаси з холодної війни. В нас проблеми з солдатами. Тих які бились в фортеці бахмут вже нема. Зараз міста здають бо штурмової піхоти, яка готова битись в городських боях нема. Діло не в навченості. З сзч так і не почали боротись. Зара якщо ловлять сзчшника то його відправляють назад в окоп. То смисл йому не тікати якщо він не хоче в окопі сидіти? Якщо ще нам і обрубають допомогу і вріжуться виплати фронтовикам то фронт розійдеться по домам.
prodigy колись була заруба на інших форумах з росіянчиками хтось з них писав, що українці не тількі бандерівці -есесівці, аще й основа власівців Я тоді пропрацював питання - з 12 власівських генералів 1 був етнічний українець з Курщини (Буняченко). І саме він підняв антинімецьке повстання . Був наведений текст його суперечок з німцями що військово слабли, чому вони дозволяють жорстско поводитися з українськими остарбайтерами - як приклад німецький офіцер їхав на велисопеді і прив'язав українську дівчину петлею та мотузкою до велосипеда і вона наздоганяла.
ЗМІ: Ердоган збирається представити свій “мирний план” щодо України на саміті G20
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається представити свій “мирний план” щодо війни РФ проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За інформацією співрозмовників агентства, турецький лідер має намір запропонувати заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін. Крім того, Ердоган може запропонувати відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку російському диктатору Володимиру Путіну.
Турецька пропозиція також передбачає створення демілітаризованої зони в східному Донбасі, де Росія контролює значні території з 2014 року. Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію і забезпечити Україну військовими поставками як компенсацію за згоду не вступати в НАТО.
Турецькі офіційні особи зазначають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найреалістичніший підхід.
ЗЫ у них там че - если у тебя нет личного плана то ты лох?
Джерела агентства стверджують, що Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.
Xenon написав:кацапы поняли, что запад проигрывает и решили брать максимум
❗️Варіант заморозки українського конфлікту по лінії бойового зіткнення неприйнятний для росії, – пєсков.
собственно вариантов два либо запад существенно (в разы) нарастит военную помощь либо придётся отдать путину всё что он просит, чтобы уцелело хоть что то. Правда нет гарантий что фюрер не захочет ещё. Точнее я почти уверен что теперь он хочет всю Украину. Если не завоевать, то разрушить. Победы отрывают от реальности. Люди пойдут в расход в обоих случаях. Если по текущим границам отказ запад должен определиться он за мир ценой уничтожения Украины или за войну ценой увеличения военной помощи. 3го варианта "посижу в сторонке" нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 18 лис, 2024 13:38, всього редагувалось 5 разів.