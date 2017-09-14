Додано: Пон 18 лис, 2024 13:36

ЛАД написав:

И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.

И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.

Вузівська воєнна кафедра в цивільних вузах до 2015 року, так точно, це був день розгільдяйства і долбоідиотизму. Знань з цього було НУЛЬ, за два роки, справжніх занять було ну... від сили десятка два-три. Розборка автомата, стройова, і просто валяння дурня, розцінки на оцінки та екзамени, заліки, подарунки на "днюхи" курівництву кафедри, та іншим "наближеним" були озвучені на початку, і навіть при жагучому бажанні чогось навчитись, це було неможливо.Статути? Тактика? Медицина? Управління взводом? Психологічна підготовка?А шо це взагалі?Причому у взводі було декілька людей які принципово не платили, тому їх, як правило питали загальні поняття, по типу "якого кольору підручник", конспект є, і ставили заліки, щоб не винесло це все корупційне гівно наверх, все.Підсумковий екзамен, реально здавало дві-три людини. Це все що треба знати про підготовку "офіцерів запасу" два десятки років тому у провідних вузах країни.Тому "піджак" з офіцерським званням з навчанням на військових кафедрах мінімум ДО 2015 року, це НУЛЬ по знанням і умінням, якого треба вчити повністю заново.Якраз після такого "навчання" з'явилась зневага до офіцерського складу від підполковника і вище, які не мають поняття про сумління і честь.Якщо служили однаково... то якось наводить на думку, що і у військових вишах підготовка була такої ж якості.