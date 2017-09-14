Бетон написав: Если поднять глаза наверх страницы forum.finance.ua, в этом легко убедиться - так же считает более половины проголосовавших форумчан в опросе
Україна не витримає стільки років . Хіба шо війна перейде в сирійський формат.
багато залежить від допомоги (майже 99,999%) -допомога Україні в всього світу (і як США будуть давати зброю) -допомога пуйлу (якщо пуйлу не будуть допомогати(КНДР, Китай, Індія, та інші країни -які купляють сировину з рф і також ті, через які отримують заборонену продукцію підвійного призначення -Індія
Індія: останніми місяцями Індія різко збільшила експорт критично важливих технологій до Росії. За даними Bloomberg, обсяг експорту мікрочіпів, мікросхем та інших підсанкційних товарів перевищив $60 млн щомісяця в квітні і травні 2023 року, а в липні ця сума зросла до $95 млн
якщо обрізати домогу пуйлу, а Україні збільшити в рази, то до осені 2025р армія рф повністю втратить боєздатність
з якого дива китай і індія має обрізати? Вони заробляють на росії дякуючи цій війні. Зброю нам давати не будуть, тієї зброї шо нам дали в 23 в європах вже нема. Це були запаси з холодної війни. В нас проблеми з солдатами. Тих які бились в фортеці бахмут вже нема. Зараз міста здають бо штурмової піхоти, яка готова битись в городських боях нема. Діло не в навченості. З сзч так і не почали боротись. Зара якщо ловлять сзчшника то його відправляють назад в окоп. То смисл йому не тікати якщо він не хоче в окопі сидіти? Якщо ще нам і обрубають допомогу і вріжуться виплати фронтовикам то фронт розійдеться по домам.
prodigy колись була заруба на інших форумах з росіянчиками хтось з них писав, що українці не тількі бандерівці -есесівці, аще й основа власівців Я тоді пропрацював питання - з 12 власівських генералів 1 був етнічний українець з Курщини (Буняченко). І саме він підняв антинімецьке повстання . Був наведений текст його суперечок з німцями що військово слабли, чому вони дозволяють жорстско поводитися з українськими остарбайтерами - як приклад німецький офіцер їхав на велисопеді і прив'язав українську дівчину петлею та мотузкою до велосипеда і вона наздоганяла.
ЗМІ: Ердоган збирається представити свій “мирний план” щодо України на саміті G20
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається представити свій “мирний план” щодо війни РФ проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За інформацією співрозмовників агентства, турецький лідер має намір запропонувати заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін. Крім того, Ердоган може запропонувати відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку російському диктатору Володимиру Путіну.
Турецька пропозиція також передбачає створення демілітаризованої зони в східному Донбасі, де Росія контролює значні території з 2014 року. Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію і забезпечити Україну військовими поставками як компенсацію за згоду не вступати в НАТО.
Турецькі офіційні особи зазначають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найреалістичніший підхід.
ЗЫ у них там че - если у тебя нет личного плана то ты лох?
Джерела агентства стверджують, що Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.
Xenon написав:кацапы поняли, что запад проигрывает и решили брать максимум
❗️Варіант заморозки українського конфлікту по лінії бойового зіткнення неприйнятний для росії, – пєсков.
собственно вариантов два либо запад существенно (в разы) нарастит военную помощь либо придётся отдать путину всё что он просит, чтобы уцелело хоть что то. Правда нет гарантий что фюрер не захочет ещё. Точнее я почти уверен что теперь он хочет всю Украину. Если не завоевать, то разрушить. Победы отрывают от реальности. Люди пойдут в расход в обоих случаях. Если по текущим границам отказ запад должен определиться он за мир ценой уничтожения Украины или за войну ценой увеличения военной помощи. 3го варианта "посижу в сторонке" нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 18 лис, 2024 13:38, всього редагувалось 5 разів.
ЛАД написав: И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.
Вузівська воєнна кафедра в цивільних вузах до 2015 року, так точно, це був день розгільдяйства і долбоідиотизму. Знань з цього було НУЛЬ, за два роки, справжніх занять було ну... від сили десятка два-три. Розборка автомата, стройова, і просто валяння дурня, розцінки на оцінки та екзамени, заліки, подарунки на "днюхи" курівництву кафедри, та іншим "наближеним" були озвучені на початку, і навіть при жагучому бажанні чогось навчитись, це було неможливо.
Статути? Тактика? Медицина? Управління взводом? Психологічна підготовка? А шо це взагалі?
Причому у взводі було декілька людей які принципово не платили, тому їх, як правило питали загальні поняття, по типу "якого кольору підручник", конспект є, і ставили заліки, щоб не винесло це все корупційне гівно наверх, все.
Підсумковий екзамен, реально здавало дві-три людини. Це все що треба знати про підготовку "офіцерів запасу" два десятки років тому у провідних вузах країни.
Тому "піджак" з офіцерським званням з навчанням на військових кафедрах мінімум ДО 2015 року, це НУЛЬ по знанням і умінням, якого треба вчити повністю заново.
Якраз після такого "навчання" з'явилась зневага до офіцерського складу від підполковника і вище, які не мають поняття про сумління і честь.
Якщо служили однаково... то якось наводить на думку, що і у військових вишах підготовка була такої ж якості.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 18 лис, 2024 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич к счастью ваши прогнозы не сбывается. фюреру уже не хватает людей. Конечно в запасе есть Китай с его безлимитным моб.ресурсом. Тогда уже никакая помощь нам не поможет и запад вынужденно со всем согласится, чтобы самим не воевать. Но пока об этом рано. Мое мнение территории фюреру не нужны, нужно уничтожение Украины. Поэтому никакая граница его не устроит. Хоть по Днепру хоть по Збручу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 18 лис, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:............ Момент істини з підготовкою буде коли почнуться довготривалі відключення і не буде зовнішнього постачання електроенергії з мережі.
Из-за чего предполагаете "довготривалі відключення" и отсутствие "зовнішнього постачання електроенергії з мережі" (я правильно понял, что имеется ввиду отсутствие импорта? или что-то другое?)?
Довготривалі це графіки та позапланові доба і вище. Коли не буде постачання з енергосистеми, а критичні комунальні послуги будуть надаватися за рахунок цієї встановленої локальної генерації яку встановили у Вашому місті.
На імпорт особливо розраховувати не варто, 2 ГВт, це зимою майже нічого, частину піде на підтримання мережі, скоріше за все залізниці та критичних потреб на кшталт циркуляції на вимкнених АЕС і т.д... Крім того цей імпорт майже весь викуплений приватними підприємствами-споживачами по контрактам.
Спасибо. Особо за объяснение по импорту. Первую часть я понимаю. Но из-за чего, как вы ожидаете, "не буде постачання з енергосистеми"? Благодаря новым обстрелам и разрушениям энергосистемы или по другим причинам (зима, холода, ...)