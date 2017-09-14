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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:43
fox767676 написав:
Джерела агентства стверджують, що Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.
Ердоган несе якусь повну маячню.
Нікого він не переконає.
Можливі втрати (хоч людей, хоч територій, хоч інфраструктури і т.д.) не мають жодного впливу на прийняття рішень.
Це більше, ніж очевидно. Давно.
І навіть для тих, хто не взмозі побачити, озвучено конкретними і чіткими словами-твердженнями президента та ін. високопосадовців.
__________________________________
За логікою подій все повинно прийти до прямої участі партнерів у бойових діях.
Дивіться, червоними лініями для рашкованів були:
- надання Петріотів. Нам їх надали.
- надання Ф-16. Надали.
- дозвіл на далекобій. Надано.
Тепер черга на збиття ракет силами НАТО над територією України.
А там і пряме відкрите залучення всл НАТО.
Цей хід подій може перекреслити лише форс-мажор:
- від партнерів: вони з якогось дива раптом повністю кинуть Україну напризволяще;
- від рфії: псіхоне (тобто плюне на застереження від Китаю та Ко, а також від США) і дійсно почне пуляти ядерною зброєю.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 18 лис, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:45
ЛАД написав:
И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.
Я тоже не знаю почему так.
в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах.
Смотрел фильм "парад планет" 1984 г., там советские 40 летние мужички отрывались
на пследних своих военных сборах, ну прям Швейцария.
Выдергивать во время войны 40-50 летних людей которые про армию ни слухом, ни духом это неправильно. Надо было раньше думать про их подготовку в нестрессовых условиях.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:48
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич
к счастью ваши прогнозы не сбывается. фюреру уже не хватает людей. Конечно в запасе есть Китай с его безлимитным моб.ресурсом. Тогда уже никакая помощь нам не поможет и запад вынужденно со всем согласиться, чтобы самим не воевать.
Не знаю как ему не хватает, если по сводкам он продвигается каждый день и уже в Курахово идут бои, хотя ещё мес. назад думали, что до Курахова не дойдёт. Его тактика выдавливания ЗСУ. Заходят с флангов и оставляет одну дорогу для отхода, что бы ЗСУ не оказались в котле. А для такой тактики не большие потери, когда тупо наступали они в лоб.
отступать можно по разным причинам, сохранить личный состав или при дефиците боеприпасов. Это не отменяет того факта что у фюрера дефицит живой силы. Тому есть десятки доказательств начиная от размера разовых выплат. Заканчивая дефицитом раб.силы на рф.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 18 лис, 2024 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:49
detroytred написав:
Ердоган несе якусь повну маячню.
Я ось чую що Ердоган "несе повну маячню", Трамп несе маячню, Маск несе маячню
Від кого ? Від якихось професійних "блогерів", прости господи ...
Скоро вам прикрутять фінансування
detroytred написав:
- дозвіл на далекобій. Надано.
ви то серйозно ???
Далекобій то МБР, MinuteMan , навіть не томогавк, а не 300 км атакамс корейців у прикордонні ганяти
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 18 лис, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:50
Wirująświatła написав: detroytred написав:
За логікою подій все повинно прийти до прямої участі партнерів у бойових діях.
или капитуляции Украины. Партнеры должны решить что для них лучше.
Всё зависит от Трампа. У него в США теперь вся власть в одних руках, в Германии полит. кризис. Макрон самый первый позвонил Трампу, думаю все поняли для чего - хитрая лиса. Англия без США решать самостоятельно ничего не будет, но максимум поставят некоторое оружие и дадут немного денег, которых хватит нам на пару месяцев.
Многие пишут он обещал через 24 часа, так реально юрид. ведь но еще не президент США, пока до января руководит страной Байден и его команда.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 18 лис, 2024 13:53, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:51
Wirująświatła написав: detroytred написав:
За логікою подій все повинно прийти до прямої участі партнерів у бойових діях.
или капитуляции Украины. Партнеры должны решить что для них лучше.
Цей варіант в мене вказаний))
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:51
fox767676 написав:
тут никто кроме меня не верил в победу трампа
потому что большинство и есть "никто"
всё будут решать критически мыслящие индивиды, а не охло-большинство
тут вже в нас є один особливий, але поізносівшийся
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:53
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
За логікою подій все повинно прийти до прямої участі партнерів у бойових діях.
или капитуляции Украины. Партнеры должны решить что для них лучше.
Цей варіант в мене вказаний))
2 раза перечитал и не увидел.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:55
fox767676 написав: ЛАД написав:
И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.
Я тоже не знаю почему так.
в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах.
Смотрел фильм "парад планет" 1984 г., там советские 40 летние мужички отрывались
на пследних своих военных сборах, ну прям Швейцария.
Выдергивать во время войны 40-50 летних людей которые про армию ни слухом, ни духом это неправильно. Надо было раньше думать про их подготовку в нестрессовых условиях.
правда неправильно? Як же ж я тут 2 роки?) Іменно такий 40 річний з роздовбайською військовою кафедрою 20р тому? Доречі автомат розбирати я навчився лиш коли призвали. Заодно і все розбирати до пушок, на всю науку пішло 40 днів. Правда ніхто не сказав нахіба воно треба те розбирання збирання
навіть як чистити автомат ніхто не показав.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:56
fox767676 написав: detroytred написав:
Ердоган несе якусь повну маячню.
Я ось чую що Ердоган "несе повну маячню", Трамп несе маячню, Маск несе маячню
Від кого ? Від якихось професійних "блогерів", прости господи ...
Скоро вам прикрутять фінансування
Нііт.
Це демагогія - оце ваше узагальнення.
Я вказав про конкретно Ердогана і конкретний його вислів.
Навіщо кидатися ГОЛОСЛІВНИМИ хфантазіями брехливими і негативними на особисту адресу?
Давайте перевіримо стосовно оцього вашого закиду на особисту адресу (про фінансування).
Тариф - 5.
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