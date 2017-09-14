«Они за десять дней закопали тысячу четыреста десять человек», — в 123-й бригаде «ЛНР», которая штурмовала Белгоровку, проходят проверки. Однако непосредственно командиров «мясных» штурмов они не коснулисьКак рассказал источник ASTRA, после потерь на Северском направлении арестован комбриг 7-й бригады «ЛНР» Белоглазов, также () от командования отстранили начальника штаба 3-й армии, и, как ранее писала ASTRA, комбрига 123-й бригады с позывным «Каштан». (Об этом же пишет соратник Стрелкова Михаил Полынков. По его данным, «Белоглазова вывели в наручниках прямо с ПУ, посадили в ВПшный уазик и увезли». Помимо «Каштана», от командования также отстранен командующий 3-й армии.По словам источника ASTRA, потери за Белогоровку за 10 дней составили 1410 человек, а с начала штурмов на Северском направлении — более 15 тысяч. «Это по бригаде идет, солдаты между собой общаются, то есть уже данные есть. Да, комиссии сейчас работают», — рассказал он. То, что в бригаде проходят проверки, рассказали ASTRA и жены пропавших без вести военнослужащих из в/ч 40463.При этом, по словам источника, «беспредел продолжается», в бригаде обнаружили «колоссальный некомплект личного состава», и поэтому военная полиция сейчас «плотно пропахивает» Луганск и близлежащие поселки в поисках самовольно оставивших часть, а у военных забирают автомобильный транспорт.Собеседник ASTRA при этом не понимает, почему за штурм Белогоровки «крайним» был назначен комбриг 7-й бригады.До этого ASTRA публиковала аудиозапись () пыток, предположительно, током от армейского телефона, мужчины из в/ч 40463, которую родственники пропавшего без вести бойца нашли в его телефоне. Голос Корчагина узнал на аудио один из военных, служивших под его руководством. Он заявил, () что Корчагин — «настоящий садист».Ранее ASTRA рассказывала о тех, кто бесследно исчез в луганской части 40463, не успев туда приехать. Близкие пропавших военных рассказали, что военнослужащие массово пропадают без вести спустя всего несколько дней после прибытия. Среди числившихся там в том числе были заключенные из волгоградских колоний. По словам родственников, из 108 зэков без вести пропали 102. (