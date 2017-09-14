ЛАД написав: И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.
Я тоже не знаю почему так. в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах. Смотрел фильм "парад планет" 1984 г., там советские 40 летние мужички отрывались на пследних своих военных сборах, ну прям Швейцария. Выдергивать во время войны 40-50 летних людей которые про армию ни слухом, ни духом это неправильно. Надо было раньше думать про их подготовку в нестрессовых условиях.
Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич к счастью ваши прогнозы не сбывается. фюреру уже не хватает людей. Конечно в запасе есть Китай с его безлимитным моб.ресурсом. Тогда уже никакая помощь нам не поможет и запад вынужденно со всем согласиться, чтобы самим не воевать.
Не знаю как ему не хватает, если по сводкам он продвигается каждый день и уже в Курахово идут бои, хотя ещё мес. назад думали, что до Курахова не дойдёт. Его тактика выдавливания ЗСУ. Заходят с флангов и оставляет одну дорогу для отхода, что бы ЗСУ не оказались в котле. А для такой тактики не большие потери, когда тупо наступали они в лоб.
отступать можно по разным причинам, сохранить личный состав или при дефиците боеприпасов. Это не отменяет того факта что у фюрера дефицит живой силы. Тому есть десятки доказательств начиная от размера разовых выплат. Заканчивая дефицитом раб.силы на рф.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 18 лис, 2024 13:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:За логікою подій все повинно прийти до прямої участі партнерів у бойових діях.
или капитуляции Украины. Партнеры должны решить что для них лучше.
Всё зависит от Трампа. У него в США теперь вся власть в одних руках, в Германии полит. кризис. Макрон самый первый позвонил Трампу, думаю все поняли для чего - хитрая лиса. Англия без США решать самостоятельно ничего не будет, но максимум поставят некоторое оружие и дадут немного денег, которых хватит нам на пару месяцев. Многие пишут он обещал через 24 часа, так реально юрид. ведь но еще не президент США, пока до января руководит страной Байден и его команда.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 лис, 2024 13:53, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав: И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.
Я тоже не знаю почему так. в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах. Смотрел фильм "парад планет" 1984 г., там советские 40 летние мужички отрывались на пследних своих военных сборах, ну прям Швейцария. Выдергивать во время войны 40-50 летних людей которые про армию ни слухом, ни духом это неправильно. Надо было раньше думать про их подготовку в нестрессовых условиях.
правда неправильно? Як же ж я тут 2 роки?) Іменно такий 40 річний з роздовбайською військовою кафедрою 20р тому? Доречі автомат розбирати я навчився лиш коли призвали. Заодно і все розбирати до пушок, на всю науку пішло 40 днів. Правда ніхто не сказав нахіба воно треба те розбирання збирання навіть як чистити автомат ніхто не показав.
Русские выблядки нанесли очередной ракетный удар по жилому дому в Одессе. Нардеп Гончаренко сообщает с места событий о, по меньшей мере, восьми погибших, много раненых. Одна из ракет не разорвалась и находится прямо в здании. В сети уже циркулируют страшные кадры с места — люди просто разбросаны по улицам.
«Они за десять дней закопали тысячу четыреста десять человек», — в 123-й бригаде «ЛНР», которая штурмовала Белгоровку, проходят проверки. Однако непосредственно командиров «мясных» штурмов они не коснулись
Как рассказал источник ASTRA, после потерь на Северском направлении арестован комбриг 7-й бригады «ЛНР» Белоглазов, также (https://t.me/astrapress/62522) от командования отстранили начальника штаба 3-й армии, и, как ранее писала ASTRA, комбрига 123-й бригады с позывным «Каштан». (https://t.me/astrapress/68302)
Об этом же пишет соратник Стрелкова Михаил Полынков. По его данным, «Белоглазова вывели в наручниках прямо с ПУ, посадили в ВПшный уазик и увезли». Помимо «Каштана», от командования также отстранен командующий 3-й армии.
По словам источника ASTRA, потери за Белогоровку за 10 дней составили 1410 человек, а с начала штурмов на Северском направлении — более 15 тысяч. «Это по бригаде идет, солдаты между собой общаются, то есть уже данные есть. Да, комиссии сейчас работают», — рассказал он. То, что в бригаде проходят проверки, рассказали ASTRA и жены пропавших без вести военнослужащих из в/ч 40463.
При этом, по словам источника, «беспредел продолжается», в бригаде обнаружили «колоссальный некомплект личного состава», и поэтому военная полиция сейчас «плотно пропахивает» Луганск и близлежащие поселки в поисках самовольно оставивших часть, а у военных забирают автомобильный транспорт.
Собеседник ASTRA при этом не понимает, почему за штурм Белогоровки «крайним» был назначен комбриг 7-й бригады.
До этого ASTRA публиковала аудиозапись (https://t.me/astrapress/68120) пыток, предположительно, током от армейского телефона, мужчины из в/ч 40463, которую родственники пропавшего без вести бойца нашли в его телефоне. Голос Корчагина узнал на аудио один из военных, служивших под его руководством. Он заявил, (https://t.me/astrapress/68185) что Корчагин — «настоящий садист».
Ранее ASTRA рассказывала о тех, кто бесследно исчез в луганской части 40463, не успев туда приехать. Близкие пропавших военных рассказали, что военнослужащие массово пропадают без вести спустя всего несколько дней после прибытия. Среди числившихся там в том числе были заключенные из волгоградских колоний. По словам родственников, из 108 зэков без вести пропали 102. (https://t.me/astrapress/66880https://t. ... ress/67022)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 18 лис, 2024 14:05, всього редагувалось 2 разів.