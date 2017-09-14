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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:59
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Цей варіант в мене вказаний))
2 раза перечитал и не увидел.
*Цей хід подій може перекреслити лише форс-мажор:
- від партнерів: вони з якогось дива раптом повністю кинуть Україну напризволяще;*
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:01
detroytred написав:
*Цей хід подій може перекреслити лише форс-мажор:
- від партнерів: вони з якогось дива раптом повністю кинуть Україну напризволяще;*
и где здесь капитуляция? продолжится война собственными силами.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:02
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Ердоган несе якусь повну маячню.
Я ось чую що Ердоган "несе повну маячню", Трамп несе маячню, Маск несе маячню
Від кого ? Від якихось професійних "блогерів", прости господи ...
Скоро вам прикрутять фінансування
Нііт.
Це демагогія - оце ваше узагальнення.
Я вказав про конкретно Ердогана і конкретний його вислів.
Навіщо кидатися ГОЛОСЛІВНИМИ хфантазіями брехливими і негативними на особисту адресу?
Давайте перевіримо стосовно оцього вашого закиду на особисту адресу (про фінансування).
Тариф - 5.
Ердоган выставил те условия, которые были подписаны в Турции между рашей и Украиной в 22году. Просто тогда мы дали ход назад с нашими успехами на войне. А реально там подписали на линии февраля 22г.
Теперь Ердоган предложил на линии соприкосновения, перенесём переговоры на конец 25года, будем готовы на ещё хуже варианты.
А вообще, что скажет Трамп. И если кто то откажется от его условий, то тогда увидим продолжение и конец этого отказного политика
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 18 лис, 2024 14:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:02
Banderlog написав:
правда неправильно? Як же ж я тут 2 роки?) Іменно такий 40 річний з роздовбайською військовою кафедрою 20р тому? Доречі автомат розбирати я навчився лиш коли призвали. Заодно і все розбирати до пушок, на всю науку пішло 40 днів. Правда ніхто не сказав нахіба воно треба те розбирання збирання
навіть як чистити автомат ніхто не показав.
Не прибедняйтесь
Вы офицер, с пластунской юностью и пассионарной душой
Догнали Вас идеалы молодости ну и чувство долга.
И то, потихоньку скисаете
А представте людей старше Вас, рядовых а то и вообще неприсягавших, да еще и в депрессивной фазе вонйны . Да они и с 100й попытки автомат с какого бока держать не запомнят, и "скиснут" через месяц.
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 18 лис, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:04
Игорь Алексеевич написав:
Просто тогда мы дали ход назад с нашими успехами на войне
там были прописаны невыполнимые условия. вы что не видите что фюрер слетел с катушек? никто не в состоянии с ним договориться. Всех послали и Трампа тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 18 лис, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:06
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
За логікою подій все повинно прийти до прямої участі партнерів у бойових діях.
или капитуляции Украины. Партнеры должны решить что для них лучше.
Всё зависит от Трампа. У него в США теперь вся власть в одних руках, в Германии полит. кризис. Макрон самый первый позвонил Трампу, думаю все поняли для чего - хитрая лиса. Англия без США решать самостоятельно ничего не будет, но максимум поставят некоторое оружие и дадут немного денег, которых хватит нам на пару месяцев.
Многие пишут он обещал через 24 часа, так реально юрид. ведь но еще не президент США, пока до января руководит страной Байден и его команда.
Нема в Трампа влади в один його руках.
Нема.
За великим рахунком республіканці мають такі ж наміри, як і демократи, стосовно політики до рфії.
Дещо різними є тільки шляхи руху.
Ну і конкуренція між собою накладає свої виверти.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:07
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Просто тогда мы дали ход назад с нашими успехами на войне
там были прописаны невыполнимые условия.
Тогда мы были уверены в границах 91года и надеялись на 100% поддержку США, Англии, Германии и Франции. Они всё обещали, а потом они начали мяукать и идти в отказную по некоторым направлениям. Плюс в Англии полит. кризис и нас немного откинули они с Европой.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:08
detroytred написав:
Нема в Трампа влади в один його руках.
Нема.
Сейсас нет, а в декабре офиц. будет. Просто там решают всё по др. они. Это у нас если власть в одних руках, то значит им позволино мутить в стране воду и все начинают подчиняються им.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 18 лис, 2024 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:10
Wirująświatła написав: detroytred написав:
*Цей хід подій може перекреслити лише форс-мажор:
- від партнерів: вони з якогось дива раптом повністю кинуть Україну напризволяще;*
и где здесь капитуляция? продолжится война собственными силами.
Тоді, вибачаюсь, якщо ви мали на увазі власну добровільну капітуляцію при ще наявності власних сил битися.
Я такий варіант не розглядаю, бо, як вказав вище, влада чітко визначила неприємливість даного рішення.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:10
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Ердоган несе якусь повну маячню.
Я ось чую що Ердоган "несе повну маячню", Трамп несе маячню, Маск несе маячню
Від кого ? Від якихось професійних "блогерів", прости господи ...
Скоро вам прикрутять фінансування
Нііт.
Це демагогія - оце ваше узагальнення.
Я вказав про конкретно Ердогана і конкретний його вислів.
Навіщо кидатися ГОЛОСЛІВНИМИ хфантазіями брехливими і негативними на особисту адресу?
Давайте перевіримо стосовно оцього вашого закиду на особисту адресу (про фінансування).
Тариф - 5.
Не гарячкуйке
Якщо б мав на увазі особисто Вас, то написав би з великої літери "Вас"
А так Ви просто потрапили під шкідливий вплив подоляцько-грантоїдської ботоферми, і несвідомо приєдналися до неї. Переконаєтесь у помилці з часом і визнаєте свою неправоту.
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