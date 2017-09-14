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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10975109761097710978>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:13

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Просто тогда мы дали ход назад с нашими успехами на войне
там были прописаны невыполнимые условия. вы что не видите что фюрер слетел с катушек? никто не в состоянии с ним договориться. Всех послали и Трампа тоже.
А кто с ним договаривался?.
Если пуйло послал немца ...., то реально зачем ему с ним вести переговоры, если Шольц уже полит. труп и уже ничего немец не решает.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:юлію тимошенко найкращим прем"єром в історії

Як на мене це істинна точка зору, але заслуга в цьому не її, а стану світової економіки. Думаю навіть зелена команда, якщо б вони керували Україною в 2007-2008 р., не змогли б зробити погано.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:17

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.

Вузівська воєнна кафедра в цивільних вузах до 2015 року, так точно, це був день розгільдяйства і долбоідиотизму. Знань з цього було НУЛЬ, за два роки, справжніх занять було ну... від сили десятка два-три.
..............
Тому "піджак" з офіцерським званням з навчанням на військових кафедрах мінімум ДО 2015 року, це НУЛЬ по знанням і умінням, якого треба вчити повністю заново.

Якраз після такого "навчання" з'явилась зневага до офіцерського складу від підполковника і вище, які не мають поняття про сумління і честь.

Якщо служили однаково... то якось наводить на думку, що і у військових вишах підготовка була такої ж якості. :twisted:

Спасибо за рассказ. Грустно.
Но Вы не поняли. Я писал: "В моё время", - а это было очень задолго до 2015. :) Это были ещё глубоко "совковые" времена. Я закончил универ в 1972.
Медицины и психологической подготовки у нас не было, но тогда этого не было и в военных училищах. Но учёба была серьёзная и экзамены сдавали все. Именно сдавали. Я в те времена не слышал о сдаче за деньги, хотя отдельные (очень редкие) случаи, возможно, бывали. Сейчас уже не помню, экзамены на военке были каждый семестр или только в летнюю сессию, но вполне серьёзные. Преподаватели-офицеры были вполне грамотные и приличные. Изредка появлялись дураки (хорошо помню одного), но их как-то очень быстро убирали. Да, тогда обучение на военке было обязательным, а не добровольным. И, естественно, никакого контрактного обучения не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Ердоган выставил те условия, которые были подписаны в Турции между рашей и Украиной в 22году.


Сейчас условия реалистичные, тогда - нет.
По Стамбульским протоколам разоруженная Украина должна была найти себе "гаранта" безопасности. Таких не нашлось и не могло найтись
Сейчас о разоружении в тезисах Ердогана речи не идет, наоборот, помощь с вооружением.
Ну и тогда муть была по территориями, непонятно что куда
сейчас - "ЛБЗ так ЛБЗ"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:19

  fox767676 написав:Не гарячкуйке :D
Якщо б мав на увазі особисто Вас, то написав би з великої літери "Вас"
А так Ви просто потрапили під шкідливий вплив подоляцько-грантоїдської ботоферми, і несвідомо приєдналися до неї. Переконаєтесь у помилці з часом і визнаєте свою неправоту.

Ок.

Це в мене отака слабкість))
Оцінку своєї думки я можу сприймати (бо згоден -- да фіг його знає правий я чи ні), а от стосовно фактичних даних реагую різко, бо перевірити та визначити факт (наприклад, ахент не ахент; за плату чи ні; і т.д.) проще пареної рєпи. І я сам точно знаю є це чи нема))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:21

Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі: є жертви та поранені
Наразі вже відомо про вісім загиблих в Одесі.

https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyani-vd ... 26393.html

Для чего пуйло начал бить по жилым домам? ЗЕ не будет принимать решение самостоятельно по переговорам. Захочет референдум. А население устанет жить в страхе и будут готовы отдать больше, но лишь бы не летали ракеты по городам.
Поэтому пуйло начинает бить ракетами по домам, ТЦ - запугать населению.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:24

  Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич к счастью ваши прогнозы не сбывается. фюреру уже не хватает людей. Конечно в запасе есть Китай с его безлимитным моб.ресурсом. Тогда уже никакая помощь нам не поможет и запад вынужденно со всем согласится, чтобы самим не воевать. Но пока об этом рано. Мое мнение территории фюреру не нужны, нужно уничтожение Украины. Поэтому никакая граница его не устроит. Хоть по Днепру хоть по Збручу.

Граница по Збручу это не уничтожение Украины?
И для чего ему нужно уничтожение Украины? Как вы это (уничтожение) понимаете?
Я - как захват Украины (т.е. захват территории вместе с людьми) или, как минимум, на превращение Украины в сателлит РФ.
Вы считаете, что его цель ...?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:25

  Игорь Алексеевич написав:Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі: є жертви та поранені
Наразі вже відомо про вісім загиблих в Одесі.

https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyani-vd ... 26393.html

Для чего пуйло начал бить по жилым домам? ЗЕ не будет принимать решение самостоятельно по переговорам. Захочет референдум. А население устанет жить в страхе и будут готовы отдать больше, но лишь бы не летали ракеты по городам.
Поэтому пуйло начинает бить ракетами по домам, ТЦ - запугать населению.

Одесситы довольно трезво смотрят на вещи.
Вот когда в буковель прилетело и яремче, народ там вдруг удивился, что идёт война и оказывается ракеты это страшновато. Самые ярые борцы до конца находятся на западном фронте
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:25

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Не гарячкуйке :D
Якщо б мав на увазі особисто Вас, то написав би з великої літери "Вас"
А так Ви просто потрапили під шкідливий вплив подоляцько-грантоїдської ботоферми, і несвідомо приєдналися до неї. Переконаєтесь у помилці з часом і визнаєте свою неправоту.

Ок.

Це в мене отака слабкість))
Оцінку своєї думки я можу сприймати (бо згоден -- да фіг його знає правий я чи ні), а от стосовно фактичних даних реагую різко, бо перевірити та визначити факт (наприклад, ахент не ахент; за плату чи ні; і т.д.) проще пареної рєпи. І я сам точно знаю є це чи нема))


Ви теж пробачте, якщо що :)
Категоричні вислови з тригерним словом "маячня" для мене то як червона ганчірка :D
Я Ваші заруби з Мортимером тут з 2009 р. пам'ятаю, тому ви як "Патріарх"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:31

  ЛАД написав:Я - как захват Украины (т.е. захват территории вместе с людьми) или, как минимум, на превращение Украины в сателлит РФ.
не нужен им вражески настроенный сателлит. Захват территории с какой целью? имхо её уничтожения, превращение всей Украины в руины Бахмута или Волчанска. Чтобы она стала непригодной для жизни. Одно другому не противоречит. Когда территории нужны "для жизни" их так не разрушают, зачем чтобы потом восстанавливать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 18 лис, 2024 14:36, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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