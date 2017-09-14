Додано: Пон 18 лис, 2024 14:17

_Mykola_ написав: ЛАД написав:

И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.

И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.

Вузівська воєнна кафедра в цивільних вузах до 2015 року, так точно, це був день розгільдяйства і долбоідиотизму. Знань з цього було НУЛЬ, за два роки, справжніх занять було ну... від сили десятка два-три.

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Тому "піджак" з офіцерським званням з навчанням на військових кафедрах мінімум ДО 2015 року, це НУЛЬ по знанням і умінням, якого треба вчити повністю заново.



Якраз після такого "навчання" з'явилась зневага до офіцерського складу від підполковника і вище, які не мають поняття про сумління і честь.



Якщо служили однаково... то якось наводить на думку, що і у військових вишах підготовка була такої ж якості. Вузівська воєнна кафедра в цивільних вузах до 2015 року, так точно, це був день розгільдяйства і долбоідиотизму. Знань з цього було НУЛЬ, за два роки, справжніх занять було ну... від сили десятка два-три...............Тому "піджак" з офіцерським званням з навчанням на військових кафедрах мінімум ДО 2015 року, це НУЛЬ по знанням і умінням, якого треба вчити повністю заново.Якраз після такого "навчання" з'явилась зневага до офіцерського складу від підполковника і вище, які не мають поняття про сумління і честь.Якщо служили однаково... то якось наводить на думку, що і у військових вишах підготовка була такої ж якості.

сдавали

обязательным

Спасибо за рассказ. Грустно.Но Вы не поняли. Я писал: "В моё время", - а это было очень задолго до 2015.Это были ещё глубоко "совковые" времена. Я закончил универ в 1972.Медицины и психологической подготовки у нас не было, но тогда этого не было и в военных училищах. Но учёба была серьёзная и экзаменывсе. Именно сдавали. Я в те времена не слышал о сдаче за деньги, хотя отдельные (очень редкие) случаи, возможно, бывали. Сейчас уже не помню, экзамены на военке были каждый семестр или только в летнюю сессию, но вполне серьёзные. Преподаватели-офицеры были вполне грамотные и приличные. Изредка появлялись дураки (хорошо помню одного), но их как-то очень быстро убирали. Да, тогда обучение на военке было, а не добровольным. И, естественно, никакого контрактного обучения не было.