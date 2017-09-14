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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:38
Бетон написав:
Одесситы довольно трезво смотрят на вещи.
не знаю кто там трезво, всё лето в аркадии было не протолкнуться.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:39
Бетон написав:
Одесситы довольно трезво смотрят на вещи.
У нас в городе тоже типа смотрят трезво, но есть НО.
Когла Кабы долетают в городе по одной части города, то др. часть населения на др. берегу Днепра, куда не долетают Кабы кричат воевать всем и старикам и детям. А когда ракеты вчера летали по всему городу, то начали бояться патриоты и заговорили про переговоры... Не страшно всем когда далеко и страшно всем, когда бахкает на голову.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:41
Игорь Алексеевич написав:
У нас в городе тоже типа смотрят трезво, но есть НО.
мало кто в Украине трезво смотрит на войну. Даже тут на ветке. А в моем окружении вообще никто. Все живут как будто войны не существует. Марафоны не смотрят. ТГ каналы читают иногда по диагонали. На моем районе за 2024 открылась куча новой коммерции.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:45
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Просто тогда мы дали ход назад с нашими успехами на войне
там были прописаны невыполнимые условия. вы что не видите что фюрер слетел с катушек? никто не в состоянии с ним договориться. Всех послали и Трампа тоже.
Разрыв переговоров ни разу не объясняли невыполнимыми условиями.
Объяснение было - "невозможны переговоры после Бучи".
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:47
ЛАД написав:
Первую часть я понимаю. Но из-за чего, как вы ожидаете, "не буде постачання з енергосистеми"? Благодаря новым обстрелам и разрушениям энергосистемы или по другим причинам (зима, холода, ...)
Зради не додам, але простий логічний аналіз показує те що, якщо у нас вимкнуть атомну генерацію, то це відразу дасть тривалі відключення навіть без мінусової температури. Навіть без обстрілів, при -5...-10 у нас прогнозували планові відключення. Обстріли генерації збільшать обсяги відключень. Цей обстріл, незважаючи на відмінну роботу сил ППО, все ж вразив деякі обсяги генерації.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:48
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
*Цей хід подій може перекреслити лише форс-мажор:
- від партнерів: вони з якогось дива раптом повністю кинуть Україну напризволяще;*
и где здесь капитуляция? продолжится война собственными силами.
Тоді, вибачаюсь, якщо ви мали на увазі власну добровільну капітуляцію при ще наявності власних сил битися.
Я такий варіант не розглядаю, бо, як вказав вище, влада чітко визначила неприємливість даного рішення.
А реальна война собственными силами?
Чем? Лопатами, как говорил Кулеба?
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