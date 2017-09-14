ЛАД написав: И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.
Я тоже не знаю почему так. в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах. Смотрел фильм "парад планет" 1984 г., там советские 40 летние мужички отрывались на пследних своих военных сборах, ну прям Швейцария. Выдергивать во время войны 40-50 летних людей которые про армию ни слухом, ни духом это неправильно. Надо было раньше думать про их подготовку в нестрессовых условиях.
Сборы для офицеров запаса проводились достаточно регулярно. Многие знакомые проходили чуть ли не ежегодно. Обычно это происходило без отрыва от производства (по вечерам), но иногда и полноценные сборы с отрывом от производства в частях с участием в учениях (это, конечно, редко). Сборы для рядовых были значительно реже и, насколько знаю, только с отрывом от производства.
Бетон написав:Одесситы довольно трезво смотрят на вещи.
У нас в городе тоже типа смотрят трезво, но есть НО. Когла Кабы долетают в городе по одной части города, то др. часть населения на др. берегу Днепра, куда не долетают Кабы кричат воевать всем и старикам и детям. А когда ракеты вчера летали по всему городу, то начали бояться патриоты и заговорили про переговоры... Не страшно всем когда далеко и страшно всем, когда бахкает на голову.
Игорь Алексеевич написав:У нас в городе тоже типа смотрят трезво, но есть НО.
мало кто в Украине трезво смотрит на войну. Даже тут на ветке. А в моем окружении вообще никто. Все живут как будто войны не существует. Марафоны не смотрят. ТГ каналы читают иногда по диагонали. На моем районе за 2024 открылась куча новой коммерции.
ЛАД написав:Первую часть я понимаю. Но из-за чего, как вы ожидаете, "не буде постачання з енергосистеми"? Благодаря новым обстрелам и разрушениям энергосистемы или по другим причинам (зима, холода, ...)
Зради не додам, але простий логічний аналіз показує те що, якщо у нас вимкнуть атомну генерацію, то це відразу дасть тривалі відключення навіть без мінусової температури. Навіть без обстрілів, при -5...-10 у нас прогнозували планові відключення. Обстріли генерації збільшать обсяги відключень. Цей обстріл, незважаючи на відмінну роботу сил ППО, все ж вразив деякі обсяги генерації.
detroytred написав:*Цей хід подій може перекреслити лише форс-мажор: - від партнерів: вони з якогось дива раптом повністю кинуть Україну напризволяще;*
и где здесь капитуляция? продолжится война собственными силами.
Тоді, вибачаюсь, якщо ви мали на увазі власну добровільну капітуляцію при ще наявності власних сил битися. Я такий варіант не розглядаю, бо, як вказав вище, влада чітко визначила неприємливість даного рішення.
А реальна война собственными силами? Чем? Лопатами, как говорил Кулеба?
ЛАД написав:Я - как захват Украины (т.е. захват территории вместе с людьми) или, как минимум, на превращение Украины в сателлит РФ.
не нужен им вражески настроенный сателлит. Захват территории с какой целью? имхо её уничтожения, превращение всей Украины в руины Бахмута или Волчанска. Чтобы она стала непригодной для жизни. Одно другому не противоречит. Когда территории нужны "для жизни" их так не разрушают, зачем чтобы потом восстанавливать?
Сателлит не может быть "вражески настроенным". Разрушение не цель, а средство. Для достижения победы. Любая война предполагает разрушения. БОльшие или меньшие. Иначе не получается. Превратить всю Украину "в руины Бахмута или Волчанска" никаких снарядов и ракет не хватит. Разве что с полномасштабным применением ЯО, причём стратегического. Ещё раз - как вы понимаете "уничтожение Украины"? Уничтожение армии, экономического потенциала, физическое уничтожение населения, ...?
Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич к счастью ваши прогнозы не сбывается. фюреру уже не хватает людей. Конечно в запасе есть Китай с его безлимитным моб.ресурсом. Тогда уже никакая помощь нам не поможет и запад вынужденно со всем согласится, чтобы самим не воевать. Но пока об этом рано. Мое мнение территории фюреру не нужны, нужно уничтожение Украины. Поэтому никакая граница его не устроит. Хоть по Днепру хоть по Збручу.
Граница по Збручу это не уничтожение Украины? И для чего ему нужно уничтожение Украины? Как вы это (уничтожение) понимаете? Я - как захват Украины (т.е. захват территории вместе с людьми) или, как минимум, на превращение Украины в сателлит РФ. Вы считаете, что его цель ...?
почнемо з базового - знищення України, як незалежної держави. на окупованих територіях знищення всього українського - освіти, використання мови ті інше. на неокупованих територіях - максимальне знищення нормального життя, включно зі знищенням інфраструктури. сателітів не буде - де буде проросійська влада - буде приєднання.
ось цього хоче путін. єдине, що це він хоче у своїх мріях. наскільки він реально оцінює ситуацію - питання відкрите, стільки років автократії даром не проходять, може жити в якомусь іншому світі, де Україна завтра вже здається...