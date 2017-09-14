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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1097510976109771097810979>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:10

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Первую часть я понимаю. Но из-за чего, как вы ожидаете, "не буде постачання з енергосистеми"? Благодаря новым обстрелам и разрушениям энергосистемы или по другим причинам (зима, холода, ...)

Зради не додам, але простий логічний аналіз показує те що, якщо у нас вимкнуть атомну генерацію, то це відразу дасть тривалі відключення навіть без мінусової температури. Навіть без обстрілів, при -5...-10 у нас прогнозували планові відключення. Обстріли генерації збільшать обсяги відключень. Цей обстріл, незважаючи на відмінну роботу сил ППО, все ж вразив деякі обсяги генерації. :evil:

Зради і не треба.
Без обстрілів атомну генерацію не вимкнуть. Більш-менш сильні морози останні роки бувають досить рідко і не довго і до тривалих відключень не мають привести.
Тобто ризик систематичних і тривалих відключень, на мій погляд, пов'язаний, головним чином, з можливістю руйнації внаслідок обстрілів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:12

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:правда неправильно? Як же ж я тут 2 роки?) Іменно такий 40 річний з роздовбайською військовою кафедрою 20р тому? Доречі автомат розбирати я навчився лиш коли призвали. Заодно і все розбирати до пушок, на всю науку пішло 40 днів. Правда ніхто не сказав нахіба воно треба те розбирання збирання :lol: навіть як чистити автомат ніхто не показав.


Не прибедняйтесь :D
Вы офицер, с пластунской юностью и пассионарной душой
Догнали Вас идеалы молодости ну и чувство долга.
И то, потихоньку скисаете
А представте людей старше Вас, рядовых а то и вообще неприсягавших, да еще и в депрессивной фазе вонйны . Да они и с 100й попытки автомат с какого бока держать не запомнят, и "скиснут" через месяц.
я не скисаю.
1. Проблем 2, ця війна втратила перспективи. Одне діло готуватись до контрнаступу і брати участь в ньому, інша тримати фронт. Коли точно знаєш шо здача територій це діло часу.
Доречі я знав що мою бригаду розібють під час контрнаступу, но думав, що корпус завдання з оточення мелітополя виконає. Повною картиною за корпус я не володів. були правда сумніви у власній компетенції, думав командування має якісь недоступні моєму розумінню таланти.
2. Тієї держави за яку я воюю нема. В мене була хибна думка , що процент буйних в нас вищий, ну й тих, що були за цей час сильно розтратили.
З тих що зі мною закінчили кафедру:
З мого навчального взводу не воює НІХТО.
(
Один був в 22 році пару місяців й списався по догляду.)
З паралельних взводів один начштабу батальйону управління артрозвідки, і один артилерист підірвався на лєпєстку, ногу до коліна так і не спасли.
Да, багато хто виїхав, не менше третини. Дехто навіть в росію програмістом.)
Но більшісь в Україні.
Не менше 20 чоловік з навчального взводу є, а на війні я один.
Це якби заставляє задуматись, даж до такого тугодума як я, за 2р трохи починає доходити. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:16

  ЛАД написав:А реальна война собственными силами?
Чем? Лопатами, как говорил Кулеба?

Лопатами - не дуже відрізняється від АК проти КАБів.

Можна навіть без лопат...
Це коли, як тут вже нещодавно згадували, взяти ізмором... за нестачею сил після ударів боксер впав, рефері підняв руку - перемога.

Про ціну питання (перемоги) вже давно мова не йде.
Спробуйте відштовхуватися від цього.
Одразу все стане на свої місця...
Всі заяви, рішення, дії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:З тих що зі мною закінчили кафедру:
З мого навчального взводу не воює НІХТО.
(
Один був в 22 році пару місяців й списався по догляду.)
З паралельних взводів один начштабу батальйону управління артрозвідки, і один артилерист підірвався на лєпєстку, ногу до коліна так і не спасли.
Да, багато хто виїхав, не менше третини. Дехто навіть в росію програмістом.)

:(
Ну в мене з Буковини не вчився ніхто, а то на мить промайнула думка що ми разом в університетській групі були
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:24

  detroytred написав:
  ЛАД написав:А реальна война собственными силами?
Чем? Лопатами, как говорил Кулеба?

Лопатами - не дуже відрізняється від АК проти КАБів.

Можна навіть без лопат...
Це коли, як тут вже нещодавно згадували, взяти ізмором... за нестачею сил після ударів боксер впав, рефері підняв руку - перемога.

Про ціну питання (перемоги) вже давно мова не йде.
Спробуйте відштовхуватися від цього.
Одразу все стане на свої місця...
Всі заяви, рішення, дії.

Даже "с лопатами" (с АК) не то что о победе, но даже о сопротивлении речь идти не может. Независимо от цены, о которой "вже давно мова не йде".
Я это писал как возражение не вам, а Виталию на его:
и где здесь капитуляция? продолжится война собственными силами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:28

  budivelnik написав:..........
Тому
є приказка
Той хто вас хвалить(особливо на форумі) -першим встромить ножа в спину як повернетесь
.........

На городі бузина, а в Києві дядько.

И успокойтесь, я вас там не хвалил, а указал на ошибки. Но вы даже
этого не поняли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:30

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич к счастью ваши прогнозы не сбывается. фюреру уже не хватает людей. Конечно в запасе есть Китай с его безлимитным моб.ресурсом. Тогда уже никакая помощь нам не поможет и запад вынужденно со всем согласится, чтобы самим не воевать. Но пока об этом рано. Мое мнение территории фюреру не нужны, нужно уничтожение Украины. Поэтому никакая граница его не устроит. Хоть по Днепру хоть по Збручу.

Граница по Збручу это не уничтожение Украины?
И для чего ему нужно уничтожение Украины? Как вы это (уничтожение) понимаете?
Я - как захват Украины (т.е. захват территории вместе с людьми) или, как минимум, на превращение Украины в сателлит РФ.
Вы считаете, что его цель ...?

почнемо з базового - знищення України, як незалежної держави. на окупованих територіях знищення всього українського - освіти, використання мови ті інше. на неокупованих територіях - максимальне знищення нормального життя, включно зі знищенням інфраструктури. сателітів не буде - де буде проросійська влада - буде приєднання.

ось цього хоче путін. єдине, що це він хоче у своїх мріях. наскільки він реально оцінює ситуацію - питання відкрите, стільки років автократії даром не проходять, може жити в якомусь іншому світі, де Україна завтра вже здається...

Не розумію тільки одного -- навіщо вигадувати від себе про цілі путла, якщо вони ним же давно чітко визначені і більш-менш чітко видні.
Ще на Мюнхенській промові...
Кажись ще у 2007 році.

Розділ України. Це мета.
Після відмови зробити це без силового застосування, справа йде в руслі сили.
І міняються лише супутні підцілі, розміри та характер частин.

Ця наявна ціль чомусь забовтується всяким другорядним...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:33

  ЛАД написав:Даже "с лопатами" (с АК) не то что о победе, но даже о сопротивлении речь идти не может. Независимо от цены, о которой "вже давно мова не йде".

Може.

І такий варіант ізначально й був.
Пригадайте про заяви стосовно партизанщини...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:36

  Shaman написав:так хто не хоче перемовин?
У Кремлі відкинули варіант «заморозки» війни після даних Bloomberg про «мирний план» Ердогана
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав «апріорі неприйнятним» можливий «мирний план» щодо України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Як розмірковував Пєсков на брифінгу, «якийсь варіант заморожування по лінії бойового зіткнення, звичайно, він апріорі неприйнятний для російської сторони»


А зачем пуйло с кем то вести переговоры. Все прекрасно понимают, что реально может вести переговоры сегодня это Трамп. Остальные Шольц, Ердоган, Франция, Англия можно их послушать, что бы не скучно было жить...
Интересно на месте пуйло, кто то разговаривал бы с др., когда реальный игрок это Трамп, но который выложит все условия только после 20 января. А пока просто будет ля...ля... от всех
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:38

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Даже "с лопатами" (с АК) не то что о победе, но даже о сопротивлении речь идти не может. Независимо от цены, о которой "вже давно мова не йде".

Може.

І такий варіант ізначально й був.
Пригадайте про заяви стосовно партизанщини...
Сегодня в цене не лопаты, а метлы, что бы отгонять с неба ракеты и кабы.))
Игорь Алексеевич
 
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