Додано: Пон 18 лис, 2024 15:12

fox767676 написав: Banderlog написав: правда неправильно? Як же ж я тут 2 роки?) Іменно такий 40 річний з роздовбайською військовою кафедрою 20р тому? Доречі автомат розбирати я навчився лиш коли призвали. Заодно і все розбирати до пушок, на всю науку пішло 40 днів. Правда ніхто не сказав нахіба воно треба те розбирання збирання навіть як чистити автомат ніхто не показав. правда неправильно? Як же ж я тут 2 роки?) Іменно такий 40 річний з роздовбайською військовою кафедрою 20р тому? Доречі автомат розбирати я навчився лиш коли призвали. Заодно і все розбирати до пушок, на всю науку пішло 40 днів. Правда ніхто не сказав нахіба воно треба те розбирання збираннянавіть як чистити автомат ніхто не показав.



Не прибедняйтесь

Вы офицер, с пластунской юностью и пассионарной душой

Догнали Вас идеалы молодости ну и чувство долга.

И то, потихоньку скисаете

А представте людей старше Вас, рядовых а то и вообще неприсягавших, да еще и в депрессивной фазе вонйны . Да они и с 100й попытки автомат с какого бока держать не запомнят, и "скиснут" через месяц. Не прибедняйтесьВы офицер, с пластунской юностью и пассионарной душойДогнали Вас идеалы молодости ну и чувство долга.И то, потихоньку скисаетеА представте людей старше Вас, рядовых а то и вообще неприсягавших, да еще и в депрессивной фазе вонйны . Да они и с 100й попытки автомат с какого бока держать не запомнят, и "скиснут" через месяц.

я не скисаю.1. Проблем 2, ця війна втратила перспективи. Одне діло готуватись до контрнаступу і брати участь в ньому, інша тримати фронт. Коли точно знаєш шо здача територій це діло часу.Доречі я знав що мою бригаду розібють під час контрнаступу, но думав, що корпус завдання з оточення мелітополя виконає. Повною картиною за корпус я не володів. були правда сумніви у власній компетенції, думав командування має якісь недоступні моєму розумінню таланти.2. Тієї держави за яку я воюю нема. В мене була хибна думка , що процент буйних в нас вищий, ну й тих, що були за цей час сильно розтратили.З тих що зі мною закінчили кафедру:З мого навчального взводу не воює НІХТО.Один був в 22 році пару місяців й списався по догляду.)З паралельних взводів один начштабу батальйону управління артрозвідки, і один артилерист підірвався на лєпєстку, ногу до коліна так і не спасли.Да, багато хто виїхав, не менше третини. Дехто навіть в росію програмістом.)Но більшісь в Україні.Не менше 20 чоловік з навчального взводу є, а на війні я один.Це якби заставляє задуматись, даж до такого тугодума як я, за 2р трохи починає доходити.