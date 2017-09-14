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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10976109771097810979>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:40

  Игорь Алексеевич написав:Интересно на месте пуйло, кто то разговаривал бы с др., когда реальный игрок это трамп, но который выложит все условия только после 20 января. А пока просто будет ля...ля... от всех

Не здивуюсь, якщо після 20 січня Трамп чітко заявить про те, що Україна сама повинна визначати, коли йти на перемовини. І бла-бла-бла.

Натяк на це вже пролунав.
(Знайти тільки не можу де бачив).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:42

  ЛАД написав:Без обстрілів атомну генерацію не вимкнуть. Більш-менш сильні морози останні роки бувають досить рідко і не довго і до тривалих відключень не мають привести.
Тобто ризик систематичних і тривалих відключень, на мій погляд, пов'язаний, головним чином, з можливістю руйнації внаслідок обстрілів.

Вчорашній обстріл показав напрямки атак.
По тому які були обмеження по АЕС, частина задуму вдалась.
Багато збили і повністю реалізувати задуми не вдалось, але зрозуміло що будуть намагатися ще. Фактор виведення з роботи АЕС внаслідок обстрілів відкидати не варто.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:49

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Даже "с лопатами" (с АК) не то что о победе, но даже о сопротивлении речь идти не может. Независимо от цены, о которой "вже давно мова не йде".

Може.

І такий варіант ізначально й був.
Пригадайте про заяви стосовно партизанщини...

Партизанська війна це війна після поразки і тільки частково паралельно з війною, яку веде армія, як поміч їй.
Така війна в принципі можлива. Проте природні умови України не дуже підходять для цього і, я вже писав, для цього потрібно, щоб було як в "рідній Афганщині", коли "мирні" вдень гречкосії вночі перетворюються на кривавих месників. Не бачу підстав для такого. Як пише Banderlog:
В мене була хибна думка, що процент буйних в нас вищий, ну й тих, що були за цей час сильно розтратили.

Таке було більш реально у 2022, тоді ще було досить "буйних". В будь-якому разі більше, ніж сьогодні.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 лис, 2024 15:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Одесситы довольно трезво смотрят на вещи.
У нас в городе тоже типа смотрят трезво, но есть НО.
Когла Кабы долетают в городе по одной части города, то др. часть населения на др. берегу Днепра, куда не долетают Кабы кричат воевать всем и старикам и детям. А когда ракеты вчера летали по всему городу, то начали бояться патриоты и заговорили про переговоры... Не страшно всем когда далеко и страшно всем, когда бахкает на голову.


це які патріоти ?
Ті що з вами намагаються здатися ?
..... послухай, ти пиши за себе .....
Нема таких у місті .
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:54

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Даже "с лопатами" (с АК) не то что о победе, но даже о сопротивлении речь идти не может. Независимо от цены, о которой "вже давно мова не йде".

Може.

І такий варіант ізначально й був.
Пригадайте про заяви стосовно партизанщини...
Сегодня в цене не лопаты, а метлы, что бы отгонять с неба ракеты и кабы.))


То й що там казати , СТРАТЕГ
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не здивуюсь, якщо після 20 січня Трамп чітко заявить про те, що Україна сама повинна визначати, коли йти на перемовини. І бла-бла-бла.

Натяк на це вже пролунав.
(Знайти тільки не можу де бачив).


Это он может так сказать, если откажемся от его предложений и скажем - мы продолжаем воевать до конца. Он тогда прекращает помощь и все полномочия о помощи передаёт Европе.
Вообще надо понимать, что нам ничего на хорошее от его предлжений не стоить ждать, но в то же время отказ от них будет означать прекращения нас финансировать, прекращения в военной помощи. И тогда продержся ещё за счёт денег от Байдена и Европы до лета, а далее прийдёт пипец. Только вся Власть слиняет за бугор, а народ останевся у разбитого корыта..
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:56

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Без обстрілів атомну генерацію не вимкнуть. Більш-менш сильні морози останні роки бувають досить рідко і не довго і до тривалих відключень не мають привести.
Тобто ризик систематичних і тривалих відключень, на мій погляд, пов'язаний, головним чином, з можливістю руйнації внаслідок обстрілів.

Вчорашній обстріл показав напрямки атак.
По тому які були обмеження по АЕС, частина задуму вдалась.
Багато збили і повністю реалізувати задуми не вдалось, але зрозуміло що будуть намагатися ще. Фактор виведення з роботи АЕС внаслідок обстрілів відкидати не варто.
Згоден.
З можливістю відключень внаслідок обстрілів і не сперечаюсь. І не тільки завдяки виведенню з роботи АЕС.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:00

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Даже "с лопатами" (с АК) не то что о победе, но даже о сопротивлении речь идти не может. Независимо от цены, о которой "вже давно мова не йде".

Може.

І такий варіант ізначально й був.
Пригадайте про заяви стосовно партизанщини...

Партизанська війна це війна після поразки і тільки частково паралельно з війною, яку веде армія як поміч їй.
Така війна в принципі можлива. Проте природні умови України не дуже підходять для цього і, я вже писав, для цього потрібно, щоб було як в "рідній Афганщині", коли "мирні" вдень гречкосії вночі перетворюються на кривавих месників. Не бачу підстав для такого. Як пише Banderlog:
В мене була хибна думка, що процент буйних в нас вищий, ну й тих, що були за цей час сильно розтратили.

Таке було більш реально у 2022, тоді ще було досить "буйних". В будь-якому разі більше, ніж сьогодні.

Партизанщина - це не загони а-ля Ковпака)))
Це опір окупанту...
Образно - коли вдень мирний тихий громадянин, а вночі палає "біржа-каторга".

У окупанта навіть приблизно нема ресурсу контролювати Україну...
До речі, він це розуміє...
Тому і поділ. Саме поділ.

І справа точиться саме по розмірам частин, характеру частин тощо.

Весь світ зара грає в цю гру в нас...
Бо не на їх території вона.
І головне -- сталого і взаємного рішення нема і не може бути без Перемоги однієї з сторін (звісно України над кремлем).
Але партнери щось не голосять про невідворотність Перемоги..
Тому хоч лопатами, але до "звільнення останньої верби".
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:16

  detroytred написав:
  ЛАД написав:................
Така війна в принципі можлива. Проте природні умови України не дуже підходять для цього і, я вже писав, для цього потрібно, щоб було як в "рідній Афганщині", коли "мирні" вдень гречкосії вночі перетворюються на кривавих месників. Не бачу підстав для такого. Як пише Banderlog:
В мене була хибна думка, що процент буйних в нас вищий, ну й тих, що були за цей час сильно розтратили.

Таке було більш реально у 2022, тоді ще було досить "буйних". В будь-якому разі більше, ніж сьогодні.

Партизанщина - це не загони а-ля Ковпака)))
Це опір окупанту...
Коли вдень мирний тихий громадянин, а вночі палає "біржа-каторга".
Я про це і писав. Хоча і "загони а-ля Ковпака" теж. Ну, може, не такі великі. :)

У окупанта навіть приблизно нема ресурсу контролювати Україну...
До речі, він це розуміє...
Тому і поділ. Саме поділ.

І справа точиться саме по розмірам частин, характеру частин тощо.
Тому основна ціль, на мій погляд, розгром України і зміна політичного устрою, перетворення її на сателіта. На кшталт вішістської Франції. І контролюйте себе самі.
І йому потрібна не частина України, а вся. Можливо, за винятком невеликої частки на заході.
А поділ... Можливо, якусь частину він включив би до складу РФ, наприклад, узбережжя Азовського і Чорного морів (коридор до Криму).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:21

ЛАД
Ключове -- після отих років підтримки, фінансування прорашенських еліт в Україні навіть телепень вже зрозумів би -- що такий варіант контролю (сателіту) такої країни, як Україна, є недіючим. Пу це зрозумів.

Саме тому і війна...
А не очікування встановлення чергових прорашенських еліт.

Саме тому розділ.
А вже на які частини - інтеграцію, буфери, фортецю і т.д. -- це вже по ходу подій. Як вийде.

До речі, хоч і не пряма аналогія, але принцип той же -- саме так "проблему" Югославії вирішили свого часу партнери...
Звісно, що криволапі рашковани так ювелірно не здатні. Тому й виходить отак по х...
Хоча, слід визнати, що почали вони бездоганно -- Крим. Імхо в змові з Обамою.
(Обамі прийшлося заявляти -- це була імпоровізація путла... Тобто виправдовуватися, що не в змові був).
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 лис, 2024 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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