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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10976109771097810979

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:32

  detroytred написав:ЛАД
Ключове -- після отих років підтримки, фінансування прорашенських еліт в Україні навіть телепень вже зрозумів би -- що такий варіант контролю (сателіту) такої країни, як Україна, є недіючим. Пу це зрозумів.

Саме тому і війна...
А не очікування встановлення чергових прорашенських еліт.

Саме тому розділ.
А вже на які частини - інтеграцію, буфери, фортецю і т.д. -- це вже по ходу подій. Як вийде.

Не согласен.
Начало войны и "дранг нах Киев" показывают, что цель была именно юг и смена центральной власти. Не было упорной борьбы за Харьков и др. крупные центры. Чернигов - так, попался по пути на Киев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:36

  ЛАД написав:
  detroytred написав:ЛАД
Ключове -- після отих років підтримки, фінансування прорашенських еліт в Україні навіть телепень вже зрозумів би -- що такий варіант контролю (сателіту) такої країни, як Україна, є недіючим. Пу це зрозумів.

Саме тому і війна...
А не очікування встановлення чергових прорашенських еліт.

Саме тому розділ.
А вже на які частини - інтеграцію, буфери, фортецю і т.д. -- це вже по ходу подій. Як вийде.

Не согласен.
Начало войны и "дранг нах Киев" показывают, что цель была именно юг и смена центральной власти. Не было упорной борьбы за Харьков и др. крупные центры. Чернигов - так, попался по пути на Киев.

Дик)))
Так саме нова центральна влада і повинна була потім допустити розділ країни на частини.
Все було б чинно -- самі поділилися. А рашковани, дескать, ні при чому.

Київ би апріорі не зміг би контролювати західні області.
detroytred
 
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