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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лис, 2024 16:32
detroytred написав:
ЛАД
Ключове -- після отих років підтримки, фінансування прорашенських еліт в Україні навіть телепень вже зрозумів би -- що такий варіант контролю (сателіту) такої країни, як Україна, є недіючим. Пу це зрозумів.
Саме тому і війна...
А не очікування встановлення чергових прорашенських еліт.
Саме тому розділ.
А вже на які частини - інтеграцію, буфери, фортецю і т.д. -- це вже по ходу подій. Як вийде.
Не согласен.
Начало войны и "дранг нах Киев" показывают, что цель была именно юг и смена центральной власти. Не было упорной борьбы за Харьков и др. крупные центры. Чернигов - так, попался по пути на Киев.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 16:36
ЛАД написав: detroytred написав:
ЛАД
Ключове -- після отих років підтримки, фінансування прорашенських еліт в Україні навіть телепень вже зрозумів би -- що такий варіант контролю (сателіту) такої країни, як Україна, є недіючим. Пу це зрозумів.
Саме тому і війна...
А не очікування встановлення чергових прорашенських еліт.
Саме тому розділ.
А вже на які частини - інтеграцію, буфери, фортецю і т.д. -- це вже по ходу подій. Як вийде.
Не согласен.
Начало войны и "дранг нах Киев" показывают, что цель была именно юг и смена центральной власти. Не было упорной борьбы за Харьков и др. крупные центры. Чернигов - так, попался по пути на Киев.
Дик)))
Так саме нова центральна влада і повинна була потім допустити розділ країни на частини.
Все було б чинно -- самі поділилися. А рашковани, дескать, ні при чому.
Київ би апріорі не зміг би контролювати західні області.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 16:59
detroytred написав:
Партизанщина - це не загони а-ля Ковпака)))
ИМХО технічний прогрес робить партизанщину майже неможливою: мегаполіси утикані камерам з розпізнаванням лиця, а по лісах дрони з тепловізором зловлять... Совок "дідовськими" методами партизанщину подавив.
Та і економічно вигідно зробити якусь акцію "здай партизана - отримай штуку баксів" і народ сам всіх здасть
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Додано: Пон 18 лис, 2024 17:22
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Партизанщина - це не загони а-ля Ковпака)))
ИМХО технічний прогрес робить партизанщину майже неможливою: мегаполіси утикані камерам з розпізнаванням лиця, а по лісах дрони з тепловізором зловлять... Совок "дідовськими" методами партизанщину подавив.
Та і економічно вигідно зробити якусь акцію "здай партизана - отримай штуку баксів" і народ сам всіх здасть
читайте "тотальний опір" ганса фон даха.) Книжка звичайно устаріла , але крупиці досвіду з неї можно взяти. Взагалі забавний швейцарський підхід до партизанщини.
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