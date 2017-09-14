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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лис, 2024 16:32
detroytred написав:
ЛАД
Ключове -- після отих років підтримки, фінансування прорашенських еліт в Україні навіть телепень вже зрозумів би -- що такий варіант контролю (сателіту) такої країни, як Україна, є недіючим. Пу це зрозумів.
Саме тому і війна...
А не очікування встановлення чергових прорашенських еліт.
Саме тому розділ.
А вже на які частини - інтеграцію, буфери, фортецю і т.д. -- це вже по ходу подій. Як вийде.
Не согласен.
Начало войны и "дранг нах Киев" показывают, что цель была именно юг и смена центральной власти. Не было упорной борьбы за Харьков и др. крупные центры. Чернигов - так, попался по пути на Киев.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 16:36
ЛАД написав: detroytred написав:
ЛАД
Ключове -- після отих років підтримки, фінансування прорашенських еліт в Україні навіть телепень вже зрозумів би -- що такий варіант контролю (сателіту) такої країни, як Україна, є недіючим. Пу це зрозумів.
Саме тому і війна...
А не очікування встановлення чергових прорашенських еліт.
Саме тому розділ.
А вже на які частини - інтеграцію, буфери, фортецю і т.д. -- це вже по ходу подій. Як вийде.
Не согласен.
Начало войны и "дранг нах Киев" показывают, что цель была именно юг и смена центральной власти. Не было упорной борьбы за Харьков и др. крупные центры. Чернигов - так, попался по пути на Киев.
Дик)))
Так саме нова центральна влада і повинна була потім допустити розділ країни на частини.
Все було б чинно -- самі поділилися. А рашковани, дескать, ні при чому.
Київ би апріорі не зміг би контролювати західні області.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 16:59
detroytred написав:
Партизанщина - це не загони а-ля Ковпака)))
ИМХО технічний прогрес робить партизанщину майже неможливою: мегаполіси утикані камерам з розпізнаванням лиця, а по лісах дрони з тепловізором зловлять... Совок "дідовськими" методами партизанщину подавив.
Та і економічно вигідно зробити якусь акцію "здай партизана - отримай штуку баксів" і народ сам всіх здасть
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Додано: Пон 18 лис, 2024 17:22
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Партизанщина - це не загони а-ля Ковпака)))
ИМХО технічний прогрес робить партизанщину майже неможливою: мегаполіси утикані камерам з розпізнаванням лиця, а по лісах дрони з тепловізором зловлять... Совок "дідовськими" методами партизанщину подавив.
Та і економічно вигідно зробити якусь акцію "здай партизана - отримай штуку баксів" і народ сам всіх здасть
читайте "тотальний опір" ганса фон даха.) Книжка звичайно устаріла , але крупиці досвіду з неї можно взяти. Взагалі забавний швейцарський підхід до партизанщини.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 18:28
ЛАД написав:
Не согласен.
Начало войны и "дранг нах Киев" показывают, что цель была именно юг и смена центральной власти. Не было упорной борьбы за Харьков и др. крупные центры. Чернигов - так, попался по пути на Киев.
Ну да, такая мелочь попалась на пути у вяликой России
Только войска РФ могли спокойно обойти Чернигов и пойти дальше на Киев
Но почему-то почти окружили город и целенаправленно уничтожали коммунальную инфраструктуру города - электричество, водонасосные станции, газовые станции
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Додано: Пон 18 лис, 2024 18:32
detroytred написав: ЛАД написав:
..............
Не согласен.
Начало войны и "дранг нах Киев" показывают, что цель была именно юг и смена центральной власти. Не было упорной борьбы за Харьков и др. крупные центры. Чернигов - так, попался по пути на Киев.
Дик)))
Так саме нова центральна влада і повинна була потім допустити розділ країни на частини
.
Все було б чинно -- самі поділилися. А рашковани, дескать, ні при чому.
А навіщо?
Київ би апріорі не зміг би контролювати західні області.
По-моєму, ви дещо переоцінюєте західні області.
Приклад Banderlog
'а з хлопцями, які разом з ним навчались на воєнці, говорить про інше. З 4 взводів (приблизно 80 чоловіків) воюють 3-4 і "не менше третини" виїхало.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 18 лис, 2024 19:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 18:35
Banderlog написав:
Взагалі забавний швейцарський підхід до партизанщини.
закормить врага шоколадом шоб он сдох от диабета.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 18:47
detroytred написав:
Розділ України. Це мета.
была 24.02.22 когда лояльные к рф области должны были встречать оккупантов цветами и воздушными шарами. Когда он увидел что лояльности нет, цели СВО диаметрально изменились. Зачем ему разрушенный Бахмут или Волчанск? имхо цель превращение Украины в серую зону, без газа, э.э., водоснабжения, без центральной власти, с махновщиной и минимальным населением. Обстрелы энергетики как раз об этом и говорят. Отсутствие у врага э.э. не ведет к победе, но понимание победы у путина своё - когда Украина станет малопригодной для жизни. На ракетные обстрелы тратятся хулиарды денег и ни к чему другому они не ведут, кроме того что я назвал. В т.ч. к разделу Украины они не ведут. Тут реальность расходится с вашим пониманием реальности
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Додано: Пон 18 лис, 2024 18:52
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
юлію тимошенко найкращим прем"єром в історії
Як на мене це істинна точка зору, але заслуга в цьому не її, а стану світової економіки. Думаю навіть зелена команда, якщо б вони керували Україною в 2007-2008 р., не змогли б зробити погано.
а нічого супер-гарного в ці "жирні" роки і не було зроблено, (тим більше самою Тимошенко)
країну наводнили кредитні гроші-звідки вони взялись? такі як я вкладалися в банки і кредитні спілки в гонитві за велики відсотками (22-27%), як результат -втратив 100к доларів.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 18:58
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Взагалі забавний швейцарський підхід до партизанщини.
закормить врага шоколадом шоб он сдох от диабета.
Расеяне любятЪ водку
Напоим врага до беспамятства!
На опохмел - огурчик и метильчик
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