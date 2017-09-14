Додано: Пон 18 лис, 2024 19:38

prodigy написав: fox767676 написав: в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах. в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах.



наша рота після 5го курса і плавпрактики була 45 діб на "стажировці" в Феодосії в період з кінця вересня до 15 листопада 1986р-це найкращій період в моєму житті курсанта.

Виход "в город" перші три тижні був без обмеження після 9 ранку, погода-в Криму бархатний сезон (вночі +12с, днем до +21С), днем грали у футбол, у вечорі ходили в місто в кафе, потім на танці (субота, неділя), в кіно. Після двох тижнів як прибули-прийняли "присягу", потім було 2-3 рази на сабмарині (хто дуже бажав- мав шанс пійти в похід на добу з зануренням під воду, я був), що корисного від нашого стажирування для країни, не знаю)) чисто відпочинок в Криму за державні кошти. наша рота після 5го курса і плавпрактики була 45 діб на "стажировці" в Феодосії в період з кінця вересня до 15 листопада 1986р-це найкращій період в моєму житті курсанта.Виход "в город" перші три тижні був без обмеження після 9 ранку, погода-в Криму бархатний сезон (вночі +12с, днем до +21С), днем грали у футбол, у вечорі ходили в місто в кафе, потім на танці (субота, неділя), в кіно. Після двох тижнів як прибули-прийняли "присягу", потім було 2-3 рази на сабмарині (хто дуже бажав- мав шанс пійти в похід на добу з зануренням під воду, я був), що корисного від нашого стажирування для країни, не знаю)) чисто відпочинок в Криму за державні кошти.

В 1986 на переподготовке не был, не знаю. Да и как обстояло дело у моряков, понятия не имею. Но на 2-месячных сборах после 4 курса (конец военки, там принимали и присягу, и выпускной экзамен; на 5 курсе уже преддипломная практика и диплом - военки не было) у нас ничего похожего и близко не было. 2 месяца строгое казарменное положение, никаких увольнений и гоняли как молодых солдат-новобранцев. Кроме последних дней 3 после присяги и выпускного экзамена - там уже слегка расслабились. На сборах с отрывом от производства было попроще - понятно, что "партизан" так не гоняли, а офицеры есть офицеры (т.е. посвободнее, чем солдаты, но из полевого лагеря далеко не выберешься), но тоже нагрузка была более-менее нормальная.