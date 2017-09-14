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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10978109791098010981>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:01

  барабашов написав:Расеяне любятЪ водку
Напоим врага до беспамятства!
На опохмел - огурчик и метильчик
уже есть документ что корейцы дохнут от бухла. Хотя я подозреваю их прописывают.
Понимают с трудом». Российские военные не могут научить северокорейских солдат команде «огонь»

Прибывшие в Курскую область северокорейские солдаты пока не могут наладить взаимодействие с российскими частями из-за сложностей в общении. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные южнокорейской разведки, которые были представлены депутатам парламента.

«Российские военные стали обучать северокорейских примерно сотне российских военных терминов, таким как "вернуться на позиции", "огонь", "пуск". Но северокорейские солдаты понимают с трудом», — рассказал FT один из членов комитета по разведке южнокорейского парламента.

Согласно радиоперехвату, обнародованному Главным управлением разведки Минобороны Украины, российский офицер жалуется, что на каждую группу из 30 северокорейский солдат приказано выделить переводчика и трех военнослужащих РФ. Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить новоприбывших командным составом: «Старших на 30 человек, где их взять?».

и вообще они странные
https://t.me/sprava_groma/21825
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 18 лис, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:03

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Взагалі забавний швейцарський підхід до партизанщини.
закормить врага шоколадом шоб он сдох от диабета.

Расеяне любятЪ водку
Напоим врага до беспамятства!
На опохмел - огурчик и метильчик

Мусьё в шубе знает толк в извращениях
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах.


наша рота після 5го курса і плавпрактики була 45 діб на "стажировці" в Феодосії в період з кінця вересня до 15 листопада 1986р-це найкращій період в моєму житті курсанта.
Виход "в город" перші три тижні був без обмеження після 9 ранку, погода-в Криму бархатний сезон (вночі +12с, днем до +21С), днем грали у футбол, у вечорі ходили в місто в кафе, потім на танці (субота, неділя), в кіно. Після двох тижнів як прибули-прийняли "присягу", потім було 2-3 рази на сабмарині (хто дуже бажав- мав шанс пійти в похід на добу з зануренням під воду, я був), що корисного від нашого стажирування для країни, не знаю)) чисто відпочинок в Криму за державні кошти.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:23

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Розділ України. Це мета.
была 24.02.22 когда лояльные к рф области должны были встречать оккупантов цветами и воздушными шарами. Когда он увидел что лояльности нет, цели СВО диаметрально изменились. Зачем ему разрушенный Бахмут или Волчанск? имхо цель превращение Украины в серую зону, без газа, э.э., водоснабжения, без центральной власти, с махновщиной и минимальным населением. Обстрелы энергетики как раз об этом и говорят. Отсутствие у врага э.э. не ведет к победе, но понимание победы у путина своё - когда Украина станет малопригодной для жизни. На ракетные обстрелы тратятся хулиарды денег и ни к чему другому они не ведут, кроме того что я назвал. В т.ч. к разделу Украины они не ведут. Тут реальность расходится с вашим пониманием реальности :D

Вполне себе ведёт.
1. Без эл-энергии не сможет работать промышленность, т.е. о собственном производстве оружия (по крайней мере, в необходимых масштабах) можно будет забыть.
2. Современные города без эл-энергии и отопления жить не могут, особенно крупные. Оставить население страны без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны :arrow: 0. Кто будет воевать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:такі як я вкладалися в банки і кредитні спілки в гонитві за велики відсотками (22-27%), як результат -втратив 100к доларів.

Не було в той час таких процентів по долару.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:31

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Розділ України. Це мета.
была 24.02.22 когда лояльные к рф области должны были встречать оккупантов цветами и воздушными шарами. Когда он увидел что лояльности нет, цели СВО диаметрально изменились. Зачем ему разрушенный Бахмут или Волчанск? имхо цель превращение Украины в серую зону, без газа, э.э., водоснабжения, без центральной власти, с махновщиной и минимальным населением. Обстрелы энергетики как раз об этом и говорят. Отсутствие у врага э.э. не ведет к победе, но понимание победы у путина своё - когда Украина станет малопригодной для жизни. На ракетные обстрелы тратятся хулиарды денег и ни к чему другому они не ведут, кроме того что я назвал. В т.ч. к разделу Украины они не ведут. Тут реальность расходится с вашим пониманием реальности :D

В різних частинах України по-різному.
Апріорі рфії неможливо стерти або зробити малопридатною для життя всю Україну. (Без ЯЗ).
Навіть східні міста такі, як Харків, Суми, Чернігів оновляться, підкреслюю - від рівня "малопридатних для життя", швидше, ніж руйнування.
А про центральні регіони й годі говорити. Про західні тим паче.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Нема таких у місті .
Конечно если ты сидишь на диване каждый день и строчишь на 10 страниц, то ты 100% патриот))
А если на диване из за бугра, то 200% патриот))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:38

  prodigy написав:
  fox767676 написав:в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах.


наша рота після 5го курса і плавпрактики була 45 діб на "стажировці" в Феодосії в період з кінця вересня до 15 листопада 1986р-це найкращій період в моєму житті курсанта.
Виход "в город" перші три тижні був без обмеження після 9 ранку, погода-в Криму бархатний сезон (вночі +12с, днем до +21С), днем грали у футбол, у вечорі ходили в місто в кафе, потім на танці (субота, неділя), в кіно. Після двох тижнів як прибули-прийняли "присягу", потім було 2-3 рази на сабмарині (хто дуже бажав- мав шанс пійти в похід на добу з зануренням під воду, я був), що корисного від нашого стажирування для країни, не знаю)) чисто відпочинок в Криму за державні кошти.

В 1986 на переподготовке не был, не знаю. Да и как обстояло дело у моряков, понятия не имею. Но на 2-месячных сборах после 4 курса (конец военки, там принимали и присягу, и выпускной экзамен; на 5 курсе уже преддипломная практика и диплом - военки не было) у нас ничего похожего и близко не было. 2 месяца строгое казарменное положение, никаких увольнений и гоняли как молодых солдат-новобранцев. Кроме последних дней 3 после присяги и выпускного экзамена - там уже слегка расслабились. На сборах с отрывом от производства было попроще - понятно, что "партизан" так не гоняли, а офицеры есть офицеры (т.е. посвободнее, чем солдаты, но из полевого лагеря далеко не выберешься), но тоже нагрузка была более-менее нормальная.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 лис, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:39

  ЛАД написав:А навіщо?

Розділяй та властвуй.
Працювало і працює.

Україна потужна, бо реально величезна... і, якби це сформулювати -- багато має комплексно ... і вихід до моря, і газові сховища, і людського ресурсу, і спадщини совдепу (енергетики, залізниці і т.д.).
Окремі ж частини ... будуть хуторами. Нехай і великими.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:41

  pesikot написав:
  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:закормить врага шоколадом шоб он сдох от диабета.
Расеяне любятЪ водку
Напоим врага до беспамятства!
На опохмел - огурчик и метильчик
Мусьё в шубе знает толк в извращениях
Маю тверде переконання що пролетаріат Західної частини України - взяв би на себе першочергову закупку і відправку ешелонів з метиловим спиртом...
budivelnik
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