|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 18 лис, 2024 19:41
BIGor написав: prodigy написав:
такі як я вкладалися в банки і кредитні спілки в гонитві за велики відсотками (22-27%), як результат -втратив 100к доларів.
Не було в той час таких процентів по долару.
зароботані в морі долари переводив банком в Україну, родичі міняли на гривну і в банк(чи кред.спілку)-отримував у 2005-2009 десь 200-210 тисяч гривен по відсоткам (це при курсі 5,30 майже 40к доларів на рік). Цими відсотками сплатив за квартиру в новобудові 201кв.м за півтора роки(2005-2007).
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11235
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Пон 18 лис, 2024 19:43
ЛАД написав:
Оставить население страны без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?
Ви швидко вчитесь і починаєте робити висновки
Трохи поміняємо
Оставить население Москви без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?
Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9591
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1377 раз.
- Подякували: 1787 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 18 лис, 2024 19:44
prodigy написав: BIGor написав: prodigy написав:
такі як я вкладалися в банки і кредитні спілки в гонитві за велики відсотками (22-27%), як результат -втратив 100к доларів.
Не було в той час таких процентів по долару.
зароботані в морі долари переводив банком в Україну, родичі міняли на гривну і в банк(чи кред.спілку)-отримував у 2005-2009 десь 200-210 тисяч гривен по відсоткам (це при курсі 5,30 майже 40к доларів на рік). Цими відсотками сплатив за квартиру в новобудові 201кв.м за півтора роки(2005-2007).
В казіно теж люди виграють. Не бачу тут нічого зазорного, клюнули на кері-трейд і скоріше лишились в великому плюсі. Чого жалітися?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9591
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1377 раз.
- Подякували: 1787 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 18 лис, 2024 19:46
Игорь Алексеевич написав: холява написав:
Нема таких у місті .
Конечно если ты сидишь на диване каждый день и строчишь на 10 страниц, то ты 100% патриот))
А если на диване из за бугра, то 200% патриот))
А ты из окопа строчишь, шо ли ? ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10656
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 18 лис, 2024 19:49
prodigy написав: BIGor написав: prodigy написав:
такі як я вкладалися в банки і кредитні спілки в гонитві за велики відсотками (22-27%), як результат -втратив 100к доларів.
Не було в той час таких процентів по долару.
зароботані в морі долари переводив банком в Україну, родичі міняли на гривну і в банк(чи кред.спілку)-отримував у 2005-2009 десь 200-210 тисяч гривен по відсоткам (це при курсі 5,30 майже 40к доларів на рік). Цими відсотками сплатив за квартиру в новобудові 201кв.м за півтора роки(2005-2007).
Тоді, пардон, відсотки майже сягли розміру тіла. Ну а міняти на грн і розміщувати в кредитних спілках це мав би бути усвідомлений ризик. Можна було триматись валюти і банків у межах фонду.
А країну дійсно затягло в кредити - і держава залізла і бізнес і громадяни масово. Ще неслабо вдалося розвести інвесторів, наприклад, як Тігіпко ТАСом шведів на млрд натягнув. Більшість зафіксувала збитки і повернули смішні % від вкладень. Ну не даремно за поняття довіри в економіці давали нобелівські. Більше такий фортель не получиться.
Востаннє редагувалось Ой+
в Пон 18 лис, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6995
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1067 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 18 лис, 2024 19:49
pesikot написав:
А ты из окопа строчишь, шо ли ? ))
Нет, на диване. Значит патриот. Иногда надо обьективно подходить к ситуации и не прятаться в квартирах а выходить на улицу, интересоваться тем, что думают про ЗЕ и власть сегодня люди, особенно там где бахкают и люди теряют жилье. А если диванные патриоты начинают нести пургу, то просто маленький для них эксперимент - прийти в общагу для беженцев и пригласить их жить к себе домой.
Не надо типа а ты в окопе?. Просто прийти и дать им ключи от своей квартиры а самому пойти жить к родственникам или на крайняк в их общагу.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 18 лис, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8536
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 18 лис, 2024 19:58
detroytred написав:
ЛАД
Ключове -- після отих років підтримки, фінансування прорашенських еліт в Україні навіть телепень вже зрозумів би -- що такий варіант контролю (сателіту) такої країни, як Україна, є недіючим. Пу це зрозумів.
Саме тому і війна...
А не очікування встановлення чергових прорашенських еліт.
Після 2014 взялися круто викорінювати прорашенські еліти. І чим далі, тим крутіше. Надія згасла. У випадку приходу до влади таких еліт внаслідок війни, контролювати сателіта було б цілком можливо.
До речі, хоч і не пряма аналогія, але принцип той же -- саме так "проблему" Югославії вирішили свого часу партнери...
Звісно, що криволапі рашковани так ювелирно не здатні. Тому й виходить отак по х...
Я б не сказав, що "проблему" Югославії вирішили дуже ювелірно. І Югославія взагалі не була такою вже міцною. Йосип Броз Тіто її склеїв силою і так силою і зберігав. Внутрішні протиріччя там завжди були великі.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31383
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24
|74095
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|242687
|
|
|6076
|873917
|
|