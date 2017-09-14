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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109791098010981109821098310984>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:41

  BIGor написав:
  prodigy написав:такі як я вкладалися в банки і кредитні спілки в гонитві за велики відсотками (22-27%), як результат -втратив 100к доларів.

Не було в той час таких процентів по долару.


зароботані в морі долари переводив банком в Україну, родичі міняли на гривну і в банк(чи кред.спілку)-отримував у 2005-2009 десь 200-210 тисяч гривен по відсоткам (це при курсі 5,30 майже 40к доларів на рік). Цими відсотками сплатив за квартиру в новобудові 201кв.м за півтора роки(2005-2007).
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Оставить население страны без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?

Ви швидко вчитесь і починаєте робити висновки
Трохи поміняємо
Оставить население Москви без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?

Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:44

  prodigy написав:
  BIGor написав:
  prodigy написав:такі як я вкладалися в банки і кредитні спілки в гонитві за велики відсотками (22-27%), як результат -втратив 100к доларів.

Не було в той час таких процентів по долару.


зароботані в морі долари переводив банком в Україну, родичі міняли на гривну і в банк(чи кред.спілку)-отримував у 2005-2009 десь 200-210 тисяч гривен по відсоткам (це при курсі 5,30 майже 40к доларів на рік). Цими відсотками сплатив за квартиру в новобудові 201кв.м за півтора роки(2005-2007).

В казіно теж люди виграють. Не бачу тут нічого зазорного, клюнули на кері-трейд і скоріше лишились в великому плюсі. Чого жалітися?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:46

  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Нема таких у місті .
Конечно если ты сидишь на диване каждый день и строчишь на 10 страниц, то ты 100% патриот))
А если на диване из за бугра, то 200% патриот))

А ты из окопа строчишь, шо ли ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:49

  prodigy написав:
  BIGor написав:
  prodigy написав:такі як я вкладалися в банки і кредитні спілки в гонитві за велики відсотками (22-27%), як результат -втратив 100к доларів.

Не було в той час таких процентів по долару.


зароботані в морі долари переводив банком в Україну, родичі міняли на гривну і в банк(чи кред.спілку)-отримував у 2005-2009 десь 200-210 тисяч гривен по відсоткам (це при курсі 5,30 майже 40к доларів на рік). Цими відсотками сплатив за квартиру в новобудові 201кв.м за півтора роки(2005-2007).

Тоді, пардон, відсотки майже сягли розміру тіла. Ну а міняти на грн і розміщувати в кредитних спілках це мав би бути усвідомлений ризик. Можна було триматись валюти і банків у межах фонду.
А країну дійсно затягло в кредити - і держава залізла і бізнес і громадяни масово. Ще неслабо вдалося розвести інвесторів, наприклад, як Тігіпко ТАСом шведів на млрд натягнув. Більшість зафіксувала збитки і повернули смішні % від вкладень. Ну не даремно за поняття довіри в економіці давали нобелівські. Більше такий фортель не получиться.
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 18 лис, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А ты из окопа строчишь, шо ли ? ))
Нет, на диване. Значит патриот. Иногда надо обьективно подходить к ситуации и не прятаться в квартирах а выходить на улицу, интересоваться тем, что думают про ЗЕ и власть сегодня люди, особенно там где бахкают и люди теряют жилье. А если диванные патриоты начинают нести пургу, то просто маленький для них эксперимент - прийти в общагу для беженцев и пригласить их жить к себе домой.
Не надо типа а ты в окопе?. Просто прийти и дать им ключи от своей квартиры а самому пойти жить к родственникам или на крайняк в их общагу.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 лис, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:58

  detroytred написав:ЛАД
Ключове -- після отих років підтримки, фінансування прорашенських еліт в Україні навіть телепень вже зрозумів би -- що такий варіант контролю (сателіту) такої країни, як Україна, є недіючим. Пу це зрозумів.

Саме тому і війна...
А не очікування встановлення чергових прорашенських еліт.

Після 2014 взялися круто викорінювати прорашенські еліти. І чим далі, тим крутіше. Надія згасла. У випадку приходу до влади таких еліт внаслідок війни, контролювати сателіта було б цілком можливо.

До речі, хоч і не пряма аналогія, але принцип той же -- саме так "проблему" Югославії вирішили свого часу партнери...
Звісно, що криволапі рашковани так ювелирно не здатні. Тому й виходить отак по х...
Я б не сказав, що "проблему" Югославії вирішили дуже ювелірно. І Югославія взагалі не була такою вже міцною. Йосип Броз Тіто її склеїв силою і так силою і зберігав. Внутрішні протиріччя там завжди були великі.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:06

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Оставить население страны без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?

Ви швидко вчитесь і починаєте робити висновки
Трохи поміняємо
Оставить население Москви без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?

Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.

Вы плохо учитесь.
Нас обстреливают уже почти 3 года не "десятком дронов", а сотнями дронов, ракет и КАБов и пока не оставили без эл-энергии и отопления.
Так что ваши лозунги о "десятці аналогів шахедів в місяць" это, простите, пустопорожняя болтовня. Для РФ это как комариный укус.
"Трохи поміняйте" своё место пребывания, может, начнёте лучше понимать, о чём пишете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:08

Позиция Шольца по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus остаётся неизменной, заявили в канцелярии
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:11

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Оставить население страны без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?

Ви швидко вчитесь і починаєте робити висновки
Трохи поміняємо
Оставить население Москви без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?

Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.

Не здатні сраний дирчік з крилами зробити. Тільки оруть на весь світ про велич.
А знаєте що вони можуть?
Вони кажуть, що з тцк-ашників не можливо зробити бойові бригади, бо з них можна зробити тільки бригади сантехніків і при цьому вони ловлять трахтористів і сантехників і кидають в бій.
Як це називається?
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 18 лис, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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