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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:11
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в Пон 18 лис, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:12
detroytred написав:
В різних частинах України по-різному.
Апріорі рфії неможливо стерти або зробити малопридатною для життя всю Україну. (Без ЯЗ).
Навіть східні міста такі, як Харків, Суми, Чернігів оновляться, підкреслюю - від рівня "малопридатних для життя", швидше, ніж руйнування.
А про центральні регіони й годі говорити. Про західні тим паче.
вы считаете что невозможно, а диктатор 3й год это делает. Может ему докладывают о гораздо бо
льших успехах? надо заглянуть ему в мозг, чтобы понять что ему даёт обстрел энергоинфраструктуры за хулиард денег.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:15
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Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 18 лис, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:15
Wirująświatła написав:
Позиция Шольца по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus остаётся неизменной, заявили в канцелярии
Думка зі стелі)) --- саме для цього Шольц і дзвонив путлу. З'ясувати чи не змінилося щось для зміни своєї позиції по Таурусам. І, відать, отримав запевнення-інфо, що не варто міняти.
Гидко це все...
Італійці он сказали, що проти. Хоча їх ніхто і не питав.
Британці щось лепочуть.
Фігаро прибрало матеріал.
Да навіть самі янкі щось не роздупляться з прямою заявою...
Навіть коли вже відбувся витік інфо. І голандці заявили про прикро, що він стався.
В них ігри...
В Україні ж війна.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:16
Що це твориться навколо: сьогодні заочно засудили Ужгородця на 10 років за те, що в 2014-16 р. воював за ЛНР проти ЗСУ.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:23
"Он открыто поддержал Украину, больше его никто не видел!" Жительница Донбасса о том, что творит РФ
Если кто забыл, то Бородай
Алекса́ндр Ю́рьевич Борода́й (род. 25 июля 1972[1], Москва[2], РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, политолог[3], журналист[3] (военный корреспондент[3]), предприниматель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с 12 октября 2021 года[4]. Член фракции «Единая Россия»[5].
16 мая 2014 года объявил себя председателем Совета министров самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (до 7 августа 2014)[6][7]. Генеральный советник, заместитель председателя Совета министров самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко (8 августа — 20 октября 2014)[8]. Глава «Союза добровольцев Донбасса» с 2015 года[9].
Вот такие вот "местные шахтёры", которые восстали проти "киевской хунты"
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:29
Игорь Алексеевич написав: pesikot написав:
А ты из окопа строчишь, шо ли ? ))
Нет, на диване. Значит патриот. Иногда надо обьективно подходить к ситуации и не прятаться в квартирах а выходить на улицу, интересоваться тем, что думают про ЗЕ и власть сегодня люди, особенно там где бахкают и люди теряют жилье. А если диванные патриоты начинают нести пургу, то просто маленький для них эксперимент - прийти в общагу для беженцев и пригласить их жить к себе домой.
Не надо типа а ты в окопе?. Просто прийти и дать им ключи от своей квартиры а самому пойти жить к родственникам или на крайняк в их общагу.
Какая жлобская манипуляция
Прямо российскими портянкам завоняло, что это ЗЕ! начал войну, а Россия не при чём вообще.
Это разве ЗЕ! начал войну ? Или Путин ?
Это не ЗЕ! обстреливает КАБами, а Путин
Поэтому, не трынди, диванный ждун )
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:29
Wirująświatła написав: detroytred написав:
В різних частинах України по-різному.
Апріорі рфії неможливо стерти або зробити малопридатною для життя всю Україну. (Без ЯЗ).
Навіть східні міста такі, як Харків, Суми, Чернігів оновляться, підкреслюю - від рівня "малопридатних для життя", швидше, ніж руйнування.
А про центральні регіони й годі говорити. Про західні тим паче.
вы считаете что невозможно, а диктатор 3й год это делает. Может ему докладывают о гораздо бо
льших успехах? надо заглянуть ему в мозг, чтобы понять что ему даёт обстрел энергоинфраструктуры за хулиард денег.
Я спробую пояснити.
От дивіться: ви намагаєтеся брати окремий елемент дій ворога і оцінювати його. Окремо.
А ворог робить комплексно ...
Оці всі не столь значні окремо кожен по собі рухи-дії агресора інтегрально дають вплив.
(на фронті трохи просунулися; по іфраструктурі трохи влупили; по залізниці; по енергетиці; по газорозподілу; дітей вивезли; зернову припинили; індусів від нас перехопили; і т.д.) ведуть до отого самого виснаження...
Війна на виснаження ж.
Рфія нікуди не поспішає... В цьому і фішка.
Сама по-техеньку переформатовується, формує союзи з КНДР; а якщо Трамп прижме Китай, то китайці самі підуть на поступки відносно до рфії; очікує внутрішньої боротьби в Штатах між трампістами та демами; того що Макрон он спить і бачить, як посунути Німеччину в ЄС.
Ніхто особлиао не квапиться в світі...
Це в нас кожного дня втрати.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:31
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
Оставить население страны без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?
Ви швидко вчитесь і починаєте робити висновки
Трохи поміняємо
Оставить население Москви без эл-энергии и отопления быстро приведёт к тому, что % согласных на продолжение войны 0. Кто будет воевать?
Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.
Вы плохо учитесь.
Нас обстреливают уже почти 3 года не "десятком дронов", а сотнями дронов, ракет и КАБов и пока не оставили без эл-энергии и отопления.
Так что ваши лозунги о "десятці аналогів шахедів в місяць" это, простите, пустопорожняя болтовня. Для РФ это как комариный укус.
"Трохи поміняйте" своё место пребывания, может, начнёте лучше понимать, о чём пишете.
Для нашої охлократії вихідців зе блатних 90-хх - досягти виробництва 10 шахедів на місяць - це максимум нажаль.
За місцеперебування - тупорила порада, самі ж строчите з ДВ і не червонієте.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:32
Ой+ написав:
Можна було триматись валюти і банків у межах фонду
.
мабуть ви забули, що у 2006р страхова сумма фонду ФГВФО була 3 тисячі гривен, потім у 2007 -5 тисяч, потім 8тисяч, у 2008р -25 тисяч гривен, десь у 2009-50 тисяч гривен
я тримав суми по 40-100-200 тисяч гривен у банках , валютных вкладів в період з 2000-2013 мав тільки один (10к доларов під 10% у 2001р Правекс)
у 2002р я спитав поради одного старшого товариша-куди вкласти 50к дол, він порадив придбати землю, біля моря (100м) ціна була 15к за ділянку, трохи далі від моря 1км-1,5км 3-4тисячі дол за 10 соток-на піку ціни літом 2008р ці діланки продавали від 100к до 180к. якби я замість 22% в гривні придбав 10 ділянок, то після продажу на піку -мав би мільон-півтора доларів ще у 2008р
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