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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:39
Игорь Алексеевич написав: pesikot написав:
А ты из окопа строчишь, шо ли ? ))
Нет, на диване. Значит патриот. Иногда надо обьективно подходить к ситуации и не прятаться в квартирах а выходить на улицу, интересоваться тем, что думают про ЗЕ и власть сегодня люди, особенно там где бахкают и люди теряют жилье. А если диванные патриоты начинают нести пургу, то просто маленький для них эксперимент - прийти в общагу для беженцев и пригласить их жить к себе домой.
Не надо типа а ты в окопе?. Просто прийти и дать им ключи от своей квартиры а самому пойти жить к родственникам или на крайняк в их общагу.
З травня місяця 2022 по травень 2024 в мене на дачі мешкали біженці , безкоштовно
.... но я не про це . Коли вас читають , то думають що у Запоріжжі майже всі олігофрени .
Добрі люди це не так ....
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:41
BIGor написав:
Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.
Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:49
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Партизанщина - це не загони а-ля Ковпака)))
ИМХО технічний прогрес робить партизанщину майже неможливою: мегаполіси утикані камерам з розпізнаванням лиця, а по лісах дрони з тепловізором зловлять... Совок "дідовськими" методами партизанщину подавив.
Та і економічно вигідно зробити якусь акцію "здай партизана - отримай штуку баксів" і народ сам всіх здасть
Поки читав, теж хотів це сказати. Зараз партизанщина в класичному вигляді точні ні. Можна погратись з дронами. Але це не може пересічний. І є у мене підозра, що списки як толкових дронщиків, так і «успіхів» легко кацапи куплять і виловлять у окупованому ними місці.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 18 лис, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:49
Wirująświatła написав:
надо заглянуть ему в мозг, чтобы понять что ему даёт обстрел энергоинфраструктуры за хулиард денег.
не треба нікуди "заглядувати" і нічого там нюхати щоб зрозуміти:
рекордні обстріли шахідами це була всього лиш підготовка.
далі відсутність світла та тепла - збільшує кількість біженців та таких, що згодні на будь-які вимоги рпв/капітуляції/нах ця війна/все одно програєм/в окупації краще і тп...
це по суті і є ціль уйла - звільнити Україну від українців,
а там вже як вийде: знищити, змусити з'їбатись, здатись...
"мєтоди достіженія" для фсбшніка в деменції - "какая разніца".
але у окремих брехливих турбо-патріотів зміниться не багато: вони перекрасяться в триколор першими )) і будуть умовного флая "гнать на бєрлін"...
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:50
Сибарит написав: BIGor написав:
Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.
Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.
Вітаю , сибарит !
Задарма ви ввязались в цей діалог .
З Польщі все бачиться по іншому .
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:52
BIGor написав:
.........
Для нашої охлократії вихідців зе блатних 90-хх - досягти виробництва 10 шахедів на місяць - це максимум нажаль.
Аби висраться?
За місцеперебування - тупорила порада, самі ж строчите з ДВ і не червонієте.
1. Харків не Польща.
2. Не знаю, що таке ДВ. Мабуть, диван? А повинен червоніти? Мені три тижні тому виповнилось 74 роки. А вам, хлопчику, скільки? Хоча б половина є?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:55
холява написав: Сибарит написав: BIGor написав:
Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.
Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.
Вітаю , сибарит !
Задарма ви ввязались в цей діалог .
З Польщі все бачиться по іншому .
Ничего, пусть учатся создавать непротиворечивые картинки.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:57
Сибарит
Рад видеть.
Как у вас дела?
Всё более-менее в порядке?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:59
ЛАД написав:Сибарит
Рад видеть.
Как у вас дела?
Всё более-менее в порядке?
Нормально. Работаем.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 21:00
Сибарит написав:
------------------------------холява
Сибарит написав: BIGor написав:
Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.
Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.
Вітаю , сибарит !
Задарма ви ввязались в цей діалог .
З Польщі все бачиться по іншому .
---------------------------------
Ничего, пусть учатся создавать непротиворечивые картинки.
Нереальная задача.
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