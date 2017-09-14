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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10981109821098310984>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:39

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:А ты из окопа строчишь, шо ли ? ))
Нет, на диване. Значит патриот. Иногда надо обьективно подходить к ситуации и не прятаться в квартирах а выходить на улицу, интересоваться тем, что думают про ЗЕ и власть сегодня люди, особенно там где бахкают и люди теряют жилье. А если диванные патриоты начинают нести пургу, то просто маленький для них эксперимент - прийти в общагу для беженцев и пригласить их жить к себе домой.
Не надо типа а ты в окопе?. Просто прийти и дать им ключи от своей квартиры а самому пойти жить к родственникам или на крайняк в их общагу.


З травня місяця 2022 по травень 2024 в мене на дачі мешкали біженці , безкоштовно

.... но я не про це . Коли вас читають , то думають що у Запоріжжі майже всі олігофрени .
Добрі люди це не так ....
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:41

  BIGor написав:Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.

Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:49

Хоча знову ж, дронщика знайде пеленшація

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Партизанщина - це не загони а-ля Ковпака)))

ИМХО технічний прогрес робить партизанщину майже неможливою: мегаполіси утикані камерам з розпізнаванням лиця, а по лісах дрони з тепловізором зловлять... Совок "дідовськими" методами партизанщину подавив.
Та і економічно вигідно зробити якусь акцію "здай партизана - отримай штуку баксів" і народ сам всіх здасть

Поки читав, теж хотів це сказати. Зараз партизанщина в класичному вигляді точні ні. Можна погратись з дронами. Але це не може пересічний. І є у мене підозра, що списки як толкових дронщиків, так і «успіхів» легко кацапи куплять і виловлять у окупованому ними місці.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 лис, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:49

  Wirująświatła написав:надо заглянуть ему в мозг, чтобы понять что ему даёт обстрел энергоинфраструктуры за хулиард денег.

не треба нікуди "заглядувати" і нічого там нюхати щоб зрозуміти:
рекордні обстріли шахідами це була всього лиш підготовка.
далі відсутність світла та тепла - збільшує кількість біженців та таких, що згодні на будь-які вимоги рпв/капітуляції/нах ця війна/все одно програєм/в окупації краще і тп...
це по суті і є ціль уйла - звільнити Україну від українців,
а там вже як вийде: знищити, змусити з'їбатись, здатись...
"мєтоди достіженія" для фсбшніка в деменції - "какая разніца".

але у окремих брехливих турбо-патріотів зміниться не багато: вони перекрасяться в триколор першими )) і будуть умовного флая "гнать на бєрлін"...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:50

  Сибарит написав:
  BIGor написав:Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.

Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.


Вітаю , сибарит !

Задарма ви ввязались в цей діалог .
З Польщі все бачиться по іншому .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:52

  BIGor написав:.........
Для нашої охлократії вихідців зе блатних 90-хх - досягти виробництва 10 шахедів на місяць - це максимум нажаль.

Аби висраться?

За місцеперебування - тупорила порада, самі ж строчите з ДВ і не червонієте.

1. Харків не Польща.
2. Не знаю, що таке ДВ. Мабуть, диван? А повинен червоніти? Мені три тижні тому виповнилось 74 роки. А вам, хлопчику, скільки? Хоча б половина є?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:55

  холява написав:
  Сибарит написав:
  BIGor написав:Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.

Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.


Вітаю , сибарит !

Задарма ви ввязались в цей діалог .
З Польщі все бачиться по іншому .

Ничего, пусть учатся создавать непротиворечивые картинки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:57

Сибарит
Рад видеть.
Как у вас дела?
Всё более-менее в порядке?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:59

  ЛАД написав:Сибарит
Рад видеть.
Как у вас дела?
Всё более-менее в порядке?

Нормально. Работаем.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 21:00

  Сибарит написав:------------------------------
холява
  Сибарит написав:
  BIGor написав:Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.

Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.

Вітаю , сибарит !

Задарма ви ввязались в цей діалог .
З Польщі все бачиться по іншому .
---------------------------------
Ничего, пусть учатся создавать непротиворечивые картинки.

Нереальная задача.
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