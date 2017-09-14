Додано: Пон 18 лис, 2024 21:14



але у окремих брехливих турбо-патріотів зміниться не багато: вони перекрасяться в триколор першими )) і будуть умовного флая "гнать на бєрлін"...



Доброго вечора, Сірожа. , Так як «умовного Флая» чи не найбільше гнав «на Берлін» я, то у мене виникла ідея поцікавитись, а кого ви маєте на увазі під «брехливі турбопатріоти , які перефарбуються в триколор»??Справа в тому, що особисто мені з кацапами шанс успішно прожити в спільній країні дорівнює «0.0». Ще в 2014 «донецькі трактористи» виклали в мережу фото всіх пілотів Мі24 , з прізвищами ж звичайно (явно українські кадровики злили базу). Потім було ще багато різних цікавих років участі. І широкомасштабна в Україні в 2022-2023, і в складі окремих підрозділів СОУ проти «музикантів» в Африці в 2024.Апогеєм була нещодавня заміна квитків з рейсу ET958 на “інший», бо у вищезгаданому половина рейсу була під «музикантами».То може ви розʼясните, про кого ви тут розказуєте «перефарбуються»?? Ну і бажано з аргументацією.Зарані дякую.Успіх, я розумію що всі нові факти СЗЧ підігрівають твою віру, що і тебе не покарають. Але ти помиляєшся. (І да, в ніяку твою «кицю» я не вірю, якщо що).