Ой+ написав:Можна було триматись валюти і банків у межах фонду.
мабуть ви забули, що у 2006р страхова сумма фонду ФГВФО була 3 тисячі гривен, потім у 2007 -5 тисяч, потім 8тисяч, у 2008р -25 тисяч гривен, десь у 2009-50 тисяч гривен
я тримав суми по 40-100-200 тисяч гривен у банках , валютных вкладів в період з 2000-2013 мав тільки один (10к доларов під 10% у 2001р Правекс)
у 2002р я спитав поради одного старшого товариша-куди вкласти 50к дол, він порадив придбати землю, біля моря (100м) ціна була 15к за ділянку, трохи далі від моря 1км-1,5км 3-4тисячі дол за 10 соток-на піку ціни літом 2008р ці діланки продавали від 100к до 180к. якби я замість 22% в гривні придбав 10 ділянок, то після продажу на піку -мав би мільон-півтора доларів ще у 2008р
А якщо би біткойнів накупили, то і зараз би весело б жилось. Щодо фонду: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316 ... D0%9D..pdf Тобто коли у 2008 бахнуло кризою, то фонд гарантував 18,8 к$. Я тоді попав на ТА і можна сказати, що відбувся переляком, хоча втрати були за рахунок курсової різниці і без ТА також.
Banderlog написав:правда неправильно? Як же ж я тут 2 роки?) Іменно такий 40 річний з роздовбайською військовою кафедрою 20р тому? Доречі автомат розбирати я навчився лиш коли призвали. Заодно і все розбирати до пушок, на всю науку пішло 40 днів. Правда ніхто не сказав нахіба воно треба те розбирання збирання :lol навіть як чистити автомат ніхто не показав.
Не прибедняйтесь Вы офицер, с пластунской юностью и пассионарной душой Догнали Вас идеалы молодости ну и чувство долга. И то, потихоньку скисаете А представте людей старше Вас, рядовых а то и вообще неприсягавших, да еще и в депрессивной фазе вонйны . Да они и с 100й попытки автомат с какого бока держать не запомнят, и "скиснут" через месяц.
я не скисаю. 1. Проблем 2, ця війна втратила перспективи. Одне діло готуватись до контрнаступу і брати участь в ньому, інша тримати фронт. Коли точно знаєш шо здача територій це діло часу. Доречі я знав що мою бригаду розібють під час контрнаступу, но думав, що корпус завдання з оточення мелітополя виконає. Повною картиною за корпус я не володів. були правда сумніви у власній компетенції, думав командування має якісь недоступні моєму розумінню таланти. 2. Тієї держави за яку я воюю нема. В мене була хибна думка , що процент буйних в нас вищий, ну й тих, що були за цей час сильно розтратили. З тих що зі мною закінчили кафедру: З мого навчального взводу не воює НІХТО. ( Один був в 22 році пару місяців й списався по догляду.) З паралельних взводів один начштабу батальйону управління артрозвідки, і один артилерист підірвався на лєпєстку, ногу до коліна так і не спасли. Да, багато хто виїхав, не менше третини. Дехто навіть в росію програмістом.) Но більшісь в Україні. Не менше 20 чоловік з навчального взводу є, а на війні я один. Це якби заставляє задуматись, даж до такого тугодума як я, за 2р трохи починає доходити.
Але покищо вирішили перезимувати в прифронтових селах? На дембель піти ще "не дозріли"?))
п.с. А в мене чергова новина про сзч - я б, навіть, сказав, що "гаряча"! Так як людина саме сьогодні зранку дременула додому! (воїн на фронті був з початку повномасштабки)
ЗЕ имел перед началом войны всю информацию, но нам говорил ... шашлыки. А то теперь ждуны почему то все. А может ждун был наш ЗЕ, если знал но молчал и нам одни басни - Квартал нёс про войну? И где тот кто открыл дорогу с Крыма. Опять понёс пол. ответственность?? Летом 22г. Н. Мосийчук говорит в эфире. Я когда вела эфир в четверг Право на Владу, то ко мне в 22.00 подошли и сказали, что в 4.00 утра раша нападёт. И почему она это не сообщила в прямом эфире, а сейчас работает в марафоне? в 3 часа ночи поднялся борт Рената из Борисполя. А люди в 4.00 в Борисполе спокойно не о чём не думая регистрировались на свои рейсы. Поэтому имей мозги и думай кто ждун?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 лис, 2024 21:40, всього редагувалось 5 разів.
але у окремих брехливих турбо-патріотів зміниться не багато: вони перекрасяться в триколор першими )) і будуть умовного флая "гнать на бєрлін"...
Доброго вечора, Сірожа. , Так як «умовного Флая» чи не найбільше гнав «на Берлін» я, то у мене виникла ідея поцікавитись, а кого ви маєте на увазі під «брехливі турбопатріоти , які перефарбуються в триколор»?? Справа в тому, що особисто мені з кацапами шанс успішно прожити в спільній країні дорівнює «0.0». Ще в 2014 «донецькі трактористи» виклали в мережу фото всіх пілотів Мі24 , з прізвищами ж звичайно (явно українські кадровики злили базу). Потім було ще багато різних цікавих років участі. І широкомасштабна в Україні в 2022-2023, і в складі окремих підрозділів СОУ проти «музикантів» в Африці в 2024. Апогеєм була нещодавня заміна квитків з рейсу ET958 на “інший», бо у вищезгаданому половина рейсу була під «музикантами». То може ви розʼясните, про кого ви тут розказуєте «перефарбуються»?? Ну і бажано з аргументацією. Зарані дякую.
Успіх, я розумію що всі нові факти СЗЧ підігрівають твою віру, що і тебе не покарають. Але ти помиляєшся. (І да, в ніяку твою «кицю» я не вірю, якщо що).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 лис, 2024 21:18, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав:А ты из окопа строчишь, шо ли ? ))
Нет, на диване. Значит патриот. Иногда надо обьективно подходить к ситуации и не прятаться в квартирах а выходить на улицу, интересоваться тем, что думают про ЗЕ и власть сегодня люди, особенно там где бахкают и люди теряют жилье. А если диванные патриоты начинают нести пургу, то просто маленький для них эксперимент - прийти в общагу для беженцев и пригласить их жить к себе домой. Не надо типа а ты в окопе?. Просто прийти и дать им ключи от своей квартиры а самому пойти жить к родственникам или на крайняк в их общагу.
Какая жлобская манипуляция Прямо российскими портянкам завоняло, что это ЗЕ! начал войну, а Россия не при чём вообще.
Это разве ЗЕ! начал войну ? Или Путин ? Это не ЗЕ! обстреливает КАБами, а Путин
Поэтому, не трынди, диванный ждун )
что то я три раза перечитал и не нашел где он говорил что это зе начал войну. просвети если не сложно.