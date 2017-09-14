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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10981109821098310984>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 21:00

  Сибарит написав:------------------------------
холява
  Сибарит написав:
  BIGor написав:Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.

Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.

Вітаю , сибарит !

Задарма ви ввязались в цей діалог .
З Польщі все бачиться по іншому .
---------------------------------
Ничего, пусть учатся создавать непротиворечивые картинки.

Нереальная задача.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 21:00

  prodigy написав:
  Ой+ написав:Можна було триматись валюти і банків у межах фонду.


мабуть ви забули, що у 2006р страхова сумма фонду ФГВФО була 3 тисячі гривен, потім у 2007 -5 тисяч, потім 8тисяч, у 2008р -25 тисяч гривен, десь у 2009-50 тисяч гривен

я тримав суми по 40-100-200 тисяч гривен у банках , валютных вкладів в період з 2000-2013 мав тільки один (10к доларов під 10% у 2001р Правекс)

у 2002р я спитав поради одного старшого товариша-куди вкласти 50к дол, він порадив придбати землю, біля моря (100м) ціна була 15к за ділянку, трохи далі від моря 1км-1,5км 3-4тисячі дол за 10 соток-на піку ціни літом 2008р ці діланки продавали від 100к до 180к. якби я замість 22% в гривні придбав 10 ділянок, то після продажу на піку -мав би мільон-півтора доларів ще у 2008р :mrgreen:

А якщо би біткойнів накупили, то і зараз би весело б жилось. Щодо фонду:
Зображення
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316 ... D0%9D..pdf
Тобто коли у 2008 бахнуло кризою, то фонд гарантував 18,8 к$. Я тоді попав на ТА і можна сказати, що відбувся переляком, хоча втрати були за рахунок курсової різниці і без ТА також.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 21:05

Це вже не зупинити! ;)

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:правда неправильно? Як же ж я тут 2 роки?) Іменно такий 40 річний з роздовбайською військовою кафедрою 20р тому? Доречі автомат розбирати я навчився лиш коли призвали. Заодно і все розбирати до пушок, на всю науку пішло 40 днів. Правда ніхто не сказав нахіба воно треба те розбирання збирання :lol навіть як чистити автомат ніхто не показав.


Не прибедняйтесь :D
Вы офицер, с пластунской юностью и пассионарной душой
Догнали Вас идеалы молодости ну и чувство долга.
И то, потихоньку скисаете
А представте людей старше Вас, рядовых а то и вообще неприсягавших, да еще и в депрессивной фазе вонйны . Да они и с 100й попытки автомат с какого бока держать не запомнят, и "скиснут" через месяц.
я не скисаю.
1. Проблем 2, ця війна втратила перспективи. Одне діло готуватись до контрнаступу і брати участь в ньому, інша тримати фронт. Коли точно знаєш шо здача територій це діло часу.
Доречі я знав що мою бригаду розібють під час контрнаступу, но думав, що корпус завдання з оточення мелітополя виконає. Повною картиною за корпус я не володів. були правда сумніви у власній компетенції, думав командування має якісь недоступні моєму розумінню таланти.
2. Тієї держави за яку я воюю нема. В мене була хибна думка , що процент буйних в нас вищий, ну й тих, що були за цей час сильно розтратили.
З тих що зі мною закінчили кафедру:
З мого навчального взводу не воює НІХТО.
(
Один був в 22 році пару місяців й списався по догляду.)
З паралельних взводів один начштабу батальйону управління артрозвідки, і один артилерист підірвався на лєпєстку, ногу до коліна так і не спасли.
Да, багато хто виїхав, не менше третини. Дехто навіть в росію програмістом.)
Но більшісь в Україні.
Не менше 20 чоловік з навчального взводу є, а на війні я один.
Це якби заставляє задуматись, даж до такого тугодума як я, за 2р трохи починає доходити. :lol:

Але покищо вирішили перезимувати в прифронтових селах? ;)
На дембель піти ще "не дозріли"?))


п.с.
А в мене чергова новина про сзч :lol: - я б, навіть, сказав, що "гаряча"! :lol:
Так як людина саме сьогодні зранку
дременула додому!
(воїн на фронті був з початку повномасштабки)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 21:14

sergey_stasyuk555

але у окремих брехливих турбо-патріотів зміниться не багато: вони перекрасяться в триколор першими )) і будуть умовного флая "гнать на бєрлін"...

Доброго вечора, Сірожа. , Так як «умовного Флая» чи не найбільше гнав «на Берлін» я, то у мене виникла ідея поцікавитись, а кого ви маєте на увазі під «брехливі турбопатріоти , які перефарбуються в триколор»??
Справа в тому, що особисто мені з кацапами шанс успішно прожити в спільній країні дорівнює «0.0». Ще в 2014 «донецькі трактористи» виклали в мережу фото всіх пілотів Мі24 , з прізвищами ж звичайно (явно українські кадровики злили базу). Потім було ще багато різних цікавих років участі. І широкомасштабна в Україні в 2022-2023, і в складі окремих підрозділів СОУ проти «музикантів» в Африці в 2024.
Апогеєм була нещодавня заміна квитків з рейсу ET958 на “інший», бо у вищезгаданому половина рейсу була під «музикантами».
То може ви розʼясните, про кого ви тут розказуєте «перефарбуються»?? Ну і бажано з аргументацією.
Зарані дякую.

Успіх, я розумію що всі нові факти СЗЧ підігрівають твою віру, що і тебе не покарають. Але ти помиляєшся. (І да, в ніяку твою «кицю» я не вірю, якщо що).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 лис, 2024 21:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:З травня місяця 2022 по травень 2024 в мене на дачі мешкали біженці , безкоштовно
А сейчас продали дачу? или типа нет желающих? Могу подкинуть людей с одной сумкой.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Стаття 367 Кримінального кодексу. Службова недбалість.

Во всём мире бездействие приравнивается к преступлению.

Так что виноват он точно так же.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 21:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что за позиция 13 летней девочки - не виноватая я, он сам пришёл
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:11

  Сибарит написав:
  BIGor написав:Лишилось якось заставити наших укр-чинуш організувати виробництво хоча б десятка аналогів шахедів в місяць.

Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.

Це їм пук в лужу. Хіба не очевидно? Треба в рашку відправляти втричі більше ніж вони нам. Собівартість шахеда - 20 куе. 100 аналогів шахеда в день - це 60 млн. дол/ міс.- непідйомна сума для наших можновладців з освітою після бурси? Та у будь-якого місцевого чиновничка стільки є.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/15/7484675/
На Полтавщині колишній посадовець Державної казначейської служби у декларації за 2023 рік вказав 60 млн доларів, дорогоцінні метали та коштовності.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:17

  Бетон написав:Стаття 367 Кримінального кодексу. Службова недбалість.

Во всём мире бездействие приравнивается к преступлению.

Так что виноват он точно так же.

Дивитись до кінця.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:21

ЛАД вже давно очевидно Ваше місцезнаходження - ДВ - "Дальній восток".
BIGor
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