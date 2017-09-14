Игорь Алексеевич написав:Летом 22г. Н. Мосийчук говорит в эфире. Я когда вела эфир в четверг Право на Владу, то ко мне в 22.00 подошли и сказали, что в 4.00 утра раша нападёт. И почему она это не сообщила в прямом эфире, а сейчас работает в марафоне?
Саме так і сказала? Чому ти брешеш в кожному своєму повідомленні? Нема жодного твого повідомлення без твоєї брехні.
Бетон написав:Вони кажуть, що з тцк-ашників не можливо зробити бойові бригади, бо з них можна зробити тільки бригади сантехніків і при цьому вони ловлять трахтористів і сантехників і кидають в бій. Як це називається?
лише бізнес... можна доїти... зацініть цифіри і статистику Скільки українців було в безпідставному розшуку в "Резерв+": в Міноборони відповіли Наразі кількість українців, яка оновила свої військово-облікові дані в системі Резерв+ складає 3,5 млн громадян. https://focus.ua/uk/digital/679197-rozs ... u-rozshuku
Игорь Алексеевич написав:Летом 22г. Н. Мосийчук говорит в эфире. Я когда вела эфир в четверг Право на Владу, то ко мне в 22.00 подошли и сказали, что в 4.00 утра раша нападёт. И почему она это не сообщила в прямом эфире, а сейчас работает в марафоне?
Саме так і сказала? Чому ти брешеш в кожному своєму повідомленні? Нема жодного твого повідомлення без твоєї брехні.
Ты наверное Савик Ш, который тоже ничего не знал)) А может ты Гордон - тот вообще сейчас даже всё наперёд знает, ему шепчат на ухо))
Гадалка з тебе ніяка. Стосовно біженців теж. Автобуси Львів-Болгарія туди ж. Шматок лайна.
Hotab написав:Справа в тому, що особисто мені з кацапами шанс успішно прожити в спільній країні дорівнює «0.0». Ще в 2014 «донецькі трактористи» виклали в мережу фото всіх пілотів Мі24 , з прізвищами ж звичайно (явно українські кадровики злили базу). Потім було ще багато різних цікавих років участі. І широкомасштабна в Україні в 2022-2023, і в складі окремих підрозділів СОУ проти «музикантів» в Африці в 2024. Апогеєм була нещодавня заміна квитків з рейсу ET958 на “інший», бо у вищезгаданому половина рейсу була під «музикантами». То може ви розʼясните, про кого ви тут розказуєте «перефарбуються»?? Ну і бажано з аргументацією. Зарані дякую.
в мене нема підстав вважати вас брехливим турбопатріотом, єдиний нюанс був з байкою про 10 млн "уточнених", сьогодні як раз вийшли офіційні дані:
Уже 3,5 млн громадян оновили свої дані через застосунок Резерв+
якщо сім'ю вивіз в європу чи хоча б в африку і є подушка- розумію відсутність поводів для турботи... підвищена пенсія теж "пригодиться". але не у всіх так:
На початок 2024 року майже 70% українців отримували пенсію на рівні та за межею бідності, за рівнем, визначеним ООН для країн Центральної та Східної Європи.
після цих многобукв - відповідь на ваше питання: пєнси яких 33% з наших 30 млн - це м'який пластілін для кацапської пропаганди, і багато з них зараз можуть оказатись під загрозою голоду або холоду - це "номєр адін" до готовності на рпв "без умов". і не пєнсом же єдіним, є ще купа таких:
Вишиватник (від сполучення слів "вишиванка" та "ватник") — людина, яка постійно говорить про свій патріотизм та любов до України, критикує владу, але нічого не робить для блага держави.
які в 2022 році трохи "воодушевілісь Україною", але під сьогоднішнім щоденним впливом піз деця вата в голові доїсть їх останню ізвіліну...
BIGor написав:ЛАД вже давно очевидно Ваше місцезнаходження - ДВ - "Дальній восток".
Дурачок малолетний. Географию в школе прогуливали регулярно? Харьков чуть-чуть ближе к Польше. Всего-то на 9365 км по шоссе и на 6837 км по прямой. А Варшава (или Краков?) к фронту ещё ближе. При вашем "горячем патриотизме" добраться совсем не сложно. Пользы было бы больше, чем от безграмотных рассуждений. Но, понимаю, учить нас оттуда жизни гораздо спокойнее и приятнее.
А чому?? Як ви розставляєте приорітети в новинах?)) Ну якщо ви «не мали підстав думати про недовіру до мене », то і ладно. Скільки там «оновило», і в яку насправді ви цифру вірите - мені все одно. Ніяку сімʼю нікуди не вивіз. Зараз в Києві, купляю щось для енергоавтономності. Скоро ще кудись відправлюсь. Постфактум може і скажу куди. . А може і ні. Жаль що вам не вистачило духу повідомити, так про яких «турбопатоіотів», які «перефарбуються в триколор» , ви тут підленько так натякали. Ви от зрадойобні ухилянти в своїй суті і є отакі.