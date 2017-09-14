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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10982109831098410985>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:23

  Игорь Алексеевич написав:Летом 22г. Н. Мосийчук говорит в эфире. Я когда вела эфир в четверг Право на Владу, то ко мне в 22.00 подошли и сказали, что в 4.00 утра раша нападёт. И почему она это не сообщила в прямом эфире, а сейчас работает в марафоне?

Саме так і сказала?
Чому ти брешеш в кожному своєму повідомленні? Нема жодного твого повідомлення без твоєї брехні.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:34

  Бетон написав:Вони кажуть, що з тцк-ашників не можливо зробити бойові бригади, бо з них можна зробити тільки бригади сантехніків і при цьому вони ловлять трахтористів і сантехників і кидають в бій.
Як це називається?


лише бізнес... можна доїти... зацініть цифіри і статистику 8)
Скільки українців було в безпідставному розшуку в "Резерв+": в Міноборони відповіли
Наразі кількість українців, яка оновила свої військово-облікові дані в системі Резерв+ складає 3,5 млн громадян. 8)
https://focus.ua/uk/digital/679197-rozs ... u-rozshuku
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:35

  BIGor написав:Собівартість шахеда - 20 куе.
100куе
не хо-хо?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:38

  Игорь Алексеевич написав:
  Water написав:
  Игорь Алексеевич написав:Летом 22г. Н. Мосийчук говорит в эфире. Я когда вела эфир в четверг Право на Владу, то ко мне в 22.00 подошли и сказали, что в 4.00 утра раша нападёт. И почему она это не сообщила в прямом эфире, а сейчас работает в марафоне?

Саме так і сказала?
Чому ти брешеш в кожному своєму повідомленні? Нема жодного твого повідомлення без твоєї брехні.

Ты наверное Савик Ш, который тоже ничего не знал)) :P
А может ты Гордон - тот вообще сейчас даже всё наперёд знает, ему шепчат на ухо))

Гадалка з тебе ніяка.
Стосовно біженців теж.
Автобуси Львів-Болгарія туди ж.
Шматок лайна.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:42

  Wirująświatła написав:
  BIGor написав:Собівартість шахеда - 20 куе.
100куе
не хо-хо?

https://www.theguardian.com/world/2022/ ... ssia-costs
With the price of the Iranian-made Shahed-136s standing at €20,000 to €50,000 for each vehicle

Але у росіян Герань - дешевша масовіша версія.

ПС, нарив у росіян
https://topwar.ru/235992-skolko-stoit-geran.html
Широкое распространение получила версия, согласно которой цена серийной «Герани-2» находится на уровне 20 тыс. долл. США.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:45

  Hotab написав:Справа в тому, що особисто мені з кацапами шанс успішно прожити в спільній країні дорівнює «0.0». Ще в 2014 «донецькі трактористи» виклали в мережу фото всіх пілотів Мі24 , з прізвищами ж звичайно (явно українські кадровики злили базу). Потім було ще багато різних цікавих років участі. І широкомасштабна в Україні в 2022-2023, і в складі окремих підрозділів СОУ проти «музикантів» в Африці в 2024.
Апогеєм була нещодавня заміна квитків з рейсу ET958 на “інший», бо у вищезгаданому половина рейсу була під «музикантами».
То може ви розʼясните, про кого ви тут розказуєте «перефарбуються»?? Ну і бажано з аргументацією.
Зарані дякую.

в мене нема підстав вважати вас брехливим турбопатріотом,
єдиний нюанс був з байкою про 10 млн "уточнених", сьогодні як раз вийшли офіційні дані:
Уже 3,5 млн громадян оновили свої дані через застосунок Резерв+

https://censor.net/ua/news/3520588/skil ... rez_rezerv
але якщо витерти "божу росу" з очей то за 2 місяці нуль змін:
Кількість користувачів “Резерв+” становить майже 3,5 млн

https://mil.in.ua/uk/news/kilkist-korys ... a-230-tys/
додам що цнапи зараз не уточнюють,
тцк теж не уточнюють - у них функція: 99% військовозобов'язаних до яких дотянулись бусом чи як-небудь - зробити військовослужбовцями...

якщо сім'ю вивіз в європу чи хоча б в африку і є подушка- розумію відсутність поводів для турботи... підвищена пенсія теж "пригодиться".
але не у всіх так:
На початок 2024 року майже 70% українців отримували пенсію на рівні та за межею бідності, за рівнем, визначеним ООН для країн Центральної та Східної Європи.


після цих многобукв - відповідь на ваше питання: пєнси яких 33% з наших 30 млн - це м'який пластілін для кацапської пропаганди, і багато з них зараз можуть оказатись під загрозою голоду або холоду - це "номєр адін" до готовності на рпв "без умов".
і не пєнсом же єдіним,
є ще купа таких:
Вишиватник (від сполучення слів "вишиванка" та "ватник") — людина, яка постійно говорить про свій патріотизм та любов до України, критикує владу, але нічого не робить для блага держави.

які в 2022 році трохи "воодушевілісь Україною", але під сьогоднішнім щоденним впливом піз деця вата в голові доїсть їх останню ізвіліну...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:47

  BIGor написав:ЛАД вже давно очевидно Ваше місцезнаходження - ДВ - "Дальній восток".

Дурачок малолетний.
Географию в школе прогуливали регулярно?
Харьков чуть-чуть ближе к Польше. Всего-то на 9365 км по шоссе и на 6837 км по прямой.
А Варшава (или Краков?) к фронту ещё ближе. При вашем "горячем патриотизме" добраться совсем не сложно.
Пользы было бы больше, чем от безграмотных рассуждений.
Но, понимаю, учить нас оттуда жизни гораздо спокойнее и приятнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:50

  pesikot написав:Это разве ЗЕ! начал войну ?

Нуфиг было просто смотреть хуйлу в глаза.
Маньяки этого не переносят.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 22:57

sergey_stasyuk555
У вас «3.5 млн на сьогодні» чомусь чесніші, ніж «майже 5 млн» в липні. З них 3 - через Резерв.
https://tsn.ua/amp/ukrayina/skilki-ukra ... 25198.html

А чому?? Як ви розставляєте приорітети в новинах?))
Ну якщо ви «не мали підстав думати про недовіру до мене », то і ладно.
Скільки там «оновило», і в яку насправді ви цифру вірите - мені все одно.
Ніяку сімʼю нікуди не вивіз. Зараз в Києві, купляю щось для енергоавтономності. Скоро ще кудись відправлюсь. Постфактум може і скажу куди. . А може і ні.
Жаль що вам не вистачило духу повідомити, так про яких «турбопатоіотів», які «перефарбуються в триколор» , ви тут підленько так натякали. Ви от зрадойобні ухилянти в своїй суті і є отакі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  Wirująświatła написав:
  BIGor написав:Собівартість шахеда - 20 куе.
100куе
не хо-хо?

https://www.theguardian.com/world/2022/ ... ssia-costs
With the price of the Iranian-made Shahed-136s standing at €20,000 to €50,000 for each vehicle

Але у росіян Герань - дешевша масовіша версія.

ПС, нарив у росіян
https://topwar.ru/235992-skolko-stoit-geran.html
Широкое распространение получила версия, согласно которой цена серийной «Герани-2» находится на уровне 20 тыс. долл. США.
Думаю це без БЧ
Faceless
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