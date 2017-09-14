Додано: Пон 18 лис, 2024 22:45

Hotab написав: Справа в тому, що особисто мені з кацапами шанс успішно прожити в спільній країні дорівнює «0.0». Ще в 2014 «донецькі трактористи» виклали в мережу фото всіх пілотів Мі24 , з прізвищами ж звичайно (явно українські кадровики злили базу). Потім було ще багато різних цікавих років участі. І широкомасштабна в Україні в 2022-2023, і в складі окремих підрозділів СОУ проти «музикантів» в Африці в 2024.

Апогеєм була нещодавня заміна квитків з рейсу ET958 на “інший», бо у вищезгаданому половина рейсу була під «музикантами».

То може ви розʼясните, про кого ви тут розказуєте «перефарбуються»?? Ну і бажано з аргументацією.

Зарані дякую. Справа в тому, що особисто мені з кацапами шанс успішно прожити в спільній країні дорівнює «0.0». Ще в 2014 «донецькі трактористи» виклали в мережу фото всіх пілотів Мі24 , з прізвищами ж звичайно (явно українські кадровики злили базу). Потім було ще багато різних цікавих років участі. І широкомасштабна в Україні в 2022-2023, і в складі окремих підрозділів СОУ проти «музикантів» в Африці в 2024.Апогеєм була нещодавня заміна квитків з рейсу ET958 на “інший», бо у вищезгаданому половина рейсу була під «музикантами».То може ви розʼясните, про кого ви тут розказуєте «перефарбуються»?? Ну і бажано з аргументацією.Зарані дякую.

Уже 3,5 млн громадян оновили свої дані через застосунок Резерв+

Кількість користувачів “Резерв+” становить майже 3,5 млн

На початок 2024 року майже 70% українців отримували пенсію на рівні та за межею бідності, за рівнем, визначеним ООН для країн Центральної та Східної Європи.

Вишиватник (від сполучення слів "вишиванка" та "ватник") — людина, яка постійно говорить про свій патріотизм та любов до України, критикує владу, але нічого не робить для блага держави.

в мене нема підстав вважати вас брехливим турбопатріотом,єдиний нюанс був з байкою про 10 млн "уточнених", сьогодні як раз вийшли офіційні дані:але якщо витерти "божу росу" з очей то за 2 місяці нуль змін:додам що цнапи зараз не уточнюють,тцк теж не уточнюють - у них функція: 99% військовозобов'язаних до яких дотянулись бусом чи як-небудь - зробити військовослужбовцями...якщо сім'ю вивіз в європу чи хоча б в африку і є подушка- розумію відсутність поводів для турботи... підвищена пенсія теж "пригодиться".але не у всіх так:після цих многобукв - відповідь на ваше питання: пєнси яких 33% з наших 30 млн - це м'який пластілін для кацапської пропаганди, і багато з них зараз можуть оказатись під загрозою голоду або холоду - це "номєр адін" до готовності на рпв "без умов".і не пєнсом же єдіним,є ще купа таких:які в 2022 році трохи "воодушевілісь Україною", але під сьогоднішнім щоденним впливом піз деця вата в голові доїсть їх останню ізвіліну...