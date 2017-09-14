3,5 резерв, 0,5 тцк, 1+ цнапи, всього 5 з жінками на липень це і ці 5 )) це менше 10, про які ти писав. жаль що вам не вистачило духу признати цю помилку )) але якщо ти подумав що по перефарбовці я натякаю на тебе - це не так, я майже ніколи не звинувачую людину просто так.
я прямо написав хто перефарбується: пєнси (скоріше вимушено) які брешуть про патріотизм. щодо останнього: думаю 90+% топ чинуш-корупціонерів в соцсєтях мають фотосесію і не одну в вишиванках )) і фотосесії "помощі фронту" теж. але частина з них звалить в європу і не буде перефарбовуватись.
ЛАД написав: И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.
Я тоже не знаю почему так. в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах. Смотрел фильм "парад планет" 1984 г., там советские 40 летние мужички отрывались на пследних своих военных сборах, ну прям Швейцария. Выдергивать во время войны 40-50 летних людей которые про армию ни слухом, ни духом это неправильно. Надо было раньше думать про их подготовку в нестрессовых условиях.
основний генофонд це ті що народилися у 80і аж до розвалу совка, так сказати "поколєніє квартала"
І все. Життя зупинилось. Кажуть (ще пару місяців тому, за зараз не скажу) що в ТЦК черги по запису на пару тижнів вперед. Я не намагаюсь стверджувати, що це добровольці на фронт. Але ж ми не про них говоримо, правда? То що, за 6м без змін? (нема навіть +0.5 млн через резерв, з 3 до 3.5. ??) Ви це хочете розказати все ще? Це тому що «без змін» раптом вирішили прикрити лавочку з бронюванням? Бо жахнулися, що оті всі черги біля ТЦК оновлюють і прямо шагом марш в бронювання. Тобто все ще 5 млн, так??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 лис, 2024 23:34, всього редагувалось 1 раз.
текст з посиланнями на попередній сторінці, добратись до нього легше ніж взлетіти на гвинтокрилі ))
Там нема як «свіжі», так і «поновили 5 млн». . Може у вас є дійсно свіже, і про «поновили 5 млн»?? Бо за посиланням як несвіже, так і зовсім не про «оновили» 5 млн . Там зовсім про інше. І це зрозуміти дійсно легше, ніж літати на гвинтокрилі,
Для чего пуйло начал бить по жилым домам? ЗЕ не будет принимать решение самостоятельно по переговорам. Захочет референдум. А население устанет жить в страхе и будут готовы отдать больше, но лишь бы не летали ракеты по городам. Поэтому пуйло начинает бить ракетами по домам, ТЦ - запугать населению.
на рахунок віддати БТС запитує, а ким козаки платили за невдалі повстання?
Hotab написав:Там нема як «свіжі», так і «поновили 5 млн». . Може у вас є дійсно свіже, і про «поновили 5 млн»?? Бо за посиланням як несвіже, так і зовсім не про «оновили» 5 млн . Там зовсім про інше. І це зрозуміти дійсно легше, ніж літати на гвинтокрилі,
Найменші показники оновлення даних зафіксували у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — там це зробили 510 203 людини.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/onovle ... 35540.html ти напевно не дуже знаєш що таке тцк, бо воєнпєнс, доглядач чи ще щось. фактично дуже мало людей, які прийшли в тцк уточнюватись не маючи відстрочки/броні і після проходження влк тупо вийшли звідти "як ні в чьом нє бивало". повторюсь для тугодумів, в тцк уточнювались найменше навіть до 18 липня, а зараз в тцк взагалі те уточнення пох, бо військовозобов'язаний після влк стає військовослужбовцем, знімається з обліку і випадає з уточнених ))
чи може ти у нас уточнений військовослужбовець? ))
ітого надіюсь ви зможете просумувати три цифри 3,5 + 1,2 + 0,5 = 5,2, з яких жінок 0,3-0,5 млн.