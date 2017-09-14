RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10983109841098510986>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:24

3,5 резерв, 0,5 тцк, 1+ цнапи, всього 5 з жінками на липень це і ці 5 ))
це менше 10, про які ти писав.
жаль що вам не вистачило духу признати цю помилку ))
але якщо ти подумав що по перефарбовці я натякаю на тебе - це не так, я майже ніколи не звинувачую людину просто так.

я прямо написав хто перефарбується: пєнси (скоріше вимушено) які брешуть про патріотизм.
щодо останнього: думаю 90+% топ чинуш-корупціонерів в соцсєтях мають фотосесію і не одну в вишиванках )) і фотосесії "помощі фронту" теж.
але частина з них звалить в європу і не буде перефарбовуватись.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 21.05.23
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:28

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.


Я тоже не знаю почему так.
в СССР мой дядя после военки был на 2месячных сборах.
Смотрел фильм "парад планет" 1984 г., там советские 40 летние мужички отрывались
на пследних своих военных сборах, ну прям Швейцария.
Выдергивать во время войны 40-50 летних людей которые про армию ни слухом, ни духом это неправильно. Надо было раньше думать про их подготовку в нестрессовых условиях.

основний генофонд це ті що народилися у 80і аж до розвалу совка, так сказати "поколєніє квартала"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37268
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:30

Стара пісня? Доколи??

sergey_stasyuk555
всього 4,8+ з жінками на липень це і є майже 5 ))


І все. Життя зупинилось.
Кажуть (ще пару місяців тому, за зараз не скажу) що в ТЦК черги по запису на пару тижнів вперед.
Я не намагаюсь стверджувати, що це добровольці на фронт. Але ж ми не про них говоримо, правда? :D
То що, за 6м без змін? (нема навіть +0.5 млн через резерв, з 3 до 3.5. ??) Ви це хочете розказати все ще? Це тому що «без змін» раптом вирішили прикрити лавочку з бронюванням? Бо жахнулися, що оті всі черги біля ТЦК оновлюють і прямо шагом марш в бронювання. Тобто все ще 5 млн, так??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 лис, 2024 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13627
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:34

  Hotab написав: Тобто все ще 5 млн, так??

я навів свіжі офіційні дані, які підтверджують що так, 5 млн.
але можна вірити і в рожеві поні на вєртальоті, я ж не проти ))
але до реальності це не матиме відношення...
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Пон 18 лис, 2024 23:38, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 21.05.23
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:38

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Просто тогда мы дали ход назад с нашими успехами на войне
там были прописаны невыполнимые условия. вы что не видите что фюрер слетел с катушек? никто не в состоянии с ним договориться. Всех послали и Трампа тоже.
А кто с ним договаривался?.
Если пуйло послал немца ...., то реально зачем ему с ним вести переговоры, если Шольц уже полит. труп и уже ничего немец не решает.

приблизно так і було, колективний захід каже: гер Шольц, так як ти і так політичний труп, то чому б геру не позвонити до того, ім"я кого не можна називати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37268
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:38

sergey_stasyuk555
я навів свіжі офіційні дані, які підтверджують що так, 5 млн.


Продублюйте для мене, будь ласка
Hotab
 
Повідомлень: 13627
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:43

  Hotab написав:Продублюйте для мене, будь ласка

текст з посиланнями на попередній сторінці,
добратись до нього легше ніж взлетіти на гвинтокрилі ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 21.05.23
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:55

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Продублюйте для мене, будь ласка

текст з посиланнями на попередній сторінці,
добратись до нього легше ніж взлетіти на гвинтокрилі ))

Там нема як «свіжі», так і «поновили 5 млн». . Може у вас є дійсно свіже, і про «поновили 5 млн»??
Бо за посиланням як несвіже, так і зовсім не про «оновили» 5 млн . Там зовсім про інше. І це зрозуміти дійсно легше, ніж літати на гвинтокрилі,
Hotab
 
Повідомлень: 13627
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:31

  Игорь Алексеевич написав:Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі: є жертви та поранені
Наразі вже відомо про вісім загиблих в Одесі.

https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyani-vd ... 26393.html

Для чего пуйло начал бить по жилым домам? ЗЕ не будет принимать решение самостоятельно по переговорам. Захочет референдум. А население устанет жить в страхе и будут готовы отдать больше, но лишь бы не летали ракеты по городам.
Поэтому пуйло начинает бить ракетами по домам, ТЦ - запугать населению.

на рахунок віддати БТС запитує, а ким козаки платили за невдалі повстання?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37268
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:39

  Hotab написав:Там нема як «свіжі», так і «поновили 5 млн». . Може у вас є дійсно свіже, і про «поновили 5 млн»??
Бо за посиланням як несвіже, так і зовсім не про «оновили» 5 млн . Там зовсім про інше. І це зрозуміти дійсно легше, ніж літати на гвинтокрилі,

ок, спробую останній раз.
резерв+ станом на сьогодні:
https://armyinform.com.ua/2024/11/18/mi ... ez-rezerv/
3,5 млн., офіційні дані.
далі:
З середи, 17 липня, оновити військові-облікові дані в ЦНАПах (Центрах надання адміністративних послуг) більше неможливо.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/de-i-y ... 35333.html
тобто цнап завис на 1,15 млн.

далі тцк:
Найменші показники оновлення даних зафіксували у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — там це зробили 510 203 людини.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/onovle ... 35540.html
ти напевно не дуже знаєш що таке тцк, бо воєнпєнс, доглядач чи ще щось.
фактично дуже мало людей, які прийшли в тцк уточнюватись не маючи відстрочки/броні і після проходження влк тупо вийшли звідти "як ні в чьом нє бивало".
повторюсь для тугодумів, в тцк уточнювались найменше навіть до 18 липня, а зараз в тцк взагалі те уточнення пох, бо військовозобов'язаний після влк стає військовослужбовцем, знімається з обліку і випадає з уточнених ))

чи може ти у нас уточнений військовослужбовець? ))

ітого надіюсь ви зможете просумувати три цифри 3,5 + 1,2 + 0,5 = 5,2,
з яких жінок 0,3-0,5 млн.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 21.05.23
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 10983109841098510986>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74103
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873935
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4364)
18.11.2024 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.