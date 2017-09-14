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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 00:50
Water написав:
Игорь Алексеевич
Чому ти брешеш в кожному своєму повідомленні? Нема жодного твого повідомлення без твоєї брехні.
Где ж тебя так перемкнуло?. На работе?))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 19 лис, 2024 00:51
кстаті "нє только ліш всє" жінки знають що до квітня 2024 року ВСІ військовозобов'язані жінки підлягали примусовій мобілізації під час воєнного стану.
дивно було бачити обговорення в стилі "як так жінок на фронт"...
коли їх мобілізували нікому діла до цього не було.
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