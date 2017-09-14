кстаті "нє только ліш всє" жінки знають що до квітня 2024 року ВСІ військовозобов'язані жінки підлягали примусовій мобілізації під час воєнного стану. дивно було бачити обговорення в стилі "як так жінок на фронт"... коли їх мобілізували нікому діла до цього не було.
Не подскажете, в ТЦК можно было обновить данные после 17 июля? По Резерв+ вы привели ссылку на свежие данные, в ЦНАПах обновить данные после 17.07, как вы пишете, нельзя. В ТЦК, вы считаете, тоже нельзя, т.к они "99% військовозобов'язаних до яких дотянулись" призывают. Не знаю, так ли это. Возможно, всё-таки призывают не 99%, а поменьше, и кто-то всё же обновляет данные?
ЛАД написав:Примеры прохождения ВЛК я тоже знаю. Но вот призывают ли всех прошедших, не знаю. Достаточно часто, например, "обмежено придатним" дают отсрочку на доп. обследование или для лечения. При этом они, вероятно, числятся как обновившие данные.
відстрочка на проходження влк не змінює кількість уточнених і військовослужбовців очевидно теж, це просто тимчасовий "процес".
Точная стоимость дрона "Герань-2" не раскрывается, однако БПЛА "Хищник-1", с которого собственно и скопированы иранские беспилотники-камикадзе Shahed, стоит около $4 млн.
Ладно, допустим, что наши из каких-то соображений приврали. Вернёмся к вашей ссылке на российском сайте. Интересно, вы надеялись на то, что у нас сайт недоступен, а пользоваться VPN мы не умеем и проверить не сможем? Да, там есть такая цифра 20 тыс., но звучит это так:
Версия о стоимости беспилотника на уровне 20 тыс. долл. имела исключительно умозрительный характер и не основывалась на фактах.
Но дальше читаем:
Несмотря на все усилия иностранных аналитиков и предполагаемые действия хакеров, реальная стоимость БПЛА «Герань-2» и других схожих изделий остается неизвестной. Имеющиеся оценки различаются на порядок, и неясно, какие из них ближе к истине. Тем не менее, и в этом случае можно отметить основные особенности ударных беспилотников и экономики их боевого применения.
Максимальная оценка стоимости «Герани-2» в зарубежных источниках – 375 тыс. долл. Утверждается, что массовое производство позволило уменьшить цену примерно вдвое. В обоих случаях ударный БПЛА получается существенно дешевле крылатых ракет «Калибр» или Х-101, так же используемых для ударов по украинским объектам.
Правда, стоит признать, что эти цифры тоже не вызывают очень уж большого доверия. По крайней мере, у автора статьи.
Вот просто интересно, почему и зачем человек, сбежавший от войны и проживающий по легенде не на Дальнем Востоке, а в Польше, выбирает из статьи самую низкую цифру, делая вид, что не заметил всего процитированного выше?
И вопрос к МОДЕРАТОРАМ. Вы не считаете нужным заставить людей более ответственно относиться к цифрам и фактам? Раньше можно было вполне доверять информации, полученной на форуме. Теперь, к сожалению, я уже давно перестал доверять тому, что здесь читаю без дополнительной проверки. За искажение фактов я бы банил на месяц, не раздумывая. И плохо то, что часто какие-то утверждения и цитаты приводятся без ссылок. Хотя, вроде, такое требование есть (или было?) в правилах форума. А каждый раз гуглить никакого времени не хватит.