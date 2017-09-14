Додано: Вів 19 лис, 2024 02:31

BIGor написав: ........

Але у росіян Герань - дешевша масовіша версія.



ПС, нарив у росіян

https://topwar.ru/235992-skolko-stoit-geran.html

Широкое распространение получила версия, согласно которой цена серийной «Герани-2» находится на уровне 20 тыс. долл. США. ........Але у росіян Герань - дешевша масовіша версія.ПС, нарив у росіян

Точная стоимость дрона "Герань-2" не раскрывается, однако БПЛА "Хищник-1", с которого собственно и скопированы иранские беспилотники-камикадзе Shahed, стоит около $4 млн.

Версия о стоимости беспилотника на уровне 20 тыс. долл. имела исключительно умозрительный характер и не основывалась на фактах.

Несмотря на все усилия иностранных аналитиков и предполагаемые действия хакеров, реальная стоимость БПЛА «Герань-2» и других схожих изделий остается неизвестной. Имеющиеся оценки различаются на порядок, и неясно, какие из них ближе к истине. Тем не менее, и в этом случае можно отметить основные особенности ударных беспилотников и экономики их боевого применения.



Максимальная оценка стоимости «Герани-2» в зарубежных источниках – 375 тыс. долл. Утверждается, что массовое производство позволило уменьшить цену примерно вдвое. В обоих случаях ударный БПЛА получается существенно дешевле крылатых ракет «Калибр» или Х-101, так же используемых для ударов по украинским объектам.

Оказывается, польские программисты не только географию не знают, но и читать не умеют.Здесь -- читаем:Ладно, допустим, что наши из каких-то соображений приврали.Вернёмся к вашей ссылке на российском сайте.Интересно, вы надеялись на то, что у нас сайт недоступен, а пользоваться VPN мы не умеем и проверить не сможем?Да, там есть такая цифра 20 тыс., но звучит это так:Но дальше читаем:Правда, стоит признать, что эти цифры тоже не вызывают очень уж большого доверия. По крайней мере, у автора статьи.Вот просто интересно, почему и зачем человек, сбежавший от войны и проживающий по легенде не на Дальнем Востоке, а в Польше, выбирает из статьи самую низкую цифру, делая вид, что не заметил всего процитированного выше?И вопрос к МОДЕРАТОРАМ.Вы не считаете нужным заставить людей более ответственно относиться к цифрам и фактам? Раньше можно было вполне доверять информации, полученной на форуме. Теперь, к сожалению, я уже давно перестал доверять тому, что здесь читаю без дополнительной проверки. За искажение фактов я бы банил на месяц, не раздумывая.И плохо то, что часто какие-то утверждения и цитаты приводятся без ссылок. Хотя, вроде, такое требование есть (или было?) в правилах форума. А каждый раз гуглить никакого времени не хватит.