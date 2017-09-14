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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10983109841098510986

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:51

кстаті "нє только ліш всє" жінки знають що до квітня 2024 року ВСІ військовозобов'язані жінки підлягали примусовій мобілізації під час воєнного стану.
дивно було бачити обговорення в стилі "як так жінок на фронт"...
коли їх мобілізували нікому діла до цього не було.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:01

  sergey_stasyuk555 написав:.............
далі тцк:
Найменші показники оновлення даних зафіксували у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — там це зробили 510 203 людини.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/onovle ... 35540.html
..........просумувати три цифри 3,5 + 1,2 + 0,5 = 5,2,
з яких жінок 0,3-0,5 млн.

Не подскажете, в ТЦК можно было обновить данные после 17 июля?
По Резерв+ вы привели ссылку на свежие данные, в ЦНАПах обновить данные после 17.07, как вы пишете, нельзя. В ТЦК, вы считаете, тоже нельзя, т.к они "99% військовозобов'язаних до яких дотянулись" призывают. Не знаю, так ли это. Возможно, всё-таки призывают не 99%, а поменьше, и кто-то всё же обновляет данные?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:08

  ЛАД написав:Возможно, всё-таки призывают не 99%, а поменьше, и кто-то всё же обновляет данные?

99% це приблизно, може бути 97% ))
наприклад серед "обмежених" годними стають 90+%, тут і "паркінсони" теж:
На ВЛК майже всіх "обмежено придатних" зараз визнають придатними до служби

https://armyinform.com.ua/2024/11/18/mi ... ez-rezerv/
знаю один факт що інваліда 2 групи визнали придатним ))
а хто навіть не мав обмеженості - від "годності" спасе тільки франклін )) і то зараз з цим мсеком трабли ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:31

Я пригадав історію сучасної України, та не можу задати, де та коли була більша корупція ніж зараз в ТЦК?
Можливо велика приватизация при керуванні ФДМ Чечетовим?
https://glavcom.ua/columns/karpec/12862 ... al....html
Як думаєте, хто чемпіон по корупції?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:37

  sergey_stasyuk555 написав:
  ЛАД написав:Возможно, всё-таки призывают не 99%, а поменьше, и кто-то всё же обновляет данные?

99% це приблизно, може бути 97% ))
наприклад серед "обмежених" годними стають 90+%, тут і "паркінсони" теж:
На ВЛК майже всіх "обмежено придатних" зараз визнають придатними до служби

https://armyinform.com.ua/2024/11/18/mi ... ez-rezerv/
знаю один факт що інваліда 2 групи визнали придатним ))
а хто навіть не мав обмеженості - від "годності" спасе тільки франклін )) і то зараз з цим мсеком трабли ))

Примеры прохождения ВЛК я тоже знаю. :)
Но вот призывают ли всех прошедших, не знаю. Достаточно часто, например, "обмежено придатним" дают отсрочку на доп. обследование или для лечения. При этом они, вероятно, числятся как обновившие данные.
По вашей ссылке (https://focus.ua/uk/digital/679197-rozshuk-v-rezerv-710-tis-ukrajinciv-opinilisya-v-bezpidstavnomu-rozshuku) понравилось:
Також Чорногоренко повідомила, що кількість українців, які оновлюють свої дані в додатку, постійно зростає щодня.

Хотя, действительно, с 17.07 ло 18.11 за 4 месяца количество обновивших данные через Резерв+ увеличилось с 3,2 до 3,5 млн., т.е. на 300 тыс.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лис, 2024 01:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Water написав:Игорь Алексеевич
Чому ти брешеш в кожному своєму повідомленні? Нема жодного твого повідомлення без твоєї брехні.
Где ж тебя так перемкнуло?. На работе или на диване?))

У Мосійчук у гостях, у четвер, о 22:00
Брехло.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:53

  ЛАД написав:Примеры прохождения ВЛК я тоже знаю. :)
Но вот призывают ли всех прошедших, не знаю. Достаточно часто, например, "обмежено придатним" дают отсрочку на доп. обследование или для лечения. При этом они, вероятно, числятся как обновившие данные.

відстрочка на проходження влк не змінює кількість уточнених і військовослужбовців очевидно теж, це просто тимчасовий "процес".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 02:31

  BIGor написав:........
Але у росіян Герань - дешевша масовіша версія.

ПС, нарив у росіян
https://topwar.ru/235992-skolko-stoit-geran.html
Широкое распространение получила версия, согласно которой цена серийной «Герани-2» находится на уровне 20 тыс. долл. США.

Оказывается, польские программисты не только географию не знают, но и читать не умеют. :)
Здесь - https://focus.ua/voennye-novosti/533239-rossiyane-atakuyut-goroda-dronami-geran-2-chto-eto-takoe-i-kak-sbit-bespilotnik-foto - читаем:
Точная стоимость дрона "Герань-2" не раскрывается, однако БПЛА "Хищник-1", с которого собственно и скопированы иранские беспилотники-камикадзе Shahed, стоит около $4 млн.

Ладно, допустим, что наши из каких-то соображений приврали.
Вернёмся к вашей ссылке на российском сайте.
Интересно, вы надеялись на то, что у нас сайт недоступен, а пользоваться VPN мы не умеем и проверить не сможем?
Да, там есть такая цифра 20 тыс., но звучит это так:
Версия о стоимости беспилотника на уровне 20 тыс. долл. имела исключительно умозрительный характер и не основывалась на фактах.
Но дальше читаем:
Несмотря на все усилия иностранных аналитиков и предполагаемые действия хакеров, реальная стоимость БПЛА «Герань-2» и других схожих изделий остается неизвестной. Имеющиеся оценки различаются на порядок, и неясно, какие из них ближе к истине. Тем не менее, и в этом случае можно отметить основные особенности ударных беспилотников и экономики их боевого применения.

Максимальная оценка стоимости «Герани-2» в зарубежных источниках – 375 тыс. долл. Утверждается, что массовое производство позволило уменьшить цену примерно вдвое. В обоих случаях ударный БПЛА получается существенно дешевле крылатых ракет «Калибр» или Х-101, так же используемых для ударов по украинским объектам.

Правда, стоит признать, что эти цифры тоже не вызывают очень уж большого доверия. По крайней мере, у автора статьи.

Вот просто интересно, почему и зачем человек, сбежавший от войны и проживающий по легенде не на Дальнем Востоке, а в Польше, выбирает из статьи самую низкую цифру, делая вид, что не заметил всего процитированного выше?

И вопрос к МОДЕРАТОРАМ.
Вы не считаете нужным заставить людей более ответственно относиться к цифрам и фактам? Раньше можно было вполне доверять информации, полученной на форуме. Теперь, к сожалению, я уже давно перестал доверять тому, что здесь читаю без дополнительной проверки. За искажение фактов я бы банил на месяц, не раздумывая.
И плохо то, что часто какие-то утверждения и цитаты приводятся без ссылок. Хотя, вроде, такое требование есть (или было?) в правилах форума. А каждый раз гуглить никакого времени не хватит.
ЛАД
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