— Сейчас очень тревожная ситуация. За что держаться? На что опираться, чтобы не сойти с ума?



— Должна быть надежда. Выстоим ли мы? Выстоим. Но какая будет после этого Украина, никто не знает.



Меня больше беспокоит следующее. Если будет второй раунд полномасштабки, тогда встанет вопрос, выстоим ли мы. Потому что то, что я вижу сейчас, заставляет думать именно об этом. Очень возмущает, когда большие мальчики говорят: «Спасибо ребятам ВСУ за то, что мы можем сейчас выступать на соревнованиях». Но ни один военнослужащий не рискует своей жизнью для того, чтобы этот подкачанный поц 25−26 лет поехал на соревнования. Мы отдаем свою жизнь за нашу землю и будущее наших детей. Однако таких, как мы, уже почти нет. Мы заканчиваемся, к сожалению.



Если будет второй раунд, то останутся эти фитнес-чудачки. Очень сомневаюсь, что они будут класть на весы свою жизнь, чтобы отстаивать нашу Родину, зная, что тебя никто не поддерживает, что ты будешь со своими проблемами один на один. Кто будет воевать, если все-таки дойдет до второго раунда? Эти мальчики — нет. Они просто куда-то переедут и будут ждать, когда такие, как я, снова это вытянут на своем горбу и костях. А нас, повторю, уже очень мало.



Вообще, нам нужно воспитывать следующее поколение так, чтобы для них не стоял вопрос идти или не идти на войну. Если нужно, то зубы сцепили, винтовку в руки — и вперед. Умеете, не умеете — там научат.